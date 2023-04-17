Лапорта о Тебасе и деле Негрейры: «Прошу его сдерживать словесное недержание. Конкурентам не поможет то, что они предоставляют ложные доказательства»

Теги Барселона Луис Рубиалес Ла Лига ФИФА Жоан Лапорта Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Джанни Инфантино Футбол

Жоан Лапорта раскритиковал Хавьера Тебаса за высказывания о деле Негрейры.

«Это линчевание неприемлемо. Мы рискуем добрым именем клуба, судейской группой и доверием к миру футбола. Есть люди, которые очень безответственно делают заявления. Мы присутствуем на суде царя Соломона, в ходе которого, по разным причинам, люди предпочитают оставить мертвого ребенка себе, если этим причинят нам вред.

Я хочу отметить президента Ла Лиги, который продемонстрировал явный непрофессионализм. Он представил документы по делу с данными, которые были неверными. Я прошу его сдерживать это словесное недержание. Конкурентам не поможет то, что они предоставляют ложные доказательства.   

С другой стороны, есть люди, которые вели себя разумно и ответственно, как того требует их должность. Например, президент RFEF (Королевской испанской футбольной федерации) и президент CSD (Высшего спортивного совета). Господин Рубиалес и господин Франко.

Также президент ФИФА Инфантино, который сохранил отношение, присущее его должности. Они не были нацелены на линчевание без суда. Я ценю их позицию», – сказал президент «Барселоны». 

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31 комментарий

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b_arfa
Ответ RusSt
Пока больше похоже что это у Лапорты словесное недержание, капец
Неужели так трудно догадаться, что Лапорта дал большое интервью по делу Негрейры, а спортс просто по цитатам разобрал и преподносит своим юзерам
+46
-11
+35
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akbilekbaitemir@mail.ru
Тебас - главная причина того, что ла лига сильно сдала. И это не предел… если и дальше Тебас будет управлять лигой, испания вылетит с топ-5.
+36
-8
+28
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El illusionista
Тебас это собирательный образ пользователь спортса. Раньше думал, что это сюр, что есть такие люди, а они сейчас во всей европейской политике. Невежество главный тренд 21 века. Чем большее ты дно, тем выше ты в социально рейтинге. Хотя к диванным аналитикам спортса и это не помогает, якорь на дне слишком тяжёлый.
+17
-2
+15
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Вячеслав Новиков
Ответ Илья Храбров
"Ну платили и платили, че бубнить то"
Есть решение суда, когда будет тогда можно и говорить
+10
-2
+8
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С бодуна
Мутные из мадрида,уже не знают как бороться с испанским гегемоном ,даже тебеса натравили,а как были второй испанской так и останутся )
+18
-15
+3
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SaH4r.
Ответ RusSt
Пока больше похоже что это у Лапорты словесное недержание, капец
это отрывки из пресс-конференции
+9
-6
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ akbilekbaitemir@mail.ru
Тебас - главная причина того, что ла лига сильно сдала. И это не предел… если и дальше Тебас будет управлять лигой, испания вылетит с топ-5.
Из топ-5 Ла Лига точно в ближайшее время не вылетит, но из топ-3 может
+2
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Вячеслав Новиков
Ответ Val Smith
Пока не будет внятного объяснения будут пересуды в публичном пространные, нравится это или нет.
Есть презумпция невиновности как бы, остальное это клевета
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Ophiomorph
Ответ С бодуна
Мутные из мадрида,уже не знают как бороться с испанским гегемоном ,даже тебеса натравили,а как были второй испанской так и останутся )
Некоторым фанатам Барсы мозг нужен только для того, чтобы писать глупые комментарии, а не запоминать и думать. Ведь так тяжело вспомнить, что за переизбрание Тебаса голосовала именно Барса (аж два раза), а Реал никогда Тебаса не поддерживал и не хотел видеть его на посту главы лиги.
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vcaireac
Ответ Ван Гог
Все по делу говорит. Одно дело комментировать игровые аспекты на публику (в чем частенько упрекают Хави), и совсем другое дело - обвинять кого-то в коррупции без доказательств. Как бы у нас в стране за клевету можно и уголовку схлопотать. А Тебас это самый настоящий идиот в костюме. Испанский яппи. Вот из-за таких менеджеров Ла Лига и перестала быть самой сильной лигой в мире. Гнать его надо ссаными тряпками.
А Лапорта чем занимается в этом вью?)Обвиняет Мадрид что они 70 лет пользовались благосклонностью при Франко,причем не предявлено никаких доказательств)Все у него виноваты,Мадрид,СМИ,Тебас...Тот ещё балабол и популист.А по теме он ничего так и не заявил,только стрелки переводил...
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Футбол_это_жизнь
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Лапорта о Тебасе и деле Негрейры: «Прошу его сдерживать словесное недержание. Конкурентам не поможет то, что они предоставляют ложные доказательства» --------------------------------------------------------------------------------------- Езжай к ВВХ, судя по всему, ты - его дальний родственник, риторика - капец
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Пако
Президент Лапорта своей риторикой больше вредит "Барселоне", чем помогает ей.
Если он квалифицированный юрист, то зачем раскрывать свою защитную тактику задолго до процесса? Тем более так эмоционально. Может это уже от отчаяния и безысходности? Это либо непрофессионально, либо попытка воздействия (шантажом) на ход расследования, .
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Parce
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mr kovalsky
Ответ С бодуна
Мутные из мадрида,уже не знают как бороться с испанским гегемоном ,даже тебеса натравили,а как были второй испанской так и останутся )
"с испанским гегемоном"
ХАХАХАХАХАХАХА
2 ой год подряд из ле вылетели позорно, выйдешь мб из своих иллюзий?
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С бодуна
Ответ huzayfa
Гегемон 35против 26
Времена Пушкаша и Ди Стефано убрать и все сдулся второй мадридский 🤡
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huzayfa
Ответ С бодуна
Времена Пушкаша и Ди Стефано убрать и все сдулся второй мадридский 🤡
Времена Месси Хави Иньести тоже уберём
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huzayfa
Ответ С бодуна
Времена Пушкаша и Ди Стефано убрать и все сдулся второй мадридский 🤡
Времена Месси тоже убери тогда
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