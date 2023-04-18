Хвича, Осимхен, Диаби и Тюрам нравятся «Ньюкаслу». Хау хочет повысить качество, а не углубить состав

Теги Байер Боруссия Менхенгладбах Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Сельта Ла Лига возможные трансферы Наполи Эдди Хау Маркус Тюрам Виктор Осимхен Мусса Диаби Хвича Кварацхелия Габриэль Вейга Футбол

«Ньюкасл» интересуется лидерами «Наполи» Хвичей Кварацхелией и Виктором Осимхеном.

По данным The Telegraph, руководство хочет летом подписать как сильных игроков из АПЛ, так и качественных футболистов из-за рубежа, добившись баланса в этом вопросе.

Среди участников иностранных чемпионатов выделяются Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах), Мусса Диаби («Байер»), Хвича Кварацхелия и Виктор ОсимхенНаполи»), Габриэль Вейга («Сельта»). О местных кандидатурах сообщалось ранее.

Хотя пока список приоритетных целей не утвержден, констатируется, что «Ньюкасл» изучает игроков намного более высокого уровня, чем 12 месяцев назад.

Главный тренер Эдди Хау хочет, чтобы руководство уделило внимание не столько углублению состава, сколько повышению общего качества.

Среди ключевых позиций, по которым главному скауту Стиву Никсону поручено подготовить шорт-листы до конца сезона, называются правый центральный защитник, левый защитник, два полузащитника и форвард.

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24 комментария

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Роман
Удачи Ньюкаслу с их проектом, интересно до чего дойдут
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Дэвид_Мойес
Ответ Sekor
Начало было неплохое. Показали класс без звезд. Теперь аппетиты выросли. Хвича и Осимхен будут стоить (думаю) 200+ за обоих. Тюрам и Диаби меньше, но тоже немало. Но проект интересный, "будем посмотреть".
Тюрам будет свободным агентом
+32
0
+32
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Sekor
Начало было неплохое. Показали класс без звезд.
Теперь аппетиты выросли.
Хвича и Осимхен будут стоить (думаю) 200+ за обоих.
Тюрам и Диаби меньше, но тоже немало.
Но проект интересный, "будем посмотреть".
+19
-3
+16
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AstaAsta
Тюрам, Диаби, Вейга вполне крутые трансферы для Ньюкасла и подходящие под именно этого рода масштабы и амбиции. А Хвича и Осимхен после такого Наполи только в гранды должны метить!
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vaarty
Ответ Сергей Орлов
Всех перечислили пофамильно, кроме Кварацхелии. Превратили имя в кличку, позор.
Сказал Орлов по кличке Сергей
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V@d!m
губа не дура! ещё бы Хвича с Осимхеном не нравились
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ya_za_ac_milan
Надеюсь Хвичу выкупят и он уйдёт из Серии А. На страницах серии А обычно довольно уютный и ламповый чат, с довольно взрослыми суждениями и знанием дела. За счёт Хвичаглорья, на чат невозможно смотреть. Серия А блюдо для гурманов, в чат пишут в основном умные и довольно остроумные люди, довольно взрослые за 35, но сейчас это не так. Как будто то глорье которое топит за мансити и псж нашли себе нового идола и теперь заполонили всё инфопространство в чатах. Хвичаглор- это помесь ПСЖМанситиглора с ярковыраженной Мессиманией и склонностью болеть за сильнейших, пускай и раздутых мешков. Самое интересное- что Хвича вообще не был никому не нужен, до его прорыва в Наполи. И эти глоры схавают его с потрохами, если по игре что то пойдёт не так. Может Хвича это второй Белотти, Пёнтек, Влахович. Мощно сыграли, потом получили психологические проблемы из за хейта глорья.
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aseke
В следующем сезоне будет огненная АПЛ - с обновленными Ливерпулем, Ньюкаслом, Челси, МанЮ. Плюс Сити и Арсенал.
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Мария Голденштерн
Сейчас главное Ньюкаслу выйти в ЛЧ, пользуясь кризисом в Ливерпуле и в Челси. Потом провести грамотное и точечное усиление состава по всем основным позициям. Данные игроки под усиление состава - ок. Главное, что бы не было проблем с ФФП и прочими подводными камнями при подписании. Теоретический потолок зп в футболе, при котором уже будет мешать ФФП можно рассмотреть на примерах тех же Сити и ПСЖ, где на содержание команды уходит под 2 миллиарда баксов в год, но Ньюкаслу до такого пока ещё далеко.
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Red devi1
Судя по количеству целей приписываемых Ньюкаслу в последнее время - главный кто им нужен это Боули)
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Answer1
Если Ньюкасл выйдет в ЛЧ, то и трансферы будут соответствующие. Легко могу представить, что Осимхен, Райс, Мэддисон перейдут в таком случае к Сорокам.
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Filipp Gorski
Надеюсь попадут в ЛЧ и закупятся на 500 лямов хотя бы
Осимхеном, Хвичей
Было бы круто
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ST-L
Ответ Дэвид_Мойес
Тюрам будет свободным агентом
это не значит что он будет бесплатным. подьемные, более высокая зп - да возможно выйдет меньше, но не думаю что сильно
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Ilia Maksiokov
Ответ Answer1
Если Ньюкасл выйдет в ЛЧ, то и трансферы будут соответствующие. Легко могу представить, что Осимхен, Райс, Мэддисон перейдут в таком случае к Сорокам.
Мэддисон может и перейдёт , Райс и Осимхен думаю уйдут за статусом...
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Александр Кулешов
Ответ aseke
В следующем сезоне будет огненная АПЛ - с обновленными Ливерпулем, Ньюкаслом, Челси, МанЮ. Плюс Сити и Арсенал.
Каждый год так пишут.
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