Буфаль опроверг слова о том, что ему «было приятно видеть слезы Роналду, а не игроков Марокко»: «Фэйк»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Райян высшая лига Катар Сборная Марокко по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Софьян Буфаль соцсети Футбол

Софьян Буфаль опроверг слова про победу над сборной Португалии на чемпионате мира.

Сборная Марокко, за которую выступает Буфаль, выбила Португалию с ЧМ-2022 (1:0) на стадии 1/4 финала. Вчера в СМИ появились такие слова полузащитника катарского «Аль-Райяна»: «Было приятно видеть слезы Роналду, а не наших игроков. Месси нравится мне больше».

Буфаль выложил в сторис инстаграма скриншот поста с этими словами. «Фэйк ❌» – написал марокканец. 

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дженнифер Коннелли
Ответ Muhammad Juraev
Буфаль стал красивым на глазах у криштиофилов)
Почему у вас всегда комплексы на Роналду? Вас обидели кто то? Ужас какой то! Тут еще есть некие сказочные персонажы такие как Климов ,
например у него свои комплексы перед ук.инцев! Видимо его сильно ###### украинцы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Буфаль стал красивым на глазах у криштиофилов)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дженнифер Коннелли
Конечно же фейк! Нормальный человек такие ахинею не скажет в адрес такого выдающийся спортсмена как Криштиану
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Так Буфаль хорош или нет?А то фанаты Месси вчера столько приятных слов в его адрес написали.....придется переобуваться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
забавно, что создают такие фейки, но поражает больше, что их обсуждают.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Как говорится не верь трём вещам.

Улыбке прокурора, слезам ..... и словам мессифана на sports.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
на войне как на войне
Ответ ConorNite
Фанаты Месси его уже в любимчики записали. Придется вычеркнуть теперь))
👍
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Вчера же персофаны игрока Аль Насра возненавидели его, а сегодня уже полюбили :)
Ждём переобувочку от них:)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Можно спорить фейк не фейк, но точно Мараконцы унизили Португейцев это факт 👍🏿
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Так мессифаны во всю же кричали, как им приятно было слышать 😁
А по факту очередной фейк сожрали
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Такой же фейк как чемпионство пенальтистов
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Фанаты Месси его уже в любимчики записали. Придется вычеркнуть теперь))
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
А фанатики Кринжа уже накинулись
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
А ведь с какой ехидностью хейтеры Роналду вчера облюбовали этот пост :))

Там даже кто-то написал: "Приятно было смотреть за крахом Кришти и триумфом Месси. Время всё расставило по своим местам"

Да, расставило
Оба - величайшие футболисты эпохи

Ну а Криштиану - 5-кратный Чемпион ЛЧ, Чемпион Европы и победитель Лиги Наций, а также лучший бомбардир в истории футбола
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Мы тебя поняли простили и выписали из блокнота некрасивых.Ты давай там больше не говори такие вещи
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куй Покагорячев
Буфаль на глазах прям хорошеет
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий