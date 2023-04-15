Буфаль опроверг слова о том, что ему «было приятно видеть слезы Роналду, а не игроков Марокко»: «Фэйк»

Софьян Буфаль опроверг слова про победу над сборной Португалии на чемпионате мира.

, за которую выступает Буфаль, выбила Португалию с (1:0) на стадии 1/4 финала. Вчера в СМИ появились такие слова полузащитника катарского « »: «Было приятно видеть слезы Роналду, а не наших игроков. Месси нравится мне больше».

выложил в сторис инстаграма скриншот поста с этими словами. «Фэйк ❌» – написал марокканец.