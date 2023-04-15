«Мне не ##### на клуб! А кому-то #####! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!» Тренер «Уфы» Сафрониди об отсутствии финансовой поддержки

Теги премьер-лига Россия Первая лига Николай Сафрониди Уфа брань контент Футбол

Старший тренер «Уфы» заявил, что клуб не получает финансовой поддержки .

«То, что с клубом происходит уже на протяжении трех-четырех лет – вот это обидно. Если говорить откровенно – завтра уедут футболисты, уедут тренеры…

У команды была большая восьмилетняя история в Премьер-лиге. Жалко. Люди пришли и пообещали, что клуб закрыт не будет: будут финансовые условия, будет то-се. Но лично я ничего не вижу. Я здесь 9,5 лет и ничего не вижу!

Дело даже не в финансах, а в отношении. Если вы говорите, что вам нужен клуб – придите, зайдите в раздевалку к футболистам и скажите: «Мы за вас! Мы клуб не бросим». Будьте честными. Посмотрите – на команду ходят болельщики. Я или кто-то другой завтра уедет, а вы останетесь здесь, с ними.

Но мне не ##### (все равно) на ваш клуб! Мне не ##### (все равно)! А кому-то ##### (все равно)! Кто-то говорит: «При мне клуб не закроется». А он уже закрывается!» – сказал Николай Сафрониди после игры с «Акроном» в Первой лиге (0:0). 

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11 комментариев

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pavasaris
Мне понравились "материалы по теме" под новостью. Похоже, тема была #####
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ЧакЧак
в Уфе мечеть позорники достроить не могут! ....еще клуб бросили....жалко уфимцев
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ОФутболе ТВ
Ответ Абдулов Алексей
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Абдулов Алексей
Ответ Arman FCSM
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Злодей Спб
Газизову надо отсудить половину спартака и вот тогда УФА заживёт!
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gukmamop
Где же тысячи фанатов, горой встающих за клуб и готовых его финансировать?
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Клирик
Ни и чего тогда десять лет терпеть было? )
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Arman FCSM
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NIK7478
О футболе и в футболе без ненормативной лексики никак не обойтись!
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Ковид 07.10.52
Надо еще немного потерпеть, великий Бендер, простите Газизов вырвет из Корейки, простите, Федуна миллионы и будет вам счастье...
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RAMIK
Так пусть Газизов ищет спонсоров. Это куда лучше,чем судиться с Федуном.
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