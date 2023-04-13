Боули будет на второй встрече «Челси» с агентом Гави. На решение хавбека «Барсы» может повлиять возможное назначение Энрике в следующем сезоне

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Гави Тодд Боули Футбол

«Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Гави.

Ранее сообщалось, что представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом футболиста Иваном Де Ла Пеной в  Мадриде – стороны договорились продолжить переговоры и провести еще одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера. Diario Sport опроверг эту информацию, заявив, что встреча касалась лишь возможного назначения Луиса Энрике на пост главного тренера «синих».

Однако, как сообщила журналистка Лайя Тудель в программе Tot costa в эфире Catalunya Radio, «Челси» действительно готов сделать предложение по трансферу Гави. На второй встрече с агентом игрока может присутствовать владелец «синих» Тодд Боули. Сообщается, что сумма, которую «Челси» готов предложить за хавбека «Барсы», может «вскружить голову», несмотря на то, что в настоящий момент Гави намерен остаться в «Барселоне». Кроме того, Луис Энрике, вероятно, возглавит «Челси» в следующем сезоне, что также может повлиять на решение Гави.

Ранее Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве игрока основной команды «Барселоны». Согласно регламенту Ла Лиги, это значит, что Гави не может играть в том числе за молодежную команду и может стать свободным агентом по окончании сезона.

16 комментариев

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Оливер Кан удаляет Роберту
Челси мало одного полена из лолмасии (Кукурелья), решили еще одно взять?
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The Best
Ответ The Best
А что в Гави особенного?Он слишком токсичный,обычный пахарь на поле и не более.
Я так понимаю фанаты Барсы кроме минусов не могут привести аргументы и факты почему Гави такой топ игрок,ну и то что он не токсик.Потому что как по мне если игрок показывает свои гениталии соперникам и лупит по ногах то он токсик.
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Ansu Fati
Ответ Lionel Andres Messi 10
Гави летом станет свободным агентом, так что это ему решать, переходить или нет, а не Барселоне, и я сомневаюсь, что Челси, кто бы их не возглавил, откажется от возможности получить такого игрока бесплатно.
Ересь. Подпись Гави уже стоит под новым контрактом Барселоны. ФФИ запретила регистрировать контракт только зимним ТО, но это не значит, что контракт вступит в силу летом. Конечно же при соблюдении Барселоной потолка зарплат. Если даже Гави захочет уйти (вероятность ничтожная), то придется регулировать вопрос уже в суде.
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*MVP*
зачем Челси это агрессивное полено?
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EminenceGrise
Гави нет 23-х лет, так что никакие переговоры до окончания контракта ни с ним ни с его агентом вести нельзя. Иначе напорются потом на санкции так, что мало не покажется.
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barsafun
А ещё на следующей встрече должен присутствовать должуня, который чётко изложит ситуацию по гави.
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The Best
Ответ Lionel Andres Messi 10
Гави летом станет свободным агентом, так что это ему решать, переходить или нет, а не Барселоне, и я сомневаюсь, что Челси, кто бы их не возглавил, откажется от возможности получить такого игрока бесплатно.
А что в Гави особенного?Он слишком токсичный,обычный пахарь на поле и не более.
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Sarkis
Да не перейдет он никуда, что за бред…
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DolJun
Ответ benjamin92
Пусть зятя Энрике забирают. Со скидкой миллионов за 120-130 можно отдать )
бенджи, весь состав барсы с чави у руля стоит меньше 120, не говоря уже про табуретку гави.
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Shuller18
Ответ Lionel Andres Messi 10
Гави летом станет свободным агентом, так что это ему решать, переходить или нет, а не Барселоне, и я сомневаюсь, что Челси, кто бы их не возглавил, откажется от возможности получить такого игрока бесплатно.
Какого такого?)))) Что блин такого умеет делать Гави, кроме как бегать и бить соперников? В Челси Канте уже есть, причем ГОРАЗДО более качественный.
Гави без протекции агентов дальше Барсы Б не поднялся бы.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Акира_1
Трансфер, который не хотят в Челси, против которого Барселона, но СМИ все равно будут делать на этом инфоповод. И это при том, что Энрике даже не стал тренером Челси, а если им станет Нагильсманн или Конте?
Гави летом станет свободным агентом, так что это ему решать, переходить или нет, а не Барселоне, и я сомневаюсь, что Челси, кто бы их не возглавил, откажется от возможности получить такого игрока бесплатно.
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The Best
Команде нужен нападающий,зачем нам каталонский агрессивный щенок?В центре поля есть кому играть,а вот хорошего нападающего не хватает.
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Shuller18
Лол, ну понятное дело
https://www.transfermarkt.world/puyol-de-la-pena-amp-sostres/beraterfirma/berater/419
Обратите внимание на имя конторы, первые две фамилии в списке подопечных игроков и имя тренера. Ещё есть вопросы, почему эти поленья регулярно вызывались Энрике в сборную?
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benjamin92
Пусть зятя Энрике забирают. Со скидкой миллионов за 120-130 можно отдать )
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Акира_1
Трансфер, который не хотят в Челси, против которого Барселона, но СМИ все равно будут делать на этом инфоповод. И это при том, что Энрике даже не стал тренером Челси, а если им станет Нагильсманн или Конте?
+11
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Josep
Да что за вбросы, Де ла Пенья по делам Энрике катается.
в Диарио новость об активизации контактов по Рафинье появилась, вот это скорее реально, а не Гави. Что он там забыл, в том Челси.
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