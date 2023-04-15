Чемпионат Англии. «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» против «Лестера»

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«Челси» примет «Брайтон» в 31-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Лестером».

В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» будет противостоять «Лидсу».

Чемпионат Англии

31-й тур

Астон Вилла – Ньюкасл
Дата проведения
15 апреля, 14.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Брентфорд
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Борнмут
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Кристал Пэлас
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Фулхэм
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Гудисон Парк»
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Челси – Брайтон
Дата проведения
15 апреля, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
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Манчестер Сити – Лестер
Дата проведения
15 апреля, 19.30, «Этихад Стэдиум»
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Вест Хэм – Арсенал
Дата проведения
16 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
16 апреля, 18.30, «Сити Граунд»
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Лидс – Ливерпуль
Дата проведения
17 апреля, 22.00, «Элланд Роуд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

6 комментариев

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Temp Account
гВАРДИола - это всегда интересно.
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Benner
Удачи Сити. Вперед за треблом
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Христиан Юла
Лестер ты сможешь.
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Роберто Манчини
Брайтон конечно повыше Челси и посильнее, но дома синие обязаны цепляться за очки и отвоёвывать десятое место
0
-1
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Артём Толоконников
Сити идет к чемпионству
0
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Изат Касымов
С детства за Лестер
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