Исинбаева, Тарпищев, пловец Попов и почетный президент ОКР Смирнов попали под санкции Украины

Теги Шамиль Тарпищев Елена Исинбаева Виталий Смирнов Александр Попов Политика Владимир Зеленский Легкая атлетика

Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев попали под санкции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против организаций и граждан РФ.

В санкционный список вошли, в частности, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ограничения будут действовать 50 лет. Санкции предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны. 

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кракадил
Ответ Лука Тараканов
Наверняка дольше, чем Вы.
)) сильно сомневаюсь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ну ладно там Мальдивская Республика, а эти-то кого волнуют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лука Тараканов
Ответ кракадил
сколько еще будет существовать украина - большой вопрос
Наверняка дольше, чем Вы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PolarBear
Ответ кракадил
сколько еще будет существовать украина - большой вопрос
Да уже сколько лет так говорят, однако ж, существует до сих пор.Европа тоже так и не замёрзла, как обещали нам
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Мы все под колпаком у Мюллера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PolarBear
Им эти санкции от этой недостраны 404, все равно что я объявлю санкции мэру города и нассу в подъезде, причём не в его подъезде, туда меня не пустят, а в своём
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хаскерс
Вштырило неплохо наркомана.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кракадил
сколько еще будет существовать украина - большой вопрос
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий