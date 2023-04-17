Лапорта о деле Негрейры: «Кое-кто во власти не может смириться, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность. Зачинщики скандала хотят нанести ущерб репутации клуба»
Жоан Лапорта считает расследование в отношении «Барселоны» политически мотивированным.
В понедельник «Барселона» провела пресс-конференцию, посвященную делу о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. С 2001 по 2018 год компания Негрейры получила 7,3 млн евро.
«Зачинщики этого скандала хотят, чтобы дело о несуществующей покупке судей нанесло ущерб репутации «Барселоны» и разрушило один из самых ярких элементов идентичности Каталонии, коим является этот клуб. Кое-кто из представителей власти не может смириться с тем, что «Барса» олицетворяет каталонскую идентичность.
Моральный ущерб очень важен. Мы предпринимает юридические меры по защите чести клуба, и мы продолжим это делать. Мы предъявим иск о возмещении ущерба. Он может быть измерен экономически, возможно, даже в астрономических суммах», – сказал президент «Барселоны».
Этнические испанцы !
CLM(CatalunyaLivesMatter) !
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Реально, испанский ВВХ
Вообще-то Негрейра не просто так эти деньги получал, мы за них получали ооочень важные отчеты!!!!
Во власти кому-то мы не нравимся!!!Потому-что наша Барса, которая увязла в долгах....., которая не в состоянии побороться хотя бы за Лигу Европы....которая на протяжении 5-6 лет с настоящим позором вылетает из Лиги Чемпионов.
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ КАТАЛОНСКУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ!!!!!!
СМИ нас линчевали за то, что нас поймали на выплатах главе судейского корпуса!!!
Тебас плохой потому что не дает нам поблажек в финансовых вопросах и требует соблюдение правил.
Но мы все-равно за Суперлигу!!!!
Собственно вот и вся пресс-конференция....наверное он убедил своим популизмом и переводом стрелок на других тех самых инвесторов которые обеспокоены шумихой вокруг клуба.
защиту подкупа футбольных арбитров?!
Это опасная националистическая демагогия. Президент Лапорта может доиграться до предъявления ему обвинений в разжигании ненависти по национальным признакам.