«Челси», «Ньюкасл» и еще 4 клуба АПЛ проведут турне по США в июле

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«Челси» и еще 5 клубов АПЛ летом отправятся в турне по США.

Глава английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал о турне по США с участием шести клубов АПЛ.

С 22 по 30 июля в США впервые пройдет предсезонный турнир клубов АПЛ – Летняя серия. Участие в турнире примут «Челси», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Фулхэм», «Брайтон» и «Брентфорд».

В первом матче турнира «Челси» сыграет с «Брайтоном» в Филадельфии 22 июля на стадионе «Линкольн Файненшл Филд», где домашние матчи проводит клуб НФЛ «Филадельфия». На следующий день там же «Фулхэм» встретится с «Брентфордом», а «Ньюкасл» сыграет с «Астон Виллой».

26 июля «Брентфорд» сыграет с «Брайтоном» в Атланте, «Фулхэм» встретится с «Астон Виллой» в Орландо, а «Челси» и «Ньюкасл» сойдутся на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», где играет клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Брайтон» сыграет с «Ньюкаслом» на «Ред Булл Арене» в Харрисоне 28 июля. 30 июля на «Федекс Филд», домашней арене клуба НФЛ «Вашингтон», в Мэриленде «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», а «Челси» – с «Фулхэмом».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» также планируют провести летние товарищеские матчи в США.

7 комментариев

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kilcher
Ньюкасл, Астон Вилла, Брайтон и ещё 3 клуба
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savik-A.M.
Ответ Акира_1
Ахаха ну вообще у Челси и Виллы 3 Лч на двоих 🤣
У Ноттингема 2 , а ещё у Стяуа , Црвены Звезды ,Селтика и Гамбурга
+2
-2
0
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nb8dwryv56
Ответ Sergeev55
получается турне середнячков!!!
Всё просто: их бюджет не фунтах стерлингов, а в американских долларах
0
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Alex Rhea
Ответ Акира_1
И опять США. Естественно американцы владельцы и надо продвигать клуб там, но после прошлой поездки команда была ужасно уставшей от перелётов и с трудом вошла в сезон.
У Челси были золотые времена, когда на Кубок РЖД приезжали
+2
-3
-1
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Акира_1
Ответ Sergeev55
получается турне середнячков!!!
Ахаха ну вообще у Челси и Виллы 3 Лч на двоих 🤣
+6
-2
+4
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Акира_1
И опять США. Естественно американцы владельцы и надо продвигать клуб там, но после прошлой поездки команда была ужасно уставшей от перелётов и с трудом вошла в сезон.
+1
-2
-1
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Sergeev55
получается турне середнячков!!!
0
-2
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