Александр Мостовой: «Основная проблема арбитров – в футбол не играли. Судят по своим книжкам, в ухо крикнули – поставили пенальти. Нужно в судейский корпус посадить профессиональных игроков»

предложил способ поднять уровень судейства в России.

«Судьи допускают ошибки из игры в игру. Их основная проблема – что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде.

Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают. Он прочитал, что там в книжке написано: «влево – влево», «вправо – вправо». Потом побежал судить. Ему там в ухо крикнули – он послушал и поставил пенальти.

Нужно в судейский корпус посадить одного или нескольких профессиональных футболистов, которые прошли футбольную карьеру. Чтобы они выносили вердикт. Мне кажется, когда мы к этому придем, будет намного меньше ошибок, чем с ВАР.

Вот привезли ВАР, и стало еще больше ошибок и больше скандалов. Когда я играл, еще без всяких систем помощи, могли покричать «убили, убили», а потом забывали. Но это не было так часто, как сейчас», – сказал бывший полузащитник « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас