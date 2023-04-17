Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры .

В эти минуты «Барселона» проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

«Доброе утро всем. Я приехал сюда в качестве главного представителя «Барселоны». Я обращаюсь к партнерам, к общественному мнению в целом, чтобы дать разъяснения по делу Негрейры.

Дело, события которого произошли несколько лет назад и не входят в сферу ответственности нынешнего руководства. Это требует осмысления из-за возникших споров. В течение двух месяцев мы подвергались чудовищной клеветнической кампании. Эти сведения и выводы не имеют ничего общего с реальностью.

«Барселона» была образцом честной игры. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в спорт. «Барса» побеждала на протяжении десятилетий, и мы продолжаем побеждать благодаря усилиям, таланту наших игроков, тренеров, работников, а также наших партнеров и болельщиков.

Когда «Барса» побеждает, мы празднуем это вместе. И когда мы проигрываем, мы не ищем оправданий. Это спорт. «Барса» – это объединение ценностей.

Нам в «Барсе» нравится, как мы выигрываем, нам нравится побеждать, играя хорошо. Нам не нравится выигрывать из-за плохого судейства. Как у великого клуба, у нас есть недоброжелатели, и они пытаются подорвать наш престиж. Из зависти или из-за чего-то еще. Они ничего не добьются.

Никакая кампания по дискредитации не помешает «Барсе» оставаться эталоном мирового спорта и оставаться предметом восхищения миллионов каталонцев, а также миллионов других людей по всему миру.

Когда возник этот спор, я немедленно выступил и сказал, что мне ясно, что это спланированная кампания против «Барселоны» и что это не случайность. Мы заказали внутреннее расследование, которое было поручено внешней фирме. Это позволяет мне получить больше информации.

У меня появилась информация, которой раньше не было. Я начну с этого категорического утверждения: «Барселона» никогда не предпринимала никаких действий, которые преследовали бы конечную цель нарушить конкуренцию в турнире, чтобы получить преимущество», – сказал президент «Барселоны».

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64 комментария

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falkao2013
Ответ j45x94ffx5
Причем тут Негрейра, стесняюсь спросить ?!
У этих и на ЧМ Аргентина платила Негрейре за кубок.
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EmilKB24
Ответ falkao2013
Ну хорошо. Сядет Россель и Бартомеу в тюрьму за коррупцию. По судьям есть что?)
Да прекрасно было понятно, что доказать на что конкретно шли деньги почти нереально. Если только кто-то не заговорит из судей или сам Негрейра. А дело еще не в суде)

