Лапорта о деле Негрейры: «Самая свирепая атака на клуб в истории. Ничто не случайно – «Барса» как раз начала выходить из сложной ситуации, так уже было из-за CVC и Суперлиги»
Жоан Лапорта считает, что дело Негрейры – часть спланированной кампании против «Барселоны».
«Барселона» провела пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Ничто не бывает случайным. Эта кампания началась как раз тогда, когда «Барса» начала выходить из тяжелой ситуации. Мы спасли «Барсу» финансово. Мы тоже хорошо выступаем. Я вижу явную попытку дестабилизировать нас в спортивном плане. Вот почему мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо. По совпадению, подъем этой кампании начался, когда «Барселона» не подписала соглашение с CVC. Мы не подчиняемся их интересам. Мы предпочитаем другие, гораздо лучшие варианты, отвечающие экономическим интересам «Барсы». Очевидно, что это не совпадение.
Это происходит на фоне того, что «Барса» работает над новым форматом еврокубков. УЕФА пытались уговорить присоединиться к этому публичному линчеванию. Это не совпадение. Эта кампания вступает в силу как раз в тот момент, когда клуб находит финансирование на ремонт «Камп Ноу». Все эти совпадения не случайны, я уже объяснял это раньше.
Это самая свирепая атака на клуб за всю его историю. Я прошу «Барселону» сохранять единство в защите эмблемы – по сути, своей идентичности. Я больше, чем когда-либо, прошу игроков «Барселоны» быть на стороне клуба. Мы поддерживаем персонал клуба, игроков и тренеров», – сказал президент «Барселоны».
Лапорта о деле Негрейры: «Кое-кто во власти не может смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность. Зачинщики скандала хотят нанести ущерб репутации клуба»
P.S. Да, и как там дела у "Челси"?))
А по поводу Челси даже хейтить неохота, над вами ржать надо, превратились в шапито
Хотите болеть за мошенников и воров - ваше дело. Только ни один порядочный болельщик клуба, если такие у вас есть, не будет пытаться отмазывать беспредел, который творит ваш клуб во всех ипостасях.
Когда в 2009-2010 Ливерпуль чуть не развалили два тупорылых владельца, я так и писал, что они - тупорылые, потому, что мой клуб был неправ. А среди ваших никто не признает неправоту своего клуба, никогда
Остаётся открытым вопрос:
Почему клуб официально не может представить результаты работ или услуг по указанным платежам?
Лично я не верю что такие огромные суммы платили за обзоры матчей и советы по поведению перед определёнными судьями.
Не утверждаю что подкуп судей. Возможно просто воровали деньги клуба таким образом и клали в карман.
А вот каталунский пузырь за подкупы судейских комитетов точно скоро лопнет,правда до этого момента у неё обязаны забрать кабинетные трофеи и слить в сегунду)
Я вот к чему, среди своих аргументов за умные траты я приводил то, что Челси и Тоттенхэм, благодаря большим тратам, стали трансферной дырой, потому, что не знают, куда деть футболистов.
P.S. Пиши Реал с большой буквы, потому что это банальное правило русского языка.