Роналду сделал три дубля подряд впервые с 2018 года – тогда он играл за «Реал»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Адала Футбол

Криштиану Роналду сделал дубль в третьем матче подряд

Форвард «Аль-Насра» забил «Аль-Адале» на 40-й и 66-й минутах матча чемпионата Саудовской Аравии. Ранее португалец по два раза забил Люксембургу и Лихтенштейну в отборе на Евро-2024.

В последний раз серия матчей с как минимум двумя голами у него была в 2018 году: в марте он, выступая за «Реал», забил 2 гола «Эйбару» и 4 «Жироне», а затем в сборной Португалии сделал дубль в товарищеском матче с Египтом.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

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54 комментария

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Eder Teheda
Ответ Domian
Какое наслаждение дает просмотр 68 лиги, опишите?)))
Радостнее чем фанатам Меськи которые уже какой год видят его позоры в ЛЧ
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Domian
Ответ TushcanRash
Так про это и был мой посыл , что пора им обоим показывать класс только на Ближнем востоке , дорога молодым к Золотым мячам , считаю что Мбапе полностью заслужил получить в этом году , его игрой сейчас наслаждаются миллионы , как говорится у нас сейчас дают за заслуги прошлого , вначале ты играешь за Золотой мяч , потом он играет на тебя 😌👌
С чего это Чемпиону Мира пора?
Он три месяца назад в 35 мировую корону выиграл, став мпв ЧМ.
Главный претендент на ЗМ 2023 и скорее всего он его получит.
18 + 17 по гол/пас в 32 матчах в этом сезоне.
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FC.Barcelona
Если бы фанаты Роналду разбирались в футболе, они бы не были фанатами Роналду
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Ragnar.lothbrock
Ответ Dead88 Poets
молодец, собака лает караван идёт
Караван лает, собака идет
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TushcanRash
Ответ Domian
А игру бездаря из аль насры не удалось что ди наблюдать? Там такие перфомансы с Порту, аж дух захватывает. 6 лет вылетов в 1/8 от андердогов. А на ЧМ рекорд на века 0+0 в плей офф за 20 лет, это пять ЧМ.
Так про это и был мой посыл , что пора им обоим показывать класс только на Ближнем востоке , дорога молодым к Золотым мячам , считаю что Мбапе полностью заслужил получить в этом году , его игрой сейчас наслаждаются миллионы , как говорится у нас сейчас дают за заслуги прошлого , вначале ты играешь за Золотой мяч , потом он играет на тебя 😌👌
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Glukinho
Ответ Team_Coach
Интересно, может ли он набрать форму в этой лиге и вернуться в Европу? Будет ли интерес к нему, хотя бы как к игроку одного тайма или замены? Ведь с этими голами он только становится уверенней.
1) нет
2) нет
3) нет
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Domian
Ответ Garikus89
Новорег с комментами исключительно про Роналду и восхваляющие Месси пишет про фан базу?
Просто смешно.
Когда его выперли из МЮ за командный провал, личная стата этого персонажа была не плохой и даже на этом фоне Мендеш, обстучав все двери, особенно Баварии🤣, везде получил отказ.
Так и случилась аль насра.
И вы наивно думаете что сейчас все восхитятся голами в 68 лиге?)
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Domian
Ответ TushcanRash
Да уже второй сезон наблюдаю его игру в плей-офф Лч
А игру бездаря из аль насры не удалось что ди наблюдать?
Там такие перфомансы с Порту, аж дух захватывает.
6 лет вылетов в 1/8 от андердогов.
А на ЧМ рекорд на века 0+0 в плей офф за 20 лет, это пять ЧМ.
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TushcanRash
Ответ Domian
Ты понял про кого я. Его еще три дня назад признали величайшим ФИФА и Конмебол наряду с Диего и Пеле.
Да уже второй сезон наблюдаю его игру в плей-офф Лч
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Dmitry Shaolin
Я думаю, Аль наср бы нагнул МЮ и не затерялся в премьер лиге.
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Garikus89
Ответ Domian
От него год назад как от чумы все топы бежали, а сейчас прям возьмут) Наивная фан база.
Новорег с комментами исключительно про Роналду и восхваляющие Месси пишет про фан базу?
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Domian
Ответ TushcanRash
Ты про Мартинеса ?
Ты понял про кого я.
Его еще три дня назад признали величайшим ФИФА и Конмебол наряду с Диего и Пеле.
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Metalloid
Ответ Роман
Поэтому ты зашёл написать коммент о ненужном тебе Роналду и лиге)
Я же написал, что зашёл посмотреть комменты, а тут даже этого нет, в следующий раз даже за этим не зайду, всё просто.
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Donald J. Trump
Ответ TushcanRash
Ты про Мартинеса ?
Про Марадону, наверное…
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Максим Ивасюк
Бадр близко как никогда , вот и результат
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Donald J. Trump
Ответ kos.vohrt
Мощно. Люксембург, Лихтенштейн, Аль-Адаль.
Португальский альфа-самец не щадит никого. Дальше будет покер Аль-Фалафель
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Человек1991
Роналду уверенно приближается к отметке 200 !!! пенальти )) 120 из которых левейшие )) Эти голы в 60-ой Лиге Мира не считаются всеми адекватными сайтами и футбольными экспертами , даже не замечаются. Хахаха тем более каждый второй с левых пенальти )) и как всегда офсайды , пустые , грубые ошибки вратарей )
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dimamak10
Ответ Team_Coach
Интересно, может ли он набрать форму в этой лиге и вернуться в Европу? Будет ли интерес к нему, хотя бы как к игроку одного тайма или замены? Ведь с этими голами он только становится уверенней.
Даже если ему будет 42 года он не согласится быть игроком замены
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TushcanRash
Ответ Domian
Есть один величайший и он Чемпион Мира.
Ты про Мартинеса ?
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Domian
Ответ Garikus89
Я думаю, что на то и расчет, что он там наберет форму (он же летом вообще не тренировался), а потом на правах аренды до зимы в команду из лч. Ну а там как пойдет)
От него год назад как от чумы все топы бежали, а сейчас прям возьмут)
Наивная фан база.
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Роман
Ответ Metalloid
Я тоже надеялся на весёлые комменты, но видимо, всем нормальным людям пофигу, как и мне, на то, что происходит в арабской лиге. Даже на уровне комментов. )
Поэтому ты зашёл написать коммент о ненужном тебе Роналду и лиге)
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Domian
Ответ Штаны Габора Кирая
Чувствую, в комментариях будет пожар. И лига не та, и команда не та, и голы не те, и Роналду будет не тот.
Тухло в комментах, всем видимо пофиг)
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Metalloid
Ответ Штаны Габора Кирая
Чувствую, в комментариях будет пожар. И лига не та, и команда не та, и голы не те, и Роналду будет не тот.
Я тоже надеялся на весёлые комменты, но видимо, всем нормальным людям пофигу, как и мне, на то, что происходит в арабской лиге. Даже на уровне комментов. )
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kos.vohrt
Ответ psixyec
Лучший! Хейтеры, давайте пишите ваш бред о том, что это сотая лига и прочие отмазки, пока мы наслаждаемся игрой гения.
Тот случай, когда даже не понимаешь, сарказм это или нет.
+3
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kos.vohrt
Мощно. Люксембург, Лихтенштейн, Аль-Адаль.
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