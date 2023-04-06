«В футбол без мата можно играть, только если ты амебное говно! Если ######, то ######, че такого?» Будаков о нецензурной лексике

Теги Химки премьер-лига Россия Торпедо Александр Будаков брань контент Футбол

Александр Будаков считает нормальным употребление нецензурной лексики на поле

По мнению Будакова, нецензурная лексика является отражением эмоций игроков.

– Футболистов без мата знаете?

– Блин, а кто-то был такой, недавно мне говорил… А, вспомнил! Не футболист, а муж сестры жены!

– Кто-кто?

– Ну, у меня жена, у нее есть сестра, у сестры – муж. Да же? Муж сестры жены!

– Я вопрос забыл.

– Да, есть такие люди, ха-ха!

– Вспомнил. Так что по футболистам?

– Не знаю, я считаю, что в футбол без мата можно играть, только если ты амебное говно! Если тебе неинтересно играть, если тебя рылом возят – только тогда можно, наверное.

– Окей, ваш любимый мат?

– Это послушать надо, какой чаще попадается. Они все на эмоциях, все случайно выходят. Нет такого, что идешь и специально: «Так, сейчас скажу. Ну, это ###### (ужасно)». Если ###### (ужасно), то ###### (ужасно), че такого?

Но на работе запрещено у меня! Если скажешь, что квартира ######## [супер], то она что, быстрее продастся? – сказал бывший вратарь «Химок» и «Торпедо».

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24 комментария

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Eden Hazard
Уткин бы занёс его в свою коллекцию мудаков. Это просто Мудак исключительный.
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ТрактоПоктер
Будаков на букву М
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koshaus
Русский язык настолько богат, что можно очень ярко выразить любые эмоции или поставить на место любого без выхода за пределы русского литературного. Но некоторые просто живут за этими пределами и не подозревают о существовании этого богатства.
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Добрый Ретроград
#### # ##### # ##### ##### ## ###
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Добрый Ретроград
Александр Будаков - ##### ###### и амёбное говно.
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Smoldik
Ответ Coodesnik
Не,ну это ##### какой то. Что за ##### такая?? Что это вообще за #####?? Откуда, ##### он взялся??
Это киборг, помноженный на вечность)
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Алекс 777
Ответ ОттоДракула
Это еще что за покемон?
непонятно, зато мы знаем что он думает о муже сестры жены.
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Smoldik
Время ########### историй.
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Coodesnik
Не,ну это ##### какой то. Что за ##### такая??
Что это вообще за #####?? Откуда, ##### он взялся??
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ezheloko
День, когда пользователи спортса узнали что футболисты матерятся
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Kira Graponova
Не зря в детстве его у нас в школе Мудаковым прозвали. Что-то да знали
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Abid_88
Наш футбол невозможно смотреть без мата , потому что в нем полно таких Будаков
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tolstiy
кто это? я не против мата. сам на нём разговариваю. как и без него. ситуации разные бывают, порой самое точное описание является матным, но бравировать этим- может только глупец.... в прочем....
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Михаил Сафонов
Что за нашествие матерщины последнее время? Сил нет ####%%$€€££ на вас
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валя_стакан
Буква М должна быть в начале его фамилии, а не Б
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Recreated
####, к чему мы катимся!??
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Dark.Babysitter
Просто нужно меру знать в подобном лексиконе.
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Recreated
Сколько ж идиотов на свете!? И не сосчитать!
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Jamil Israfilov
Ну и на #### это выставлять?
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ОттоДракула
Это еще что за покемон?
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U
"Диалоги" Платона.
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Mechel**
Ты и есть говно
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ARIGAMI ARIGAMI
Гави одобряет
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Инженер Управляющий
##### (ужасно)
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