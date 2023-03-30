Правительству предложили отменить Fan ID для детей младше 14 лет и сделать послабления для владельцев абонементов («Мутко против»)
Правительство РФ работает над частичной отменой Fan ID.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в правительство направлено письмо с предложением поправок относительно работы системы. В частности, предлагается отменить Fan ID для детей в возрасте до 14 лет.
Также поступило предложение сделать послабления в получении карты болельщика не только для пенсионеров и инвалидов, но и для владельцев или покупателей сезонных абонементов.
Кроме того, в правительство направлено предложение возобновить продажу пива на стадионах.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID, прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.
Зарема работает!
А Миллер в это время за просмотр "новых россиян" на Г-арене начинает приплачивать.
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