Чемпионат Англии. «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» против «Лестера»
«Челси» примет «Брайтон» в 31-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Лестером».
В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» будет противостоять «Лидсу».
31-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 14.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 15 апреля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 15 апреля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 16 апреля, 18.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 17 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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