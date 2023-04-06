Правительство Британии считало опасными возможный провал продажи «Ньюкасла» для отношений с Саудовской Аравией (The Athletic)

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Борис Джонсон Политика Футбол

Правительство Великобритании было заинтересовано в продаже «Ньюкасла» саудовцам

Как следует из расследования The Athletic, возможный провал сделки рассматривался правительством Великобритании как «непосредственная опасность» для отношений с Саудовской Аравией и странами Персидского залива.

59 страниц электронных писем между правительственными чиновниками, полученных The Athletic, также свидетельствуют о том, что Министерство иностранных дел Великобритании стремилось помочь улучшить имидж Саудовской Аравии.

Главный стратегический советник тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона даже пытался найти «высокопоставленного представителя», который смог бы донести интересы правительства до АПЛ.

Судя по всему, таким представителем стал Джерри Гримстон из Департамента международной торговли.

Стоит отметить что в 2018 году британское правительство заключило стратегическое партнерство с Саудовской Аравией. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намеревался «направить прямые инвестиции в 30 млрд долларовв течение 10 лет в Великобританию».

The Athletic также вспоминает о том, как появлялась информация, мол, председатель PIF якобы связывался с Джонсоном и предупреждал о возможных экономических последствия для Великобритании, если АПЛ будет сопротивляться поглощению «Ньюкасла». 

В правительстве Великобритании в ответ на расследование The Athletic заявили, что не участвовали в продаже «Ньюкасла».

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8 комментариев

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Сергей Логинов
Продажа, чья надо продажа
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Rio de Janeiro
Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном, на этом же пути Сирия.А на прошлой недели саудиты в очередной раз нагнули хозяев бриттов в ОПЕК.Футбол–единственная сфера где можно отыграться от такой западной зрады)
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Juninho P.
Эра арабов
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Amalfitano
Ответ Артем Русанов
Что такое 30 млрд на 10 лет для Британии, если только рогули за год получили оружия на 60 млрд
Так они получают оружие, а все бабки остабтся внутри страны которая передаёт это оружие. Так что, всё в масть.
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Amalfitano
Сказ о том насколько они принципиальны. Пардон. Безпринципны.😆😆😆
А как дышали, как дышали. Хошогги, санкции, демократия ...))) Клоуны!
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гилберт
Это было опасно для отношений с такой демократической страной.
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Артем Русанов
Что такое 30 млрд на 10 лет для Британии, если только рогули за год получили оружия на 60 млрд
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OldRedWhite
Душу свою английскую продать готовы …
Вот тебе и : Правь Британия морями !
Эти в Китай на поклон поехали - в интересную эпоху живём )))
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