Хави о будущем Бускетса: «Не думаю, что его решение будет зависеть от Месси. Если Серджи останется, то по-прежнему будет важен для «Барсы»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Будущее Серджи Бускетса в «Барселоне» не будет зависеть от того, вернется ли Лионель Месси .

Об этом рассказал главный тренер каталонской команды Хави. Ранее сообщалось, что возвращение аргентинского форварда в «Барсу» может повлиять на решение полузащитника о продлении контракта. 

«Самое главное, что Бускетс спокоен и будет помогать нам до конца сезона. Я не думаю, что его решение будет основано на том, что сделает Месси

Если он останется, то по-прежнему будет важен для «Барсы», – сказал Хави.

Контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до конца этого сезона. 

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9 комментариев

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Dnoni R
Возвращение Месси сыграет очень серьезную роль и для игроков и для Барселоны в лучшую сторону.
+1
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Goofts
Бускетс так тянет с контрактом, что видимо, ждёт предложение из МЛС. Поехать играть в полсилы, зарабатывая на пенсию. В любом случае поддержу решение легенды Барселоны
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МГЕР
Ответ За Валенсию с 1999
Пойдёт на повышение в Эспаньол
Тепло на 18?
+1
0
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МГЕР
Ответ rigobersong
К сожалению не у всех такая ментальность как у Месси. Человек просто сделан из стали, железные нервы и сильный дух:) Сначала пережил в детстве уколы, постоянные переживания и ситуация с организмом закалили его с детства, он стал настоящей машиной, который был способен пережить все неудачи в сборной, а после 34х лет когда большинство футболистов уже на пенсии берет и выдает лучшую игру за сборную!:) Так к чему это я, к тому, что Бускетс не железный человек, он устал и ему пора уже на заслуженный отдых, зачем тратить свои силы когда нет мотивации, пусть уходит он отдал уже все Барселоне и заслужил покой:) А Месси это просто ненасытная машина, таких спортсменов в истории на пальцах одной руки пересчитать можно:)) Я понимаю, что многие из зависти к Аргентинскому гению опять будут проявлять токсичность и писать о нем гадости, но это лишь подверждает мою правду!:))
Те которые пишут про него гадости, отдали бы многое, что бы видеть его в клубах за которые они балеют
+3
-1
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Ansu Fati
Барселоне и Бусектсу уже пора двигаться своими путями. Барселоне рано или поздно надо научиться играть без легенды, а Бускетсу пора заработать большие деньги для безбедной старости, чего Барселона сейчас предложить не может. А проводить легенду в последнем матче сезона Ла Лиги с трофеем в руках под овации Ноу Камп, пока еще не переехали в Олимпийский)
+2
-2
0
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rigobersong
К сожалению не у всех такая ментальность как у Месси. Человек просто сделан из стали, железные нервы и сильный дух:) Сначала пережил в детстве уколы, постоянные переживания и ситуация с организмом закалили его с детства, он стал настоящей машиной, который был способен пережить все неудачи в сборной, а после 34х лет когда большинство футболистов уже на пенсии берет и выдает лучшую игру за сборную!:) Так к чему это я, к тому, что Бускетс не железный человек, он устал и ему пора уже на заслуженный отдых, зачем тратить свои силы когда нет мотивации, пусть уходит он отдал уже все Барселоне и заслужил покой:) А Месси это просто ненасытная машина, таких спортсменов в истории на пальцах одной руки пересчитать можно:)) Я понимаю, что многие из зависти к Аргентинскому гению опять будут проявлять токсичность и писать о нем гадости, но это лишь подверждает мою правду!:))
+15
-7
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Пако
У каждого своя судьба и свои интересы. В т.ч. и у Бускетса.
С возрастом есть опасность переоценить свои возможности, желая "продлить молодость", а в результате, вдруг, оказаться посмешищем. Как Пике, к недалёкому примеру.
Правило "главное - вовремя смыться" - никто не опровергнет. Вовремя и выгодно.Тем более, если есть выбор.
+2
0
+2
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Black Phoenix
Всё, ребят. Я устал, я ухожу.

Бускетс прощается с Барсой в конце сезона (с)
+1
-3
-2
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За Валенсию с 1999
Пойдёт на повышение в Эспаньол
+1
-4
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