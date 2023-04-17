Экс-гендиректор «Спартака» Первак: «Fan ID нужно принять как данность. А если подойти с позиции, что сейчас идет СВО? Всем нужно это поддержать и не выдумывать ничего против»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Юрий Первак Политика Fan ID Футбол

Бывший генеральный директор «Спартака» считает, что Fan ID необходим с точки зрения безопасности.

«Fan ID нужно принять как данность. А если к этому подойти с позиции, что сейчас идет специальная военная операция (СВО)? Безопасность необходима. Тогда нужно всем это поддержать. И не выдумывать ничего против.

Сегодня же фанаты «Спартака» и ЦСКА участвуют в спецоперации. Они пошли добровольцами. Надо это разъяснять: «Вот же, ваши друзья и товарищи, которым вы доверяете, участвуют в спецоперации, а вы не можете решить какой-то вопрос с Fan ID?». Вообще смешно. 

Когда я работал, разговаривал с фанатами. Много раз отдельно с ними встречался. Надо как-то с людьми общаться. Может есть какое-то недопонимание? Тогда надо разъяснять. Не слышал, чтобы это делали. Песков сказал две фразы. И то, за кадром. На экране было его лицо и шли какие-то строчки. Это что, разъяснение? Нет, конечно», – сказал Юрий Первак

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57 комментариев

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Надоело париться в бане
1) Вводишь свои войска на территорию чужой страны
2) Объявляешь о специальной военной операции
3) Закручиваешь гайки и вообще делаешь все что хочешь, потому что война же
...
PROFIT
+184
-11
+173
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sibscan
Как был м...ком, так и остался. Печально.
+90
-7
+83
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Maxim Printsev
Гениально! Можно к девушкам так подкатывать, а в случае отказа : "А если к этому подойти с позиции, что сейчас идет специальная военная операция (СВО)?"
+80
0
+80
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mnogokotin-
Ответ Надоело париться в бане
1) Вводишь свои войска на территорию чужой страны 2) Объявляешь о специальной военной операции 3) Закручиваешь гайки и вообще делаешь все что хочешь, потому что война же ... PROFIT
иначе стадионы заполнят войска нато. понимать надо!
+74
0
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Александр Митраков
Ответ Maxim Printsev
Гениально! Можно к девушкам так подкатывать, а в случае отказа : "А если к этому подойти с позиции, что сейчас идет специальная военная операция (СВО)?"
"Если не дашь мне - придётся давать солдатам НАТО!"
+64
0
+64
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Romeo Yankovich
Ответ Надоело париться в бане
1) Вводишь свои войска на территорию чужой страны 2) Объявляешь о специальной военной операции 3) Закручиваешь гайки и вообще делаешь все что хочешь, потому что война же ... PROFIT
а народ "должен" это поддержать, а не носом воротить
+52
0
+52
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Циник Петербургский
Под шумок вводятся просто немыслимые законы. Например, человека, который не пользуется каким-либо интернетом-порталом (в данном случае порталом "ГосУслуги"), могут ограничить в гражданских правах только за то, что он не зашёл на этот портал (и по этой причине не узнал ту или иную информацию)... Запрет на выезд из страны. Запрет на вождение автомобиля. Запрет на совершение сделок... А дышать еще можно? Или тоже надо на каком-то сайте уточнить?

Что это, если не жесткое (и, на мой взгляд, абсолютно не конституционное) принуждение к пользованию "услугами"??
+53
-1
+52
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раскаявшийся жиробас
Что-то не припоминаю фануйди во времена Чеченских войн )
+32
-2
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Екн Лор
Сейчас главное не бухтеть и не раскачивать лодку. Там на верху всё схвачено
+34
-5
+29
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Spartak Forever
+15 рублей
+23
0
+23
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Ковид 07.10.52
Докатились...власть свой антинародный закон начала СВО прикрывать....Совсем обалдели...
+17
0
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Impeachman
Я напомню, что этот человек один раз из-за каких-то своих дел посадил самолёт в Челябинске с уставшей командой после выезда, а сам пропал на два с половиной часа. А потом вернулся пьяным в жoпy и загрузил всех чуть ли не по фене.
+15
0
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Злобный Конь
Действительно смешно : в родной стране власти вытирают о людей ноги,выдумывая новые и новые ограничительно-надзирательные законы,а люди прутся защищать других в другую страну,следуя призывам этой же власти.
+15
-1
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Marcus-light
Отличная логика. Прям повеяло основами Конституции
+14
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Параллельный Перпендикуляр
Ответ OldRedWhite
+++/ Вы абсолютно правы , нелогичные выводы делает этот Первак ! Недостаточно распространять это 🆔 только на футбол ! И если сложно сделать его немедленно повсеместным , то надо делать хотя бы максимальным !
Вот накаркаете сейчас.
Введут эту метку и для фигурного катания, и для кинотеатров с магазинами. В лифт не зайти, не предъявив...
К жене станет не подкатить, без регистрации хотелок в МФЦ.
Бред думаете?
Про ФакАйди на футболе тоже так думали.
+11
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+11
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Параллельный Перпендикуляр
Ответ Spartak Forever
+15 рублей
Там, вероятно, другими деньгами оплата. 30 монет серебром.
+10
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Terrific World
Давно пора для походов в магазин сделать фанади, тем более сейчас сво, все красиво подать под лозунгом, "если нету фанади в магазин ты не иди"
+9
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Alestern
почему фан-уйди только только в чемпионате, а в Кубке его нет?!!.. почему в других игровых видах спорта его не нужно?.. кто нибудь может пояснить? :)
+7
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+7
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Romeo Yankovich
Ответ mnogokotin-
иначе стадионы заполнят войска нато. понимать надо!
а до этого сиденья обгадит Байден!!! малой, инфа секретная, но тебе расскажу: президенты Америки гадят в России не просто так, а помечают цели. это ноу хау в наведении на цель. потом, по запаху ракета прилетает и войска захватывают территории. метку можно стереть, а вот обоссаный подъезд так просто не проветрить
+8
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Tigo_Volchara93
Потерпеть, надо немного потерпеть
+7
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FV Times
Оправдывать одно антинародное решение - другим антинародным решением. Классика.
+6
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Ильдар Фарукшин
Первак - Брашка перебурлила
+5
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Kit244098
В окопы патриот, в окопы! Под Бахмут. Там фанатам разъяснять про фан-айди будешь. Главное сделай это до атаки. А то можешь и не успеть))
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Romeo Yankovich
Ответ mnogokotin-
согласен кляти абама!
но в России не дураки: специально дороги не строят/ремонтируют, чтобы абрамсы не прошли по бездорожью. все ноют "достали ямы на дороге!!!", а это линия обороны. и древняя традиция запугивания врага: а чтобы чужие боялись, своих посильнее дубась.
+4
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Sdp Sdp
При чем здесь СВО? Если вводить Fun Id, то водить его надо тогда уж на все виды спорта, включая гимнастику и фигурное катание и т.д., а также на посещение зоопарков и музеев. Мне очень грустно, что футболисты играют при пустых трибунах, но я горд за то, что фанаты и другие болельщики принципиально не оформляют эту голимую ксиву, этим они показывают, что они люди, граждане свободной и демократической страны (извините за пафос), а не стадо животных
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