Александр Мостовой: «Основная проблема арбитров – в футбол не играли. Судят по своим книжкам, в ухо крикнули – поставили пенальти. Нужно в судейский корпус посадить профессиональных игроков»
Александр Мостовой предложил способ поднять уровень судейства в России.
«Судьи допускают ошибки из игры в игру. Их основная проблема – что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде.
Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают. Он прочитал, что там в книжке написано: «влево – влево», «вправо – вправо». Потом побежал судить. Ему там в ухо крикнули – он послушал и поставил пенальти.
Нужно в судейский корпус посадить одного или нескольких профессиональных футболистов, которые прошли футбольную карьеру. Чтобы они выносили вердикт. Мне кажется, когда мы к этому придем, будет намного меньше ошибок, чем с ВАР.
Вот привезли ВАР, и стало еще больше ошибок и больше скандалов. Когда я играл, еще без всяких систем помощи, могли покричать «убили, убили», а потом забывали. Но это не было так часто, как сейчас», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Статьи о футболе писать тоже. Тут вот целый сайт о спорте запилили - хоть один бывший футболист его делал?
А так что мы имеем: Митрофанов в футбол не играл и якобы из Ленэнерго, Алаев не из футбола - из пляжного, зам Рогачев не играл в футбол. Да возьми любого из любого начальника в рфс никто не играл в футбол.
И посмотрите в хоккее - все начальники чемпионы мира Европы и олимпийских игр - вот он успех хоккея!
Нужно срочно все менять в нашем в футболе!
Не переоценивайте царя)
А вообще не хватает того Ашота Хачатурянца, он их плотно прижал тогда, из-за этого наверное и убрали.