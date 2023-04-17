Лапорта о деле Негрейры: «Кое-кто во власти не может смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность. Зачинщики скандала хотят нанести ущерб репутации клуба»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Федерация футбола Испании Политика деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта считает расследование в отношении «Барселоны» политически мотивированным.

В понедельник «Барселона» провела пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. С 2001 по 2018 год компания Негрейры получила 7,3 млн евро.

«Зачинщики этого скандала хотят, чтобы дело о несуществующей покупке судей нанесло ущерб репутации «Барселоны» и разрушило один из самых ярких элементов идентичности Каталонии, коим является этот клуб. Кое-кто из представителей власти не может смириться с тем, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность.

Моральный ущерб очень важен. Мы предпринимает юридические меры по защите чести клуба, и мы продолжим это делать. Мы предъявим иск о возмещении ущерба. Он может быть измерен экономически, возможно, даже в астрономических суммах», – сказал президент «Барселоны».

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42 комментария

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Даулет Калмагамбет
Как всегда популистские фразы и ни одного по делу!
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Savarona25
Платить высокопоставленному судейскому чиновнику по 405 (!) тыс. евро в год (эти те самые 7.3 млн за 18 лет, что по мнению Лапорты полная ерунда и мелочь с учетом срока выплат) якобы за какие-то копеечные липовые отчеты - это значит разрушать какою-то там идентичность. Все эти оправдания напоминают тезисы участников российских ток-шоу, пребывающих в своем особом мире лжи.
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+30
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fellx
Ну, этот популист выиграл выборы на обещаниях сохранить Месси, так что все эти интервью это лож на лже
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-4
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Real_v_dushe
Барсуки, объясните, почему каталонская прокуратура по мнению вашего пересидента "не может смириться с идентичностью" каталонского футбольного клуба?
+24
-5
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Олег910
Барселона в кольце врагов. Всем надо срочно сплотиться. Времени на раскачку нет. А миллионы судьям были выплачены в качестве жеста доброй воли.
+17
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Alex_V69
Ответ Savarona25
Платить высокопоставленному судейскому чиновнику по 405 (!) тыс. евро в год (эти те самые 7.3 млн за 18 лет, что по мнению Лапорты полная ерунда и мелочь с учетом срока выплат) якобы за какие-то копеечные липовые отчеты - это значит разрушать какою-то там идентичность. Все эти оправдания напоминают тезисы участников российских ток-шоу, пребывающих в своем особом мире лжи.
По существу дела сказать нечего, вот и приплетает сюда национальный вопрос.
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Real_v_dushe
Во Остапа понесло, завёлся от собственных же сказок, каталонский Лукашенко во всей красе
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Любезный Коссутий
каталонская прокуратура не смогла смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность
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Real_v_dushe
Из всего, что Лапорта налил за сегодня, собрав тут всё и вся в кучу, я понял одно его утверждение чётко: давать взятки Негрейре по его мнению нормально. Ну раз нормально, тогда тут просто не о чем говорить, надо отправлять бчк в Сегунду.
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OldRedWhite
Ответ Real_v_dushe
Барсуки, объясните, почему каталонская прокуратура по мнению вашего пересидента "не может смириться с идентичностью" каталонского футбольного клуба?
Там варяги из Мадрида !
Этнические испанцы !
CLM(CatalunyaLivesMatter) !
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Momos
Я так понимаю, что прокуратура Каталонии не может смириться с тем, что Барселона отражает каталонскую идентичность. Это печально
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DDii
он может объяснит почему оплата остановился тот момент когда Негрейра ушел с поста?
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AmanEsen
По-тихонько начал национальность приплетать.
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белошип
Так такие как ты клоуны и нанесли ущерб бчк башляя судейским комитетам,лишь бы побольше леваков насобирать и плевать вам на репутацию клуба)
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Marcus-light
Весь день вода от изобретателя "ДНК Барселоны"
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LIVERPOOL18921503/25052005
Лапорта о деле Негрейры: «Кое-кто во власти не может смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность. Зачинщики скандала хотят нанести ущерб репутации клуба»

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Реально, испанский ВВХ
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Rigan Lans
Вот и секретные документы подъехали. Вроде прокуратура Каталонии открыла дело, нет? У Лапорты отмазки пятикласника, который не выучил урок.
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nurikkkk
Реал плохой, то что тоже считает нас виновными в том, что мы платили судьям и как они вообще смеют что-то говорить, так как во времена Франко он считался командой режима!!!!

Вообще-то Негрейра не просто так эти деньги получал, мы за них получали ооочень важные отчеты!!!!

Во власти кому-то мы не нравимся!!!Потому-что наша Барса, которая увязла в долгах....., которая не в состоянии побороться хотя бы за Лигу Европы....которая на протяжении 5-6 лет с настоящим позором вылетает из Лиги Чемпионов.
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ КАТАЛОНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ!!!!!!

СМИ нас линчевали за то, что нас поймали на выплатах главе судейского корпуса!!!

Тебас плохой потому что не дает нам поблажек в финансовых вопросах и требует соблюдение правил.

Но мы все-равно за Суперлигу!!!!

Собственно вот и вся пресс-конференция....наверное он убедил своим популизмом и переводом стрелок на других тех самых инвесторов которые обеспокоены шумихой вокруг клуба.
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pasmike
Клоунский президент недоклуба всея Каталонии...
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Tpy6kaMerlina
Наглость не знающая границ
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Val Smith
А эту компенсацию можно приписать к экономическому рычагу. Может это отчаянная многоходовка чтоб зарегистрировать за основную команду одного гопника?
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Пако
"Каталонская идентичность" призывается в оправдание и
защиту подкупа футбольных арбитров?!
Это опасная националистическая демагогия. Президент Лапорта может доиграться до предъявления ему обвинений в разжигании ненависти по национальным признакам.
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Alisher Yusufov
Деньги же были оплачены, о каком ущербу репутации может идти речь? Вы же платили деньги, а не власть
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Zenith forever
Ответ Momos
Я так понимаю, что прокуратура Каталонии не может смириться с тем, что Барселона отражает каталонскую идентичность. Это печально
Наверное с прокуратурой Каталонии как у нас во всех крупных городах - из Мадрида прислали своих людей.
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obid
К чему все это, если все давно признались что давали деньги судье. Осталось только доказать очевидное - что это взятка.
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