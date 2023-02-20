Игрок «Волги» Максименков о Китае: «Видно разделение на бедные и богатые районы. Некоторые люди ели прямо на асфальте»

Защитник « » поделился впечатлениями от поездок в Китай и Португалию.

– Какие яркие воспоминания оставили Китай и Португалия?

– Что касается Поднебесной, то было ощущение, что попал в другой мир. В Цзиньцзяне, где проходил чемпионат мира среди студентов-2019, очень четко можно было увидеть разделение на бедные и богатые районы.

Практически у каждого учебного заведения есть футбольное поле высокого качества. На одном из таких спортивных объектов мы и тренировались. Организация соревнований была на высочайшем уровне, до сих пор вспоминаю потрясающую гостиницу, где наша команда остановилась.

С другой стороны, я видел, как некоторые люди кушали прямо на асфальте, и это точно не вызывало положительные эмоции. Поездка в Португалию тоже была незабываемой, многие коллеги по команде впервые оказались в Европе. Мы базировались в Коимбре – очень уютное место, все кругом было ухожено. Удалось побывать и на местном стадионе, который достаточно вместителен и принимал игры Евро-2004.

Для городской торсиды игры «Академики» – это в первую очередь праздник. Они веселились на трибунах, как могли. Плюс удалось во время этого вояжа побывать в Порту. Турнир в Португалии проходил в студенческом городке на арене сильно попроще, да и зрителей там было не так уж и много.

Зато в Китае все было наоборот. К студенческому ЧМ был очень высокий интерес, а зрители часто обращались с просьбой дать автограф. Видимо, им понравилась наша игра на групповом этапе, где нам удалось победить в своей группе. Жаль, что в 1/4 финала наш путь подошел к концу, зато в Португалии выиграли серебро, – сказал Илья Максименков.