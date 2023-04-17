Лапорта о Тебасе и деле Негрейры: «Прошу его сдерживать словесное недержание. Конкурентам не поможет то, что они предоставляют ложные доказательства»

Жоан Лапорта раскритиковал Хавьера Тебаса за высказывания о деле Негрейры.

«Это линчевание неприемлемо. Мы рискуем добрым именем клуба, судейской группой и доверием к миру футбола. Есть люди, которые очень безответственно делают заявления. Мы присутствуем на суде царя Соломона, в ходе которого, по разным причинам, люди предпочитают оставить мертвого ребенка себе, если этим причинят нам вред.

Я хочу отметить президента , который продемонстрировал явный непрофессионализм. Он представил документы по делу с данными, которые были неверными. Я прошу его сдерживать это словесное недержание. Конкурентам не поможет то, что они предоставляют ложные доказательства.

С другой стороны, есть люди, которые вели себя разумно и ответственно, как того требует их должность. Например, президент RFEF (Королевской испанской футбольной федерации) и президент CSD (Высшего спортивного совета). Господин Рубиалес и господин Франко.

Также президент ФИФА Инфантино, который сохранил отношение, присущее его должности. Они не были нацелены на линчевание без суда. Я ценю их позицию», – сказал президент «Барселоны».