Исинбаева, Тарпищев, пловец Попов и почетный президент ОКР Смирнов попали под санкции Украины

и Шамиль Тарпищев попали под санкции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против организаций и граждан РФ.

В санкционный список вошли, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ограничения будут действовать 50 лет. Санкции предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.