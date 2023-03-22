зафиксировано 92 подозрительных матча в 2022 году.

Такие данные приводит Globo Esporte со ссылкой на Sportradar – транснациональную корпорацию, собирающую и обрабатывающую спортивную статистику для букмекерских контор, спортивных федераций и медиакомпаний.

За 2022 год в мире установлен рекорд по количеству подозрительных игр в разных видах спорта – 1212 (на 34% больше, чем за год до этого).

В футболе первое место в этой категории занимает Бразилия – 152 матча сомнительного характера. На втором месте – Россия (92), на третьем – Чехия (56), на четвертом – Казахстан (43), на пятом – Китай (41).

Всего в футболе было 775 подозрительных игр. В основном они фиксируются в низших лигах, больше половины – в третьих дивизионах и ниже.

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