Правительству предложили отменить Fan ID для детей младше 14 лет и сделать послабления для владельцев абонементов («Мутко против»)

Правительство РФ работает над частичной отменой Fan ID.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в правительство направлено письмо с предложением поправок относительно работы системы. В частности, предлагается отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет.

Также поступило предложение сделать послабления в получении карты болельщика не только для пенсионеров и инвалидов, но и для владельцев или покупателей сезонных абонементов.

Кроме того, в правительство направлено предложение возобновить продажу пива на стадионах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID, прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.