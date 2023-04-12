Тодд Боули: «Челси» победит «Реал» – 3:0. Верьте в нас»

Тодд Боули дал прогноз на сегодняшний матч «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

– «Челси» победит. 3:0.

– Что бы вы сказали фанатам после десяти действительно тяжелых дней?

– Верьте в нас. Мы сегодня победим со счетом 3:0.

– Есть ли у вас какие-либо сожаления за период управления «Челси»?

– Мы рассматриваем это как долгосрочный процесс. У нас впереди много работы. Мы оптимистичны по поводу будущего. Оно светлое, – сказал совладелец «Челси».

«Реал» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00