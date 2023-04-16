Боули провел около часа в раздевалке «Челси» после 1:2 с «Брайтоном»
Тодд Боули провел около часа в раздевалке «Челси» после 1:2 с «Брайтоном».
Вместе с Боули раздевалку лондонского клуба посещал другой совладелец клуба Бехдад Эгбали.
В этом сезоне АПЛ «Челси» занимает 11-е место, набрав 39 очков.
- есть, сэр!
Да, есть исключения, при которых наиболее звездных игроков можно заманить с помощью "большого рынка"/ звездных партнеров/шантажа, но для этого также требуется адекватный менеджмент.
В целом, мой посыл такой: в НБА /НФЛ можно бросить в кого-то пики/контракты, но это абсолютно ничего не гарантирует. Вероятность успеха и провала примерно равна. В европейском футболе могут прийти шейхи, вложить в команду пару миллиардов и у тебя готов ПСЖ/Ман Сити/Челси