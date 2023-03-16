Александр Мостовой: «Основная проблема арбитров – в футбол не играли. Судят по своим книжкам, в ухо крикнули – поставили пенальти. Нужно в судейский корпус посадить профессиональных игроков»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой видеоповторы Футбол

Александр Мостовой предложил способ поднять уровень судейства в России.

«Судьи допускают ошибки из игры в игру. Их основная проблема – что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде.

Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают. Он прочитал, что там в книжке написано: «влево – влево», «вправо – вправо». Потом побежал судить. Ему там в ухо крикнули – он послушал и поставил пенальти.

Нужно в судейский корпус посадить одного или нескольких профессиональных футболистов, которые прошли футбольную карьеру. Чтобы они выносили вердикт. Мне кажется, когда мы к этому придем, будет намного меньше ошибок, чем с ВАР.

Вот привезли ВАР, и стало еще больше ошибок и больше скандалов. Когда я играл, еще без всяких систем помощи, могли покричать «убили, убили», а потом забывали. Но это не было так часто, как сейчас», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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31 комментарий

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СССР цэ европа! - скакал?
Всё правильно, пробуй теперь тут. не выходит с тренерством, собирай деньги на судейские курсы
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m1kle
Большинство футболистов, даже на самом высоком уровне, не всех правил знают.
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AdekvaT
Скоро болельщиков будут набирать из профессиональных футболистов...
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BT
Комментировать тоже должны только бывшие футболисты.

Статьи о футболе писать тоже. Тут вот целый сайт о спорте запилили - хоть один бывший футболист его делал?
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Darkhan Darkhan
Моста назначить гловой судейского корпуса
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Яков Фридман
И судьец, и тренерец, и на дуде игрец. Царь!
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СИ
Мостовой зришь в корень. Но прежде чем менять судей нужно поменять руководство рфс и РПЛ - назначить людей из футбола.
А так что мы имеем: Митрофанов в футбол не играл и якобы из Ленэнерго, Алаев не из футбола - из пляжного, зам Рогачев не играл в футбол. Да возьми любого из любого начальника в рфс никто не играл в футбол.
И посмотрите в хоккее - все начальники чемпионы мира Европы и олимпийских игр - вот он успех хоккея!
Нужно срочно все менять в нашем в футболе!
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Ллб
Ответ Алексей Иванов
В тренера не берут, будем в судьи пробиваться
Там проф лицензию еще трудней получить и тоже дорого.
Не переоценивайте царя)
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раскаявшийся жиробас
Ян Бобровский по мнению Мостового кто?
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Maturmalai
Основная проблема судей - это что они сами преступления не совершали. Судят по своим книжкам - дают срок. Нужно в судейский корпус по уголовным делам посадить рецидивистов.
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Arty K.
А Царю лишь бы командовать игроками, неважно, как
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fc_champion
Саня, непрофессионалы и самоучки сейчас везде. Говорят, даже есть случай, когда один бывший квнщик знатно дрюкает великого дзюдоиста
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saintveles
Мостовой смотрит порно: "Не, ну это никуда не годится — он даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет"
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Balt39
Кто о чем, а вшивый все о бане)))))
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Александр Павлов
Мостовой молодец. Конкретный намёк чтобы его посадили......
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melowchi
«Основная проблема агрономов – в футбол не играли. Судят по своему лунному посевному календарю, солнце в юпитере – пошли сеять газон. Нужно в агро корпус посадить профессиональных мичуринцев»
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Gonzoo
Посадить надо, но не игроков и не в судейский корпус. Разок одного взять и прикрыть я символично , хотя бы на месяц за дело, и судьи начнут судить профессиональное.
А вообще не хватает того Ашота Хачатурянца, он их плотно прижал тогда, из-за этого наверное и убрали.
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seka@
Вот Саша тебе и работёнка! Ты в футболе разбираешься... А не всё так просто, тут тоже нужна "бумажка")) Как говорил мой папа: без бумажки - ты какашка
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ygcn5c2ty9
Не получилось в тренеры, решил в арбитры. Подскажите, а бумажка нужна?)
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GerbertS
Основная проблема врачей - в футбол не играли
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Сергей Лепехин
Ну что ?! Потренировал, теперь начал судить... Шикарная карьера
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Григорий Гашников
так и болельщики не играли никогда в футбол, предлагаю, чтобы футбол смотрели только футболисты
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Spartakus1984
ахахахахахха.Да,конечно только футболист бывший сможет уивидеть как один игрок бьет другого ногой?Другим людям это не дано)))
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Anton Abaturov
Не получится - они спиваются быстро после окончаниы карьеры
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Ильдар Фарукшин
Мост не гони. Тебя и туда не возьмут😊
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