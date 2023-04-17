«Ньюкасл» увеличит расходы на трансферы. В АПЛ клуб интересуют Мэддисон, Галлахер, Мактомини, Филлипс, Райс

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«Ньюкасл» хочет подписать минимум четырех «элитных» футболистов ближайшим летом.

По сведениям The Telegraph, изначально владельцы клуба собирались предоставить менеджерам 20 млн фунтов на трансферы и возможность увеличить бюджет за счет продажи нынешних членов команды. Необходимость экономить обосновывалась требованиями финансового фэйр-плей.

Однако спортивный директор Дэн Эшуорт и главный тренер Эдди Хау сумели убедить боссов действовать более решительно, учитывая прогресс, которого удалось добиться за последние полтора года.

Теперь «Ньюкасл» готов увеличить расходы, предполагая, что доходы вырастут благодаря участию в еврокубках и привлечению новых спонсоров.

В АПЛ в числе футболистов, интересующих «сорок», называются Джеймс Мэддисон, Харви Барнс (оба – «Лестер»), Мойсес Кайседо, Каору Митома (оба – «Брайтон»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»), Джеррод Боуэн и Деклан Райс (оба – «Вест Хэм»), Киран Тирни («Арсенал»), Конор Галлахер («Челси»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).

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68 комментариев

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Redmurza
Нужно купить Мэддисона и заставить его стримить Готику 2
+154
-10
+144
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Эркинбек Апаканов
Если выйдут в ЛЧ, то обязательно нужны усиление.
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Штаны Габора Кирая
Зря это они, конечно. Мэд после Гинесса всю раздевалку запердит опять, арабы пожалеют что решили с дедом связаться.
+38
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+32
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Roman
Английских бревен решили набрать?
+36
-12
+24
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Роман
Ответ Redmurza
Нужно купить Мэддисона и заставить его стримить Готику 2
Арабы нуждаются в Мужчине Честной Судьбы?
+22
-3
+19
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Павел Шилкин
Слова "Элитный" и Мактоминей забавно смотрятся вместе
+27
-10
+17
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ML26
Ответ Roman
Английских бревен решили набрать?
Ньюкасл похоже не собирается претендовать на что-то другое. Будет типичная британская команда нулевых, где будет всего 1-2 человека, которые могут обводить. И самое, что интересное - это будет давать результат, уже дает
+21
-7
+14
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Vlad Emelin
Старый наберется опыта в Англии и потом, как и мечтал, в МЛС 🍻
+14
-2
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Sekor
Ответ Redmurza
Нужно купить Мэддисона и заставить его стримить Готику 2
А еще подписать Райса-Филлипса.
+12
0
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Bogdan Fedyuk
Ответ Redmurza
Нужно купить Мэддисона и заставить его стримить Готику 2
Не прокатит . Для того чтобы играть в топ 4 АПЛ нужно серьёзно подтянуть штаны , ну а по его выступлениям за Црвену Звезду можно сказать , что он этого вряд ли сделает это ))
+12
-1
+11
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romaroman26
Ответ Павел Шилкин
Слова "Элитный" и Мактоминей забавно смотрятся вместе
А филипс и галахер тебя не смущают? Мактоминей горааздо более опытный тип,и универсал
+10
0
+10
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Tom Harvey
Ответ Roman
Английских бревен решили набрать?
Если по твоему Мэдисон бревно, значит с табой что-то не так.
+9
-1
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Alexander Yavriantz
Ответ Павел Шилкин
Слова "Элитный" и Мактоминей забавно смотрятся вместе
А что именно Мактоминей? Там вообще элитный можно с натяжкой к Райсу применять, больше не к кому.
+7
0
+7
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Elik1989
На расходы изначально 20 млн фунтов... в АПЛ... серьёзно?)
Если выйдут в ЛЧ усиления потребуется однозначно, а если и нет, то тратиться все равно надо, а иначе середина таблицы, а затем Шип.
+5
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Russian Horse
На кой деду ваш Ньюкасл? Он, судя по выбору дома за $80к, будет играть где-то в Далласе, Динамо Хьюстон или за Остин Макконахи
+5
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+4
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Евгений Лифшиц
Ответ Roman
Английских бревен решили набрать?
даже не знаю сколько после этого сезона Филлипс стоит
+4
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Илья Храбров
Под ЛЧ, если попадут, то нужны качественные усиления. Вообще радует грамотное развитие клуба, умное и планомерное
+4
0
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Beloded2007
Кадышевич тут?
+3
0
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Алексей Толстюк
Ответ jane gunn
Арабы наверное там в афиге, купили английский середняк (чтоб был, негоже проигрывать в этом компоненте катарцам и ОАЭ), а тут какое-то ЛЧ вырисовывается, борьба за трофеи, тратится нужно.
Ты посмотри сколько они уже купили и на какую сумму. Они почти всю команду уже обновили
+2
0
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Expada
Вот новая силушка в апл подъехала
+2
0
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jane gunn
Арабы наверное там в афиге, купили английский середняк (чтоб был, негоже проигрывать в этом компоненте катарцам и ОАЭ), а тут какое-то ЛЧ вырисовывается, борьба за трофеи, тратится нужно.
+7
-5
+2
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Filipp Gorski
Стремные выборы для усиления
+3
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efremovms@gmail.com
Где тут элитные футболисты?
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Марслан Акматалиев
Мэддисону давно пора на повышение
Если сумеют и Райса купить, то это будет шикарно.
Пара в центре поля Гимараэс-Райс выглядит как дуэт на долгие годы.
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Лёха Жданчик
Кстати Магвая очень подойдет в тактику в 3 цз....Ньюкаслу стоит присмотрется
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