Боули будет на второй встрече «Челси» с агентом Гави. На решение хавбека «Барсы» может повлиять возможное назначение Энрике в следующем сезоне
«Челси» по-прежнему заинтересован в подписании Гави.
Ранее сообщалось, что представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встречались с агентом футболиста Иваном Де Ла Пеной в Мадриде – стороны договорились продолжить переговоры и провести еще одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера. Diario Sport опроверг эту информацию, заявив, что встреча касалась лишь возможного назначения Луиса Энрике на пост главного тренера «синих».
Однако, как сообщила журналистка Лайя Тудель в программе Tot costa в эфире Catalunya Radio, «Челси» действительно готов сделать предложение по трансферу Гави. На второй встрече с агентом игрока может присутствовать владелец «синих» Тодд Боули. Сообщается, что сумма, которую «Челси» готов предложить за хавбека «Барсы», может «вскружить голову», несмотря на то, что в настоящий момент Гави намерен остаться в «Барселоне». Кроме того, Луис Энрике, вероятно, возглавит «Челси» в следующем сезоне, что также может повлиять на решение Гави.
Ранее Ла Лига отменила регистрацию Гави в качестве игрока основной команды «Барселоны». Согласно регламенту Ла Лиги, это значит, что Гави не может играть в том числе за молодежную команду и может стать свободным агентом по окончании сезона.
Гави без протекции агентов дальше Барсы Б не поднялся бы.
https://www.transfermarkt.world/puyol-de-la-pena-amp-sostres/beraterfirma/berater/419
Обратите внимание на имя конторы, первые две фамилии в списке подопечных игроков и имя тренера. Ещё есть вопросы, почему эти поленья регулярно вызывались Энрике в сборную?
в Диарио новость об активизации контактов по Рафинье появилась, вот это скорее реально, а не Гави. Что он там забыл, в том Челси.