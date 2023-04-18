Хвича, Осимхен, Диаби и Тюрам нравятся «Ньюкаслу». Хау хочет повысить качество, а не углубить состав

«Ньюкасл» интересуется лидерами «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном.

По данным The Telegraph, руководство хочет летом подписать как сильных игроков из , так и качественных футболистов из-за рубежа, добившись баланса в этом вопросе.

Среди участников иностранных чемпионатов выделяются Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах), Мусса Диаби (« »), и (« »), Габриэль Вейга («Сельта»). О местных кандидатурах сообщалось ранее.

Хотя пока список приоритетных целей не утвержден, констатируется, что «Ньюкасл» изучает игроков намного более высокого уровня, чем 12 месяцев назад.

Главный тренер Эдди Хау хочет, чтобы руководство уделило внимание не столько углублению состава, сколько повышению общего качества.

Среди ключевых позиций, по которым главному скауту Стиву Никсону поручено подготовить шорт-листы до конца сезона, называются правый центральный защитник, левый защитник, два полузащитника и форвард.