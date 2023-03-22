В России выявлено 92 подозрительных матча за год – она на 2-м месте в мире. Лидирует Бразилия – 152 (Sportradar)

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В России зафиксировано 92 подозрительных матча в 2022 году.

Такие данные приводит Globo Esporte со ссылкой на Sportradar – транснациональную корпорацию, собирающую и обрабатывающую спортивную статистику для букмекерских контор, спортивных федераций и медиакомпаний.

За 2022 год в мире установлен рекорд по количеству подозрительных игр в разных видах спорта – 1212 (на 34% больше, чем за год до этого).

В футболе первое место в этой категории занимает Бразилия – 152 матча сомнительного характера. На втором месте – Россия (92), на третьем – Чехия (56), на четвертом – Казахстан (43), на пятом – Китай (41).

Всего в футболе было 775 подозрительных игр. В основном они фиксируются в низших лигах, больше половины – в третьих дивизионах и ниже.

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21 комментарий

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Влад Кокорин
Ну хоть в чем то Россия в лидерах……
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ТвояМамка
Ответ Тюменский медвежонок
а кто составлял рейтинг? где чемпионат Нигерии? Индонезии? там доги катают только в путь, причем чуть ли не в открытую, с Китаем вообще смешно 41 матч хахахаха, там у них больше 50% игр постоянно то с линии снимут, то еще что-то случается
Азия вообще жесть и не только Китай. А Африка вообще темное место, кто знает, что там происходит.
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Albert Rrahmani
Ответ Андрей Усков
Украину и Беларусь смотрели вообще? Там сплошные игры на буков в низших лигах
Насчет Украины сомневаюсь, но в Беларуси реально цирк.
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Sergey Smolensky
А где Африка, Азия, Южная Америка? Там всегда стабильно куча матчей мутных. И по какому принципу подозрительность находили.
з.ы Впрочем, по той же Бразилии не удивлён.
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kin
Сначала просто записали туда все матчи РПЛ, но потом посмотрели интервью Гогниева и умножили на 3))
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Xell
Сначала прочитал что в России 92подозрительных судьи и согласился))
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grom55
Бразилия и Россия - мировые лидеры в футболе! Шикарная новость!
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savik-A.M.
Ответ Андрей Усков
Украину и Беларусь смотрели вообще? Там сплошные игры на буков в низших лигах
Меньше лиг , меньше матчей ) В Беларуси всего три лиги с минимальным количеством команд
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dimitrii36
так вот почему побежали то, на мобилизацию хотели списать
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Тюменский медвежонок
а кто составлял рейтинг? где чемпионат Нигерии? Индонезии? там доги катают только в путь, причем чуть ли не в открытую, с Китаем вообще смешно 41 матч хахахаха, там у них больше 50% игр постоянно то с линии снимут, то еще что-то случается
+10
-2
+8
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Андрей Усков
Украину и Беларусь смотрели вообще? Там сплошные игры на буков в низших лигах
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Direct free kick
Ответ Ростов-на-Дону
Аллё, это Вилков? Почему уступили лидерство бразилам, а?!
Пенальтитим слова не давали
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Ростов-на-Дону
Аллё, это Вилков? Почему уступили лидерство бразилам, а?!
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loginov8ynwa
По ходу этого сезона будет ещё больше подозрительных матчей с формулировкой «почему так мало зрителей?»
+1
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Леван Мкртчян
Ответ Аталанта расправила плечи
Россия вторая в футбольном мире после Бразилии! Но есть ньюанс ...
Очень подозрительный комментарий
+5
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+4
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Аталанта расправила плечи
Россия вторая в футбольном мире после Бразилии! Но есть ньюанс ...
+60
0
+60
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градус ненависти
Ответ Ярик01
А чехи что, тоже лудоманы дикие с наживой на них?
Конечно нет, посмотрите хотя бы на Петржелу
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Кокич
Ответ Ярик01
А чехи что, тоже лудоманы дикие с наживой на них?
Петржела создаёт статистику.
+6
-1
+5
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Ярик01
А чехи что, тоже лудоманы дикие с наживой на них?
0
-2
-2
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savik-A.M.
Ответ crazy_elky
В России все матчи подозрительные. «Ну не могут так играть люди, получающие такие деньги» - решили эксперты.
Просматривая матч начали подозревать что на поле вовсе не футболисты
+24
-2
+22
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crazy_elky
В России все матчи подозрительные. «Ну не могут так играть люди, получающие такие деньги» - решили эксперты.
+90
-3
+87
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