«Челси», «Ньюкасл» и еще 4 клуба АПЛ проведут турне по США в июле

«Челси» и еще 5 клубов АПЛ летом отправятся в турне по США.

Глава английской Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал о турне по США с участием шести клубов .

С 22 по 30 июля в США впервые пройдет предсезонный турнир клубов АПЛ – Летняя серия. Участие в турнире примут «Челси», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Фулхэм», «Брайтон» и «Брентфорд».

В первом матче турнира « » сыграет с « » в Филадельфии 22 июля на стадионе «Линкольн Файненшл Филд», где домашние матчи проводит клуб НФЛ «Филадельфия». На следующий день там же «Фулхэм» встретится с «Брентфордом», а « » сыграет с «Астон Виллой».

26 июля «Брентфорд» сыграет с « » в Атланте, «Фулхэм» встретится с « » в Орландо, а «Челси» и «Ньюкасл» сойдутся на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум», где играет клуб « ».

«Брайтон» сыграет с «Ньюкаслом» на «Ред Булл Арене» в Харрисоне 28 июля. 30 июля на «Федекс Филд», домашней арене клуба НФЛ «Вашингтон», в Мэриленде «Астон Вилла» сыграет с « », а «Челси» – с « ».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» также планируют провести летние товарищеские матчи в США.