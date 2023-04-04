Роналду сделал три дубля подряд впервые с 2018 года – тогда он играл за «Реал»
Криштиану Роналду сделал дубль в третьем матче подряд
Форвард «Аль-Насра» забил «Аль-Адале» на 40-й и 66-й минутах матча чемпионата Саудовской Аравии. Ранее португалец по два раза забил Люксембургу и Лихтенштейну в отборе на Евро-2024.
В последний раз серия матчей с как минимум двумя голами у него была в 2018 году: в марте он, выступая за «Реал», забил 2 гола «Эйбару» и 4 «Жироне», а затем в сборной Португалии сделал дубль в товарищеском матче с Египтом.
Он три месяца назад в 35 мировую корону выиграл, став мпв ЧМ.
Главный претендент на ЗМ 2023 и скорее всего он его получит.
18 + 17 по гол/пас в 32 матчах в этом сезоне.
2) нет
3) нет
Когда его выперли из МЮ за командный провал, личная стата этого персонажа была не плохой и даже на этом фоне Мендеш, обстучав все двери, особенно Баварии🤣, везде получил отказ.
Так и случилась аль насра.
И вы наивно думаете что сейчас все восхитятся голами в 68 лиге?)
Там такие перфомансы с Порту, аж дух захватывает.
6 лет вылетов в 1/8 от андердогов.
А на ЧМ рекорд на века 0+0 в плей офф за 20 лет, это пять ЧМ.
Его еще три дня назад признали величайшим ФИФА и Конмебол наряду с Диего и Пеле.
Наивная фан база.