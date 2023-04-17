Лапорта о деле Негрейры: «Самая свирепая атака на клуб в истории. Ничто не случайно – «Барса» как раз начала выходить из сложной ситуации, так уже было из-за CVC и Суперлиги»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу деньги Суперлига Европы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта считает, что дело Негрейры – часть спланированной кампании против «Барселоны».

«Барселона» провела пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Ничто не бывает случайным. Эта кампания началась как раз тогда, когда «Барса» начала выходить из тяжелой ситуации. Мы спасли «Барсу» финансово. Мы тоже хорошо выступаем. Я вижу явную попытку дестабилизировать нас в спортивном плане. Вот почему мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. По совпадению, подъем этой кампании начался, когда «Барселона» не подписала соглашение с CVC. Мы не подчиняемся их интересам. Мы предпочитаем другие, гораздо лучшие варианты, отвечающие экономическим интересам «Барсы». Очевидно, что это не совпадение.

Это происходит на фоне того, что «Барса» работает над новым форматом еврокубков. УЕФА пытались уговорить присоединиться к этому публичному линчеванию. Это не совпадение. Эта кампания вступает в силу как раз в тот момент, когда клуб находит финансирование на ремонт «Камп Ноу». Все эти совпадения не случайны, я уже объяснял это раньше.

Это самая свирепая атака на клуб за всю его историю. Я прошу «Барселону» сохранять единство в защите эмблемы – по сути, своей идентичности. Я больше, чем когда-либо, прошу игроков «Барселоны» быть на стороне клуба. Мы поддерживаем персонал клуба, игроков и тренеров», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта о деле Негрейры: «Кое-кто во власти не может смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность. Зачинщики скандала хотят нанести ущерб репутации клуба»

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37 комментариев

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DolJun
ничто не случайно: платили судьям - получили расследование, не платили - не получили бы. это называется логика. ваш кэп.
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EnDeRmAn *
Ответ DolJun
ничто не случайно: платили судьям - получили расследование, не платили - не получили бы. это называется логика. ваш кэп.
Я вижу ты сам в прокуратуре работаешь,уже знаешь кто кому когда платил) А что там с Челси кстати?
+29
-16
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*MVP*
Ответ FC.Barcelona
Барса легко выиграет в судах, поэтому сейчас на нее через прессу льют помои тоннами, другого варианта нет утопить клуб. Было бы что-то серьезное, никто не ждал бы 18 лет отчетов и оплат, отраженных в официальных документах.
расскажи, зачем судьям платили?
+23
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КрутойЧувак
Ответ DolJun
ничто не случайно: платили судьям - получили расследование, не платили - не получили бы. это называется логика. ваш кэп.
Назови имя или фамилию хотя одного судьи, которому платила "Барселона".

P.S. Да, и как там дела у "Челси"?))
+23
-16
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Marcus-light
По правде говоря, самая свирепая атака была от самого Лапорта, когда в сеть слили финансовые подробности. После этого лига подсуетилась, ужесточила правила фэйр-плей и это привело к отставке Бартомеу, приходу Лапорты и, о ужас, его стали бить его же тактикой
+11
-5
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EnDeRmAn *
Ответ DolJun
ничто не случайно: платили судьям - получили расследование, не платили - не получили бы. это называется логика. ваш кэп.
Мне вот интересно,чем же тебя так обидела Барселона,что ты в каждой новости с Барсой сразу появляешься в комментариях и обсираешь как можешь.Когда перестанешь позориться?
+8
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Atabay Garayew
Ответ London.is.blue
А кто эту атаку разогнал? Правильно, позор Испании и самый лицемерный клуб в истории - реал. 2 года назад Перес жалел бедную Барсу и желал ей вернуться на вершину, где ей и место, так как эти клубы созданы, чтобы соперничать. Параллельно братался с руководством Барсы и кричал, что будущее футбола в Суперлиги, и Барса с Реалом должны быть заодно. Потом позорный мафиозный проект свернули, Переса не послал только ленивый, Барса начала подниматься и что? Перес раскручивает дело ноунейма Ногейры на всю катушку, чтобы потопить Барсу и насобирать титулов внутри Испании, с чем у Реала часто бывают проблемы. И это говорит кто? Президент Реала🤣🤣🤣 А ну фанаты Бундеслиги, АПЛ, Серии А и других чемпионатов скажите : разве судьи не убивали соперников Реала на регулярной основе в последние 20 лет? Случайность наверное, да. В этом расследовании главное Пересу не выйти на себя. Барса не святая и судьи ее конечно иногда тянут, но Реал главный позор футбола, сборище лицемеров, тьфу.
🚒🚒🚒 держись скоро будут
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Anton Abaturov
это ещё про покупку золотых мячиков с 09 года нет расследования. Там вообще дупло сатаны разверзется
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Greenalem
Ответ FC.Barcelona
Барса легко выиграет в судах, поэтому сейчас на нее через прессу льют помои тоннами, другого варианта нет утопить клуб. Было бы что-то серьезное, никто не ждал бы 18 лет отчетов и оплат, отраженных в официальных документах.
пока что твоя версия и другие версии других фанатов Барселоны, включая Лапорту, звучат как бредни конспирологов. Есть факты платежа Негрейре, пока что непонятно зачем и почему, но сам факт это уже сильнейший удар по репутации испанского футбола и Барселоны в частности. Будем ждать суда, но пока что Барселона не предоставила какие-либо правдоподобные версии в свою защиту и следовательно до суда в глазах общественности находится в проигрышной позиции.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ London.is.blue
Я фанат Челси, мне вообще плевать на лол лигу. Меня поражает с каким азартом в эту историю влетел реал. Из последних 5 чашек ЛЧ - 4 скандальные. Регулярные убийства Баварии, голы с метровых офсайдов, гол в финале ЛЧ с Атлетико с офсайда, убийство ПСЖ, убийство Ювентуса. 100 точек только для одного Роналду за 9 лет. Когда начнутся разбирательства по реалу?
Тогда я не могу понять, почему вы защищаете Барселону? Это - заноза европейского футбола, которую надо удалять

А по поводу Челси даже хейтить неохота, над вами ржать надо, превратились в шапито
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ London.is.blue
А кто эту атаку разогнал? Правильно, позор Испании и самый лицемерный клуб в истории - реал. 2 года назад Перес жалел бедную Барсу и желал ей вернуться на вершину, где ей и место, так как эти клубы созданы, чтобы соперничать. Параллельно братался с руководством Барсы и кричал, что будущее футбола в Суперлиги, и Барса с Реалом должны быть заодно. Потом позорный мафиозный проект свернули, Переса не послал только ленивый, Барса начала подниматься и что? Перес раскручивает дело ноунейма Ногейры на всю катушку, чтобы потопить Барсу и насобирать титулов внутри Испании, с чем у Реала часто бывают проблемы. И это говорит кто? Президент Реала🤣🤣🤣 А ну фанаты Бундеслиги, АПЛ, Серии А и других чемпионатов скажите : разве судьи не убивали соперников Реала на регулярной основе в последние 20 лет? Случайность наверное, да. В этом расследовании главное Пересу не выйти на себя. Барса не святая и судьи ее конечно иногда тянут, но Реал главный позор футбола, сборище лицемеров, тьфу.
АХАХА, как же это здорово, когда десятый каталонский валит свои проблемы на кого угодно, только не на себя.

Хотите болеть за мошенников и воров - ваше дело. Только ни один порядочный болельщик клуба, если такие у вас есть, не будет пытаться отмазывать беспредел, который творит ваш клуб во всех ипостасях.
Когда в 2009-2010 Ливерпуль чуть не развалили два тупорылых владельца, я так и писал, что они - тупорылые, потому, что мой клуб был неправ. А среди ваших никто не признает неправоту своего клуба, никогда
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hannibal ante portas
Лапорта: не даете спокойно нарушать закон и обманывать остальные клубы ла лиги, ну что такое, все же нормально было 20 лет
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Шем
Ответ КрутойЧувак
Назови имя или фамилию хотя одного судьи, которому платила "Барселона". P.S. Да, и как там дела у "Челси"?))
Клуб официально подтвердил выплаты. Этот факт не отрицается никем.
Остаётся открытым вопрос:
Почему клуб официально не может представить результаты работ или услуг по указанным платежам?
Лично я не верю что такие огромные суммы платили за обзоры матчей и советы по поведению перед определёнными судьями.
Не утверждаю что подкуп судей. Возможно просто воровали деньги клуба таким образом и клали в карман.
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yrok77
Ответ EnDeRmAn *
Мне вот интересно,чем же тебя так обидела Барселона,что ты в каждой новости с Барсой сразу появляешься в комментариях и обсираешь как можешь.Когда перестанешь позориться?
эвребе помнишь? или ты был слишком мал?
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белошип
Ответ Igmu
Правда за Барсой. А мыльный пузырь под названием Реал рано или поздно лопнет и все правда вылезет наружу.
Реал как доминировал в футболе,так и дальше продолжит это делать
А вот каталунский пузырь за подкупы судейских комитетов точно скоро лопнет,правда до этого момента у неё обязаны забрать кабинетные трофеи и слить в сегунду)
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StarsAndArrows
Лапорта отлично бы смотрелся премьер-министром РФ или вместо Лаврова,Захаровой.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ London.is.blue
Ого, фанат юбиляров про шапито задвигает. Вы то на каком месте? Вы молитесь на Клоппа и называете эту команду одной из величавших в истории, хотя за этот период Челси взял столько же чашек🤣 А нет, ошибся, Челси выиграл финал ЛЕ, а вы проиграли, лол. Так кто шапито?🤣
Я тут вчера и позавчера ВК спорил с другими фанатами Красных по поводу того, нужно ли тратить деньги на трансферы, мое мнение такое, что тратить надо с умом, как наши владельцы и делают, а большинство мне доказывало, что надо тратиться до усрачки на усиление.

Я вот к чему, среди своих аргументов за умные траты я приводил то, что Челси и Тоттенхэм, благодаря большим тратам, стали трансферной дырой, потому, что не знают, куда деть футболистов.
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yrok77
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Я тут вчера и позавчера ВК спорил с другими фанатами Красных по поводу того, нужно ли тратить деньги на трансферы, мое мнение такое, что тратить надо с умом, как наши владельцы и делают, а большинство мне доказывало, что надо тратиться до усрачки на усиление. Я вот к чему, среди своих аргументов за умные траты я приводил то, что Челси и Тоттенхэм, благодаря большим тратам, стали трансферной дырой, потому, что не знают, куда деть футболистов.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ yrok77
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Да, я могу сказать, что это - МОЙ клуб. По духу, по характеру, по ментальности - МОЙ. И я горжусь, что отдал 16, 5 лет жизни ярому фанатизма за Красных, и дай Бог, доберусь до отметки хотя бы в 60 лет фанатизма
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Homelender_666
Ответ London.is.blue
Я фанат Челси, мне вообще плевать на лол лигу. Меня поражает с каким азартом в эту историю влетел реал. Из последних 5 чашек ЛЧ - 4 скандальные. Регулярные убийства Баварии, голы с метровых офсайдов, гол в финале ЛЧ с Атлетико с офсайда, убийство ПСЖ, убийство Ювентуса. 100 точек только для одного Роналду за 9 лет. Когда начнутся разбирательства по реалу?
Ты не фанат, а глорик. Бегаешь тут и про Реал грязь пишешь. Хоть бы доказательства предоставил. Но отсутствие мозга не позволяет тебе принять тот факт, что до ВАР в футболе было полно ошибок, т.к. полагались на человеческий фактор. Судьи ошибались и ошибаются во всех турнирах клубов и сборных, но свой высер ты написал именно про Реал. У тебя просто горит от побед Реала. Если бы также часто побеждал другой клуб, то ты строчил бы комменты о нём 🤡
P.S. Пиши Реал с большой буквы, потому что это банальное правило русского языка.
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A K
То есть, сейчас хуже, чем при Франко? Мда, зарапортовался слегка Жоан...
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