«Ньюкасл» хочет подписать минимум четырех «элитных» футболистов ближайшим летом.

По сведениям The Telegraph, изначально владельцы клуба собирались предоставить менеджерам 20 млн фунтов на трансферы и возможность увеличить бюджет за счет продажи нынешних членов команды. Необходимость экономить обосновывалась требованиями финансового фэйр-плей.

Однако спортивный директор и главный тренер сумели убедить боссов действовать более решительно, учитывая прогресс, которого удалось добиться за последние полтора года.

Теперь « » готов увеличить расходы, предполагая, что доходы вырастут благодаря участию в еврокубках и привлечению новых спонсоров.

В в числе футболистов, интересующих «сорок», называются Джеймс Мэддисон, Харви Барнс (оба – « »), Мойсес Кайседо, Каору Митома (оба – «Брайтон»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»), Джеррод Боуэн и Деклан Райс (оба – «Вест Хэм»), Киран Тирни («Арсенал»), Конор Галлахер («Челси»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).