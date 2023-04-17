Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»
Жоан Лапорта высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры .
В эти минуты «Барселона» проводит пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
«Доброе утро всем. Я приехал сюда в качестве главного представителя «Барселоны». Я обращаюсь к партнерам, к общественному мнению в целом, чтобы дать разъяснения по делу Негрейры.
Дело, события которого произошли несколько лет назад и не входят в сферу ответственности нынешнего руководства. Это требует осмысления из-за возникших споров. В течение двух месяцев мы подвергались чудовищной клеветнической кампании. Эти сведения и выводы не имеют ничего общего с реальностью.
«Барселона» была образцом честной игры. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в спорт. «Барса» побеждала на протяжении десятилетий, и мы продолжаем побеждать благодаря усилиям, таланту наших игроков, тренеров, работников, а также наших партнеров и болельщиков.
Когда «Барса» побеждает, мы празднуем это вместе. И когда мы проигрываем, мы не ищем оправданий. Это спорт. «Барса» – это объединение ценностей.
Нам в «Барсе» нравится, как мы выигрываем, нам нравится побеждать, играя хорошо. Нам не нравится выигрывать из-за плохого судейства. Как у великого клуба, у нас есть недоброжелатели, и они пытаются подорвать наш престиж. Из зависти или из-за чего-то еще. Они ничего не добьются.
Никакая кампания по дискредитации не помешает «Барсе» оставаться эталоном мирового спорта и оставаться предметом восхищения миллионов каталонцев, а также миллионов других людей по всему миру.
Когда возник этот спор, я немедленно выступил и сказал, что мне ясно, что это спланированная кампания против «Барселоны» и что это не случайность. Мы заказали внутреннее расследование, которое было поручено внешней фирме. Это позволяет мне получить больше информации.
У меня появилась информация, которой раньше не было. Я начну с этого категорического утверждения: «Барселона» никогда не предпринимала никаких действий, которые преследовали бы конечную цель нарушить конкуренцию в турнире, чтобы получить преимущество», – сказал президент «Барселоны».
Факт в том, что не только Россель и Бартомеу должны сесть в таком случае. А и святой Лапорта, ведь он первый сильно повысил выплаты Негрейре)))
«Это правда, что выплаты Негрейре были увеличены в 2010 году. Но в тот момент было больше матчей и турниров, поэтому требовалось больше скаутских отчётов. Эти отчёты всё ещё есть у нас»
😂😂😂😂
Самое забавное что про торжество справедливости распинаются фанаты Реала, немного совести надо иметь
А насчет Ромы более изысканной фигни трудно представить
Теперь ваша любимая тема,что судьи покупались. Когда будут доказательства, что арбитр Лаос предвзято судил матч? Или другой арбитр?