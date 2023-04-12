Тодд Боули: «Челси» победит «Реал» – 3:0. Верьте в нас»
Тодд Боули дал прогноз на сегодняшний матч «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.
– «Челси» победит. 3:0.
– Что бы вы сказали фанатам после десяти действительно тяжелых дней?
– Верьте в нас. Мы сегодня победим со счетом 3:0.
– Есть ли у вас какие-либо сожаления за период управления «Челси»?
– Мы рассматриваем это как долгосрочный процесс. У нас впереди много работы. Мы оптимистичны по поводу будущего. Оно светлое, – сказал совладелец «Челси».
- В финале чемпионата мира по футболу победит Россия...
- Ты - гений! Ты - чортов гений!..
https://www.yapfiles.ru/show/1927631/da5b0b6ef3804be265dcc3897d7809b0.mp4.html
Только в пользу Реала, они же дома играют как раз.
Такое ощущение, что Боэли не сам заработал млрд, а получил их от бабушки в наследство.