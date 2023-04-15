Чемпионат Англии. «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» против «Лестера»

« » примет « » в 31-м туре АПЛ.

Также в субботу « » сыграет дома с « ».

В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Вест Хэмом», « » – с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» будет противостоять «Лидсу».

Чемпионат Англии

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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