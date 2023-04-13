Ребров составил топ-5 своих вратарских ошибок: «После гола «Нальчика» подумал: «######, #####». Опять насрал. Сколько можно?»

Экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров составил топ-5 своих ошибок в карьере.

«Держите топ-5 моих главных ляпов – каждый помню, будто вчера случилось.

5-е место. 2014 год, «Краснодар» – «Спартак» – 4:0. Издевательства от Ари

Это был нерасчетливый выход после паса из глубины – в карьере вообще часто этим грешил. Особенно в стрессовой ситуации, когда, например, давно не играл и хотел доказать, что лучше всех.

Здесь именно такой случай. До последнего решалось, кто сыграет – я или Дикань. Узнал только утром, сразу накачал себя: «Выходишь, показываешь, доказываешь!»

А это же самое неверное, что можно сделать. Доказывать нужно на сборах и на неделе, когда готовишься к матчу. А в игре доказывать уже поздно – там нужно просто делать, что умеешь и к чему ты пришел за карьеру.

На 4-й минуте забили первый, на 9-й пошел заброс за спину защитникам. Я срываюсь и сразу понимаю, что не успеваю. Думаю: «Как бы тут красную не получить!» Еще помню, что у Боккетти в той игре щитки улетали. Я еще головой качал: «Сальва, как так можно? Эх, у одного щитки улетают, другой бежит, куда не надо. Вот командеха вышла на поле!»

Во втором тайме Ари забил еще один похожий – получил пас от Широкова, я вышел далеко, а Ари, покуривая сигарету, спокойно меня перекинул.

4-е место. 2013 год, «Спартак» – ЦСКА – 0:1. Тот самый гол

Думаю, вы все помните гол из 2013-го, который Думбия забил мне в дерби. Получилось комично. За тур до этого я взял пенальти от Халка, мы победили «Зенит» 4:2, Леонид Арнольдович после игры сказал, что мы наблюдаем рождение новой звезды – то есть меня. А дальше как раз случился тот матч с ЦСКА и моя ошибка на первых минутах.

Идет закидушка, я вылетаю на нее и жестко не успеваю. Причем если бы я не побежал, то Макеев, думаю, остановил бы Думбия сам. В итоге получилось, что Макеев поднял голову, увидел меня и отошел, чтобы не мешать. А я не успел.

Думбия мне казался каким-то не очень быстрым, но в тот момент почувствовал и его скорость, и его мощь. Еще, конечно, бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено. Выглядел уже тогда на 35-40 (в той игре Думбия официально было 25 лет, сейчас ему 35 – Sports.ru).



Болельщики ЦСКА еще кричали: « , молодец, красавчик, давай продолжай, бегай вперед, привози еще!». Но это ладно. Самое смешное было у Кински, когда он играл против «Спартака» в Раменском. Фанаты заряжают: «Кински – пидора-а-а-с, Кински – пидора-а-а-с». Тони поворачивается к ним и делает вид, будто он дирижер, ими руководит. Болельщики оценили, похлопали и перестали кричать.

3-е место. 2015 год, «Спартак» – «Анжи» – 1:2. Вынос в , долгие трюкачества в штрафной и обидный гол

Мне там за штрафную даже соваться не стоило. Ташчи мог спокойно отдать пас назад, а я бы его легко принял и перевел на другой фланг.

К сожалению, побежал вперед и решил дать по бровке верхом. С полной уверенностью, что левая у меня в порядке. А левая очень подвела – я со всей силы бабахнул в Ташчи, от него мяч отскочил к дуге около штрафной. Туда бежит португалец Алмейда, я за ним – лечу в подкате выбивать мяч.

Он от меня уходит на протыке и забегает в штрафную. Я его там настигаю и практически забираю мяч под себя, но от коленки мяч улетает к лицевой. догоняет его на самой линии и стреляет под удар – единственный игрок «Анжи» в штрафной забивает в пустые.

Как же я наспринтовался тогда, пульс дикий был. И как же обидно: «Мяч вроде уже у тебя, ты его нюхаешь, а он уходит. Прострел – гол. И ты думаешь. «##### [блин], да что ж такое!»

2-е место. 2010 год, « » – «Спартак-Нальчик» – 3:1. Гол со скамейки запасных в ближний

Это вообще катастрофа. Я еще был молодой, сидел под Кински и не должен был играть. В общем, спокойно на лавке жду футбол, вдруг поворачиваю голову: Кински лежит! До игры минут 10-15. Слышу: «Артем, давай готовься, ты играть будешь». Еще помню, что нашего третьего вратаря Чилюшкина срочно вызвали откуда-то, хотя он уже, наверное, пивко перед телевизором открывал.

Я без разминки вышел, даже понервничать не успел. Да и все классно складывалось. Вели то ли 2:0, то ли 3:0. Кайф!

Но идет конец второго тайма, мяч около тренерской скамейки, вроде в аут уходит. Вдруг чувак его догнал и как дал со всей силы в сторону ворот.

Он точно делал подачу, но мяч срезался. А я уже пошел читать подачу – пришлось срываться назад. Мяч летел в ворота, мне надо было бежать к нему по диагонали по кратчайшему расстоянию, но я решил, что выбью его из ворот. Ну и что-то не рассчитал: настиг мяч уже за линией ворот, даже не поймал его, как-то смешно себе забросил.

Это был мой четвертый-пятый матч в РПЛ, только начало. До этого с «Зенитом» удалился, теперь такое залетело. Подумал тогда: «###### [кошмар], ##### [блин]. Опять встал в ворота и опять насрал. Сколько можно?»

Вадик Евсеев и Дима Лоськов тогда нормально поржали надо мной.

1-е место. 2017 год. «Зенит» – «Спартак» – 5:1. Легендарный навес Кришито

Ох, непросто вспоминать. Счет уже 1:4, Кришито делал подачу, мяч тоже срезался. Моя ошибка была в том, что пытался поймать. Дальше понял, что если поймаю, то залечу с мячом в ворота. И попытался выбить! В итоге принял решение ни туда ни сюда – просто закинул сам себе.

Летел в самолете и прокручивал этот момент. Сложно было поверить, что такое пропустил.

Да, гол похож на тот, что был с Нальчиком, но ситуации все же разные. Там – еще начинающий вратарь после кучи травм – ну ошибся, ну поржали. Тут – чемпион России, вратарь «Спартака», в сборную вызывался, против нас «Зенит». После того гола впервые гадости писали не только мне, но и семье – жене, сестре. Мы очень переживали из-за этого», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь « », сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

Почему ошибся Селихов? Разбор от Реброва (плюс топ его собственных фэйлов)