«Челси», «Ньюкасл» и еще 4 клуба АПЛ проведут турне по США в июле
«Челси» и еще 5 клубов АПЛ летом отправятся в турне по США.
Глава английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал о турне по США с участием шести клубов АПЛ.
С 22 по 30 июля в США впервые пройдет предсезонный турнир клубов АПЛ – Летняя серия. Участие в турнире примут «Челси», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Фулхэм», «Брайтон» и «Брентфорд».
В первом матче турнира «Челси» сыграет с «Брайтоном» в Филадельфии 22 июля на стадионе «Линкольн Файненшл Филд», где домашние матчи проводит клуб НФЛ «Филадельфия». На следующий день там же «Фулхэм» встретится с «Брентфордом», а «Ньюкасл» сыграет с «Астон Виллой».
26 июля «Брентфорд» сыграет с «Брайтоном» в Атланте, «Фулхэм» встретится с «Астон Виллой» в Орландо, а «Челси» и «Ньюкасл» сойдутся на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», где играет клуб МЛС «Атланта Юнайтед».
«Брайтон» сыграет с «Ньюкаслом» на «Ред Булл Арене» в Харрисоне 28 июля. 30 июля на «Федекс Филд», домашней арене клуба НФЛ «Вашингтон», в Мэриленде «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», а «Челси» – с «Фулхэмом».
Добавим, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» также планируют провести летние товарищеские матчи в США.
7 комментариев