Факт в том, что не только Россель и Бартомеу должны сесть в таком случае. А и святой Лапорта, ведь он первый сильно повысил выплаты Негрейре)))
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Zemanuha
Жоан Лапорта:
«Это правда, что выплаты Негрейре были увеличены в 2010 году. Но в тот момент было больше матчей и турниров, поэтому требовалось больше скаутских отчётов. Эти отчёты всё ещё есть у нас»
😂😂😂😂
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j45x94ffx5
Ответ Kyancey
- «Барселона» была образцом честной игры. - Нам в «Барсе нравится, как мы выигрываем» 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри - левый пенальти в ворота «Челси» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
Причем тут Негрейра, стесняюсь спросить ?!
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Камбоджа Иванов
Ага, держи в курсе. Я никогда в жизни не забуду левейших отмен голов, липовых офсайдов Ромы, голов Ливерпуля после фолов, которые не фиксировали. Там было 2 матча футбольных убийств. Такого позорища не видел за 20+ лет просмотра футбола.
Понятно, голову можете лечить смело. Рому убивали) Чего только люди не придумают, а когда шведское у//ище со свистком реально убило Ливерпуль в матче с Севильей, язык в седалище держали?
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Игорь Лаврушин
Прикольный этот Лапорта.
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falkao2013
Ответ Syndycate
Так а зачем платили то Негрейре?)
Так он сказал же за отчёты. Есть другая версия? У Лапорты,целая коллекция дисков и бумажек. А у обвинителей нет ничего.
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Илья Белкин
нырки Суареса, Бускетса, падение всей команды от бутылки, игра Пике в волейбол в штрафной, эталон, ничего не скажешь)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ truboprovodchik2019
А можно, пожалуйста, пример кристально чистого судейства какого-либо большого клуба? Чтобы прям годами ни одного спорного (или ошибочного) решения. Самое забавное что про торжество справедливости распинаются фанаты Реала, немного совести надо иметь
Мне кажется, когда с совестью все в порядке, то и хранить нечего ©
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Syndycate
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вы не видели ригоберо и гурудубиду?
Строчат донос на почту Барсы)
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Syndycate
Так а зачем платили то Негрейре?)
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Пинающий Достоинства
Ответ Kyancey
- «Барселона» была образцом честной игры. - Нам в «Барсе нравится, как мы выигрываем» 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри - левый пенальти в ворота «Челси» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
Удаление Пепе в 1/2 финала, которые многое решило в битве с Реалом сюда же
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Dikki Shelton
Отсутствие справедливого наказания для Барселоны, нанесет непоправимый ущерб для репутации всего мирового футбола. Этого нельзя допустить.
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falkao2013
Ответ EmilKB24
Платить деньги компании, которая принадлежит чиновнику, который работает в сфере твоей деятельности - это коррупция в чистом виде.
Ну хорошо. Сядет Россель и Бартомеу в тюрьму за коррупцию. По судьям есть что?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ EmilKB24
Платить деньги компании, которая принадлежит чиновнику, который работает в сфере твоей деятельности - это коррупция в чистом виде.
Таких схем сколько. Только наивные считают, что раз официально все законно, то коррупции нет 🤣
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Михаил Сафонов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Вы не видели ригоберо и гурудубиду?
Ищут компромат на Переса 🤣🤣🤣
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Камбоджа Иванов
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
АХАХАХА, уж как раз мне, как болельщику Красных, учитывая то, как позорно они переманивали футболистов Ливерпуль, молчать точно не следует А насчет Ромы более изысканной фигни трудно представить
Ага, держи в курсе. Я никогда в жизни не забуду левейших отмен голов, липовых офсайдов Ромы, голов Ливерпуля после фолов, которые не фиксировали. Там было 2 матча футбольных убийств. Такого позорища не видел за 20+ лет просмотра футбола.
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truboprovodchik2019
Ответ Kyancey
- «Барселона» была образцом честной игры. - Нам в «Барсе нравится, как мы выигрываем» 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри - левый пенальти в ворота «Челси» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
А можно, пожалуйста, пример кристально чистого судейства какого-либо большого клуба? Чтобы прям годами ни одного спорного (или ошибочного) решения.
Самое забавное что про торжество справедливости распинаются фанаты Реала, немного совести надо иметь
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falkao2013
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Усы, лапы, хвост – мои доказательства
Ну вот и сиди тогда придумывать дальше
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falkao2013
Ответ mekafff
А, то есть сам факт скрытых платежей от Барселоны (уже официально доказанный) на тот момент вице-президенту судейского комитета RFEF секту вообще не смущает? Тут, кстати, еще и интервью Итурральде подъехало, где он прямо сказал, что были 2-3 человека, с которыми активно беседовал (в контексте судейства) Негрейра.
Какие скрытые платежи?) Ты реально думаешь, что 20 лет Барселона платила,а налоговая ничего не знала? И федерация ничего не знала?
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EmilKB24
Ответ falkao2013
Подожди ✋ Так мы говорим о коррупции или нечестном судействе? Платили деньги компании,которая принадлежит Негрейре,даже не напрямую ему. Все есть в финансовых отчётах. Где факт коррупции? Докажи обратное?! Теперь ваша любимая тема,что судьи покупались. Когда будут доказательства, что арбитр Лаос предвзято судил матч? Или другой арбитр?
Платить деньги компании, которая принадлежит чиновнику, который работает в сфере твоей деятельности - это коррупция в чистом виде.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Камбоджа Иванов
Вам после матчей ЛЧ против Ромы лучше вообще о судействе бы молчать. Рому убивали так, как никого против Реала и Барселоны не убивали
АХАХАХА, уж как раз мне, как болельщику Красных, учитывая то, как позорно они переманивали футболистов Ливерпуль, молчать точно не следует

А насчет Ромы более изысканной фигни трудно представить
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Evgen_Hazard
Ответ Kyancey
- «Барселона» была образцом честной игры. - Нам в «Барсе нравится, как мы выигрываем» 2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое удаление Терри - левый пенальти в ворота «Челси» 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу
Вот ты схожу вспомнил, а некоторым теперь годы походов к психологу насмарку.
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arspurs9
АХАХАХАХХВХАХА
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falkao2013
Ответ EmilKB24
Сам факт того, что Вы не понимаете порочности, в принципе платить деньги чиновнику, вызывает изумление. Если бы такие данные были о Мадриде, Зените, любом другом клубе - назвали бы коррупционерами и загнобили бы. Ведь когда ты платишь в частном порядке деньги чиновнику, это вроде как коррупцией называется.... Но Барселона исключение) их гнобят за то, что они каталонцы и тд и тп))
Подожди ✋ Так мы говорим о коррупции или нечестном судействе? Платили деньги компании,которая принадлежит Негрейре,даже не напрямую ему. Все есть в финансовых отчётах. Где факт коррупции? Докажи обратное?!
Теперь ваша любимая тема,что судьи покупались. Когда будут доказательства, что арбитр Лаос предвзято судил матч? Или другой арбитр?
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