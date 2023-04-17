Лапорта о деле Негрейры: «Кое-кто во власти не может смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность. Зачинщики скандала хотят нанести ущерб репутации клуба»

Жоан Лапорта считает расследование в отношении «Барселоны» политически мотивированным.

В понедельник « » провела пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . С 2001 по 2018 год компания Негрейры получила 7,3 млн евро.

«Зачинщики этого скандала хотят, чтобы дело о несуществующей покупке судей нанесло ущерб репутации «Барселоны» и разрушило один из самых ярких элементов идентичности Каталонии, коим является этот клуб. Кое-кто из представителей власти не может смириться с тем, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность.

Моральный ущерб очень важен. Мы предпринимает юридические меры по защите чести клуба, и мы продолжим это делать. Мы предъявим иск о возмещении ущерба. Он может быть измерен экономически, возможно, даже в астрономических суммах», – сказал президент «Барселоны».