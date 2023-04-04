Роналду сделал три дубля подряд впервые с 2018 года – тогда он играл за «Реал»

Криштиану Роналду сделал дубль в третьем матче подряд

Форвард « » забил «Аль-Адале» на 40-й и 66-й минутах матча чемпионата Саудовской Аравии. Ранее португалец по два раза забил Люксембургу и Лихтенштейну в отборе на Евро-2024.

В последний раз серия матчей с как минимум двумя голами у него была в 2018 году: в марте он, выступая за «Реал», забил 2 гола «Эйбару» и 4 «Жироне», а затем в сборной сделал дубль в товарищеском матче с Египтом.

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