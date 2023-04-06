«В футбол без мата можно играть, только если ты амебное говно! Если ######, то ######, че такого?» Будаков о нецензурной лексике

Александр Будаков считает нормальным употребление нецензурной лексики на поле

По мнению , нецензурная лексика является отражением эмоций игроков.

– Футболистов без мата знаете?

– Блин, а кто-то был такой, недавно мне говорил… А, вспомнил! Не футболист, а муж сестры жены!

– Кто-кто?

– Ну, у меня жена, у нее есть сестра, у сестры – муж. Да же? Муж сестры жены!

– Я вопрос забыл.

– Да, есть такие люди, ха-ха!

– Вспомнил. Так что по футболистам?

– Не знаю, я считаю, что в футбол без мата можно играть, только если ты амебное говно! Если тебе неинтересно играть, если тебя рылом возят – только тогда можно, наверное.

– Окей, ваш любимый мат?

– Это послушать надо, какой чаще попадается. Они все на эмоциях, все случайно выходят. Нет такого, что идешь и специально: «Так, сейчас скажу. Ну, это ###### (ужасно)». Если ###### (ужасно), то ###### (ужасно), че такого?

Но на работе запрещено у меня! Если скажешь, что квартира ######## [супер], то она что, быстрее продастся? – сказал бывший вратарь «Химок» и « ».