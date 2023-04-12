Тодд Боули: «Челси» победит «Реал» – 3:0. Верьте в нас»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тодд Боули Футбол

Тодд Боули дал прогноз на сегодняшний матч «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Челси» победит. 3:0.

– Что бы вы сказали фанатам после десяти действительно тяжелых дней?

– Верьте в нас. Мы сегодня победим со счетом 3:0.

– Есть ли у вас какие-либо сожаления за период управления «Челси»?

– Мы рассматриваем это как долгосрочный процесс. У нас впереди много работы. Мы оптимистичны по поводу будущего. Оно светлое, – сказал совладелец «Челси».

«Реал» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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106 комментариев

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кракадил
Ответ dmitry.tchidakin
Всё верно. И хет-трик Мудрика. Я своё ранчо в Луизиане поставил на это
Какой там кэф, больше 20,наверное? Зачем тебе 20 ранч в луизиане?))
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Михаил Родченков
🤡
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Дима Штепа
Ага, забьют в третьем и четвертом периоде
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d.xoxlov
Отнимите у него плэй стэйшн уже.
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Люди Как люди
Уже обкурился)
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Pitkin
Ответ Макс Кидалов
А что смешного, цска ведь выграл 3 0 Реал на Бернабеу. Блин, даже не верится в такое, что такое было реально когда то хах, даже не смотря что Реал был разобранный тогда и уже вышли из группы. Но может Боули надеется что Вальверде снова кому то втащит и Реалу дадут техническо поражение за это хах как раз 0 3
Одесский Черноморец тоже Реал на Бернабеу обыграл. Только со счётом Боули не угадал. 6:0 будет. Гы.
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BananaMama
Победит-победит, вы главное по схеме 4-4-3 сыграйте, точно победу 3-0 принесет
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as009595@icloud.com
Я вообще не верю что Челси нынче способен кому то закатить четыре🤣🤣🤣Боруссии забили два, но им даже тухлая Бавария четыре забивала
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Mekan Abdullaev
Даа Челси пройдет Реал и выиграет соперника в четверть финале (скорее это будет Сити) и выиграет лч. верьте ему
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Макс Кидалов
А что смешного, цска ведь выграл 3 0 Реал на Бернабеу. Блин, даже не верится в такое, что такое было реально когда то хах, даже не смотря что Реал был разобранный тогда и уже вышли из группы. Но может Боули надеется что Вальверде снова кому то втащит и Реалу дадут техническо поражение за это хах как раз 0 3
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raulka
а потом проснутся?
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Уэмбли Стедиум
Намечается договорные.Срубит бабла от буков
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Max Bochkov
Напомнило:
- В финале чемпионата мира по футболу победит Россия...
- Ты - гений! Ты - чортов гений!..
https://www.yapfiles.ru/show/1927631/da5b0b6ef3804be265dcc3897d7809b0.mp4.html
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V Galperin
Челси может победить Реал с таким счётом, если только будут играть в американский футбол с Тоддом в составе.
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Bartez1986
Йозе Марино: Россию победит Канаду - 9:1. Верьте в нас
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Lifar Skladchikov
Ответ Abid_88
Верните нам молчаливого Абрамовича 🤦🏻‍♂️
Перепись любителей воров открыта!
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-6
-6
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Мария Голденштерн
А чего не 10:0?)
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Владимир Голованов
Ответ Konstantin Meerov
Ну если поставить косарь на такой счёт, то можно неплохо его приумножить )
Нет, можно только обнулить
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a2wai
Ну все правильно, 3-0 и будет.

Только в пользу Реала, они же дома играют как раз.
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Yerlan73
Челси с титаническим трудом даются голы, в АПЛ за 30 Туров 29 забитых при 31 пропущенных. Забить не могут даже Саутгемптону и Волкам, а он почему то верит в победу, в которой забьют действующему чемпиону ЛЧ 10% от общих забив в АПЛ.
Такое ощущение, что Боэли не сам заработал млрд, а получил их от бабушки в наследство.
+3
0
+3
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Rudenzik
А толку, Реал в ответке всё равно накидает хоть 3:0 или 10:0, какой-нибудь Бензема на 93 минуте победный забьёт
0
-1
-1
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geoo9
Ладно временно нанял Фрэнка, но Энрике зачем это Тодд есть же Пакет топ чел проверенный в апл
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Артём Толоконников
Дурак...
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Владимир Голованов
Ответ v.belorussky
А если нет, на бутылку сядет?
Видимо, для него это не проблема)
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Владимир Голованов
Ответ Abdu5555
Интересно он под чем спал? Кажется наркотики 😁😄
Он под этим не спал, он под этим живёт))
+1
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