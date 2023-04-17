Экс-гендиректор «Спартака» Первак: «Fan ID нужно принять как данность. А если подойти с позиции, что сейчас идет СВО? Всем нужно это поддержать и не выдумывать ничего против»
Бывший генеральный директор «Спартака» считает, что Fan ID необходим с точки зрения безопасности.
«Fan ID нужно принять как данность. А если к этому подойти с позиции, что сейчас идет специальная военная операция (СВО)? Безопасность необходима. Тогда нужно всем это поддержать. И не выдумывать ничего против.
Сегодня же фанаты «Спартака» и ЦСКА участвуют в спецоперации. Они пошли добровольцами. Надо это разъяснять: «Вот же, ваши друзья и товарищи, которым вы доверяете, участвуют в спецоперации, а вы не можете решить какой-то вопрос с Fan ID?». Вообще смешно.
Когда я работал, разговаривал с фанатами. Много раз отдельно с ними встречался. Надо как-то с людьми общаться. Может есть какое-то недопонимание? Тогда надо разъяснять. Не слышал, чтобы это делали. Песков сказал две фразы. И то, за кадром. На экране было его лицо и шли какие-то строчки. Это что, разъяснение? Нет, конечно», – сказал Юрий Первак.
2) Объявляешь о специальной военной операции
3) Закручиваешь гайки и вообще делаешь все что хочешь, потому что война же
...
PROFIT
Что это, если не жесткое (и, на мой взгляд, абсолютно не конституционное) принуждение к пользованию "услугами"??
Введут эту метку и для фигурного катания, и для кинотеатров с магазинами. В лифт не зайти, не предъявив...
К жене станет не подкатить, без регистрации хотелок в МФЦ.
Бред думаете?
Про ФакАйди на футболе тоже так думали.