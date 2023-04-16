Боули провел около часа в раздевалке «Челси» после 1:2 с «Брайтоном»

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Тодд Боули Футбол

Тодд Боули провел около часа в раздевалке «Челси» после 1:2 с «Брайтоном».

Вместе с Боули раздевалку лондонского клуба посещал другой совладелец клуба Бехдад Эгбали. 

В этом сезоне АПЛ «Челси» занимает 11-е место, набрав 39 очков. 

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91 комментарий

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МТБ
Ответ Mikas7
нужен топ нападающий и точно летом ,хаверса туда совать нет толку.
Согласен, не надо совать что попало, куда попало.
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Спортс. Ру
наверное себя в роли главного тренера предлагал , объяснял перспективы
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Максим Черкашин
Ответ Cruel Snake
—Мужики крепитесь, летом ещё три сотки мультов на трансферы потратим. Ну должно же это когда то сработать — А тренер? Постоянный тренер нужен! — А у нас что тренера нет?
Летом придут Нкунку из Лейпцига и Гюсто из Лиона.😎
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МТБ
Ответ Вадим Дзахоев
У Челси по итогам сезона, наверное, высокий пик будет
Если они его не отдали на каком-нибудь из обменов игроками
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МТБ
Ответ Today I feel Qatari
Чтобы вместить Боули в раздевалку пришлось еще пару человек в коридор переодеваться отправить?
Заходит как-то в раздевалку Челси Боули....
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gusmartinus
Пытался найти 4-го полузащитника
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МТБ
"В атаке пошире, в защите поуже"?
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wizard_177
Ответ vadi-lee
Там их четверо заходило, с половиной команды в коридоре разговаривали.
- ты почему так плохо играешь ?! играй лучше!
- есть, сэр!
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Колбаскер тут
- Понимаю, парни, вам подсунули круглый мяч вместо нормального.
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Syndycate
Ответ Enchanter WIZZARD
А Мудрику повезло он в коридоре был, разнос пропустил
На лавке)
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Волосатое стекло
Ответ elkipalki
Там так же покупают игроков, но не за деньги, а за пики и других игроков. Это называют обменом, но так и игрок-деньги - это тожевид обмена) При этом дрим-тим в футболе собрать сложнее, чем в НБА. Как-то так)
очевидно вы не достаточно хорошо знакомы с системой распределения пиков в американских лигах. Наиболее высокие пики на драфте (наиболее ценные) получают худшие команды по итогам регулярного сезона. Соответственно, "купить" кого-то звездного за пики могут лишь команды, которые до этого играли не очень хорошо. При такой системе на первый план выходит не наличие мешка денег, а грамотный менеджмент, который позволяет, в лучшем случае, вывести команду на пик и продержать ее там несколько лет. Если ты в топе больше 5 лет - ты уже крут, если 10 - легенда команды и, скорее всего, всей лиги.
Да, есть исключения, при которых наиболее звездных игроков можно заманить с помощью "большого рынка"/ звездных партнеров/шантажа, но для этого также требуется адекватный менеджмент.
В целом, мой посыл такой: в НБА /НФЛ можно бросить в кого-то пики/контракты, но это абсолютно ничего не гарантирует. Вероятность успеха и провала примерно равна. В европейском футболе могут прийти шейхи, вложить в команду пару миллиардов и у тебя готов ПСЖ/Ман Сити/Челси
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John Stark
Ответ Вадим Слуцкий
Про 4-4-4. Это его любимая расстановка.
Это к Венгеру
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Вадим Слуцкий
Ответ Влад Тюрин
Рассказывал про 4-4-3 и пик драфта ?
Про 4-4-4. Это его любимая расстановка.
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Вадим Слуцкий
Боули провел около часа в раздевалке «Челси» после 1:2 с «Брайтоном». В левом кармане у него была крепкая верёвка, в правом мыло. Он попросил ввернуть крюк в потолок. Но Лэмпард отговорил его. Он сказал: "О, Великий Босс! То есть, извини, Великий Тодд! Посмотри на голубое небо, и Ты убедишься, что наши результаты - это суета сует."
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Vatikan
Теперь Челси будет чемпионом, скриньте. Но не в этом сезоне, а потом
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Enchanter WIZZARD
А Мудрику повезло он в коридоре был, разнос пропустил
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udod
Джек Восьмёркин американец
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gukmamop
а как он туда поместился? столько народу в команде, ещё и он лезет
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Alibi Tasbau
Наверное он еще не понимает, что главная проблема в клубе это он сам
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Skywalkker
Объяснил игрокам что на плей-офф шансы маленькие, поэтому будут сливать оставшиеся игры чтобы получить высокий пик в драфте!
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tony
Обещал новые трансферы летом. Игроков не хватает.
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DrSlyozkin
Ответ Rudenzik
Ещё есть шанс Бедарда получить
Челси Вембаньяма нужен, пусть хоть от чьей-то головы со стандартов в ворота летит
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Философ Востока
С пасхой поздравлял просто.
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vik444
Абрамович наложил проклятие. Ничего вам не поможет даже церковь.
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wolkov
рассказывал, как он в фифе 23 с челси взял лч и апл?
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