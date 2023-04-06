Правительство Британии считало опасными возможный провал продажи «Ньюкасла» для отношений с Саудовской Аравией (The Athletic)

Правительство Великобритании было заинтересовано в продаже «Ньюкасла» саудовцам

Как следует из расследования The Athletic, возможный провал сделки рассматривался правительством Великобритании как «непосредственная опасность» для отношений с Саудовской Аравией и странами Персидского залива.

59 страниц электронных писем между правительственными чиновниками, полученных The Athletic, также свидетельствуют о том, что Министерство иностранных дел Великобритании стремилось помочь улучшить имидж Саудовской Аравии.

Главный стратегический советник тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона даже пытался найти «высокопоставленного представителя», который смог бы донести интересы правительства до АПЛ.

Судя по всему, таким представителем стал Джерри Гримстон из Департамента международной торговли.

Стоит отметить что в 2018 году британское правительство заключило стратегическое партнерство с Саудовской Аравией. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) намеревался «направить прямые инвестиции в 30 млрд долларовв течение 10 лет в Великобританию».

The Athletic также вспоминает о том, как появлялась информация, мол, председатель PIF якобы связывался с Джонсоном и предупреждал о возможных экономических последствия для Великобритании, если будет сопротивляться поглощению «Ньюкасла».

В правительстве Великобритании в ответ на расследование The Athletic заявили, что не участвовали в продаже « ».