Правительству предложили отменить Fan ID для детей младше 14 лет и сделать послабления для владельцев абонементов («Мутко против»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Краснодар Политика Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Правительство РФ работает над частичной отменой Fan ID. 

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в правительство направлено письмо с предложением поправок относительно работы системы. В частности, предлагается отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет. 

Также поступило предложение сделать послабления в получении карты болельщика не только для пенсионеров и инвалидов, но и для владельцев или покупателей сезонных абонементов.

Кроме того, в правительство направлено предложение возобновить продажу пива на стадионах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID, прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей. 

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56 комментариев

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Ка Ман
Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.
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starwars
Ответ Alex Korolev
Они кажется не до конца понимают что не в удобстве дело. Штош подождем
Все они прекрасно понимают.
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Дмитриев Юрий
Ответ shamey
Самое забавное для меня, что не во всех МФЦ я могу подтвердить личность для получения этой ****** карты болельщика. Т.е. я должен поехать в Самару, Казань, Москву, Питер, Ростов или др. В Ульяновске в МФЦ личность не подтвердят, так как в этом городе не проходят матчи РПЛ! Бред полнейший!
А всего то дела: введите вовремя id card, и фан ай ди вообще не нужен был бы... Передовая блин страна называется. Уже даже во многих страна Азии есть id card. Даже в самых глухих аулах получают электронный паспорт.
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Romeo Yankovich
Ответ Ебздрогыч
Ну что ж, до пенсии мне еще 30 лет, я пока подожду
давай лучше абонемент приобретаешь и решаешь все проблемы))) там как раз скидки подъедут, когда правительство одобрит послабления)
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ДудьСдулся
Ответ Савелий Борисов
Эти послабления ничего не изменят, только время уйдет, а клубы потеряют миллионы. Не дети и пенсионеры бойкотируют матчи...
фанатская трибуна Спартака заполняется владельцами абонементов.
Зарема работает!
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ДудьСдулся
О Зарема пробивает, чтобы фанатская трибуна Спартака заполнилась.
А Миллер в это время за просмотр "новых россиян" на Г-арене начинает приплачивать.
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Дмитриев Юрий
Ответ Василий Питерский
Есть Паспорт гражданина РФ. Все!!!! Больше ничего не нужно!! Продавайте по паспорту. Идиоты и маразматики.
А паспорт электронный?
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Дмитриев Юрий
Ответ Андрей Баженов
Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа о "цифровом паспорте" . Вот и приехали! Отменят Fd но ВСЕХ погонят в МФЦ сдавать отпечатки пальцев и лица. Удачи всём!
Не понял, а этого разве сейчас нет? А как вы живёте? И чего тогда митингуете все?
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Дмитриев Юрий
Покупайте абонементы и будут какие-то там послабления...
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Савелий Борисов
Эти послабления ничего не изменят, только время уйдет, а клубы потеряют миллионы. Не дети и пенсионеры бойкотируют матчи...
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Inside 88 LW
до 14 и после 88 )
Слоган для phonk ID )
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Максим Прокофьев
Закон на корню антинародный, нельзя идти на компромисс. С другой стороны после того как мы не бунтовали против воровства 5ти лет жизни на пенсии и кражи миллионов у каждого гражданина который ещё и работать будет обязан а не только не получать отложенную им же пенсию, то чего сейчас то возмущаемся?! 35-40 лет мы отдаём процент от своего заработка на хранение государству которое обязуется мои деньги сохранить а потом выдавать на старости, мол вот такая социальная услуга (не все же могут откладывать себе сами), но если я помру до пенсии (а мужики у нас не доживают до пенсии в большинстве случаев), то почему мои накопления уходят в пользу государства а не моей жене или детям? Власти становятся заинтересованными в том чтоб ы я помер как можно быстрее как только выполню свои репродуктивные и трудовые функции... чтобы забрать ещё и мои накопления и снять с себя бремя обеспечивать мне льготные лекарства, проезд, билеты на досуг и прочее что обещают каждые выборы!
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Иван Шуткин
Детей младше 18 надо отменять
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Мистер Блин
наконец то дождались новости , куда можно вставить фамилию Мутко.
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Пётр Зозуля
Как же сильно обрадуются тринадцатилетние матёрые хулиганы
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Андрей Баженов
Путин поручил до 1 мая подготовить проект указа о "цифровом паспорте" . Вот и приехали! Отменят Fd но ВСЕХ погонят в МФЦ сдавать отпечатки пальцев и лица. Удачи всём!
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Игорь Чернецов
Тем самым подтвердят, что закон принимали дебилы, считающие детей до 14 лет потенциально опасными...
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Ковид 07.10.52
А откуда письмо? Из деревни дедушки... Кто направил-то...Я не писал...тьфу...
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Phantom1289
Ага. То есть дети до 14 лет вполне себе безобидны, а вот 15 летние уже и по роже дать могут, а то и ножом пырнуть. Для них должен быть контроль. Понятненько.
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RembaXXX
Ответ Ебздрогыч
Ну что ж, до пенсии мне еще 30 лет, я пока подожду
Вряд ли дождешься, к тому моменту снова повысят возраст выхода на пенсию.
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Василий Питерский
Есть Паспорт гражданина РФ. Все!!!! Больше ничего не нужно!! Продавайте по паспорту. Идиоты и маразматики.
+7
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dimitrii36
первый раз слышу о "мутко против", я слишком стар походу
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ДнепрЧемпион1983
что то про абонемент не понял смысла.
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Александр Сачков
Ответ Eridan
Нет, нет и еще раз нет! Только полная отмена этого бестолкового ошейнника.
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Александр Сачков
Кем направлено?
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