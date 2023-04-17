Лапорта о деле Негрейры: «Самая свирепая атака на клуб в истории. Ничто не случайно – «Барса» как раз начала выходить из сложной ситуации, так уже было из-за CVC и Суперлиги»

Жоан Лапорта считает, что дело Негрейры – часть спланированной кампании против «Барселоны».

« » провела пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Ничто не бывает случайным. Эта кампания началась как раз тогда, когда «Барса» начала выходить из тяжелой ситуации. Мы спасли «Барсу» финансово. Мы тоже хорошо выступаем. Я вижу явную попытку дестабилизировать нас в спортивном плане. Вот почему мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. По совпадению, подъем этой кампании начался, когда «Барселона» не подписала соглашение с CVC. Мы не подчиняемся их интересам. Мы предпочитаем другие, гораздо лучшие варианты, отвечающие экономическим интересам «Барсы». Очевидно, что это не совпадение.

Это происходит на фоне того, что «Барса» работает над новым форматом еврокубков. УЕФА пытались уговорить присоединиться к этому публичному линчеванию. Это не совпадение. Эта кампания вступает в силу как раз в тот момент, когда клуб находит финансирование на ремонт « ». Все эти совпадения не случайны, я уже объяснял это раньше.

Это самая свирепая атака на клуб за всю его историю. Я прошу «Барселону» сохранять единство в защите эмблемы – по сути, своей идентичности. Я больше, чем когда-либо, прошу игроков «Барселоны» быть на стороне клуба. Мы поддерживаем персонал клуба, игроков и тренеров», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта о деле Негрейры: «Кое-кто во власти не может смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность. Зачинщики скандала хотят нанести ущерб репутации клуба»