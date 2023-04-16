Тодд Боули провел около часа в раздевалке «Челси» после 1:2 с «Брайтоном».

Вместе с раздевалку лондонского клуба посещал другой совладелец клуба Бехдад Эгбали.

В этом сезоне « » занимает 11-е место, набрав 39 очков.