«Ньюкасл» увеличит расходы на трансферы. В АПЛ клуб интересуют Мэддисон, Галлахер, Мактомини, Филлипс, Райс
«Ньюкасл» хочет подписать минимум четырех «элитных» футболистов ближайшим летом.
По сведениям The Telegraph, изначально владельцы клуба собирались предоставить менеджерам 20 млн фунтов на трансферы и возможность увеличить бюджет за счет продажи нынешних членов команды. Необходимость экономить обосновывалась требованиями финансового фэйр-плей.
Однако спортивный директор Дэн Эшуорт и главный тренер Эдди Хау сумели убедить боссов действовать более решительно, учитывая прогресс, которого удалось добиться за последние полтора года.
Теперь «Ньюкасл» готов увеличить расходы, предполагая, что доходы вырастут благодаря участию в еврокубках и привлечению новых спонсоров.
В АПЛ в числе футболистов, интересующих «сорок», называются Джеймс Мэддисон, Харви Барнс (оба – «Лестер»), Мойсес Кайседо, Каору Митома (оба – «Брайтон»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактомини («Манчестер Юнайтед»), Джеррод Боуэн и Деклан Райс (оба – «Вест Хэм»), Киран Тирни («Арсенал»), Конор Галлахер («Челси»), Айвен Тоуни («Брентфорд»).
Если выйдут в ЛЧ усиления потребуется однозначно, а если и нет, то тратиться все равно надо, а иначе середина таблицы, а затем Шип.
Если сумеют и Райса купить, то это будет шикарно.
Пара в центре поля Гимараэс-Райс выглядит как дуэт на долгие годы.