Буфаль опроверг слова о том, что ему «было приятно видеть слезы Роналду, а не игроков Марокко»: «Фэйк»
Софьян Буфаль опроверг слова про победу над сборной Португалии на чемпионате мира.
Сборная Марокко, за которую выступает Буфаль, выбила Португалию с ЧМ-2022 (1:0) на стадии 1/4 финала. Вчера в СМИ появились такие слова полузащитника катарского «Аль-Райяна»: «Было приятно видеть слезы Роналду, а не наших игроков. Месси нравится мне больше».
Буфаль выложил в сторис инстаграма скриншот поста с этими словами. «Фэйк ❌» – написал марокканец.
например у него свои комплексы перед ук.инцев! Видимо его сильно ###### украинцы
Улыбке прокурора, слезам ..... и словам мессифана на sports.
Ждём переобувочку от них:)
А по факту очередной фейк сожрали
Там даже кто-то написал: "Приятно было смотреть за крахом Кришти и триумфом Месси. Время всё расставило по своим местам"
Да, расставило
Оба - величайшие футболисты эпохи
Ну а Криштиану - 5-кратный Чемпион ЛЧ, Чемпион Европы и победитель Лиги Наций, а также лучший бомбардир в истории футбола