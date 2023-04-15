Хави о будущем Бускетса: «Не думаю, что его решение будет зависеть от Месси. Если Серджи останется, то по-прежнему будет важен для «Барсы»
Будущее Серджи Бускетса в «Барселоне» не будет зависеть от того, вернется ли Лионель Месси .
Об этом рассказал главный тренер каталонской команды Хави. Ранее сообщалось, что возвращение аргентинского форварда в «Барсу» может повлиять на решение полузащитника о продлении контракта.
«Самое главное, что Бускетс спокоен и будет помогать нам до конца сезона. Я не думаю, что его решение будет основано на том, что сделает Месси.
Если он останется, то по-прежнему будет важен для «Барсы», – сказал Хави.
Контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до конца этого сезона.
С возрастом есть опасность переоценить свои возможности, желая "продлить молодость", а в результате, вдруг, оказаться посмешищем. Как Пике, к недалёкому примеру.
Правило "главное - вовремя смыться" - никто не опровергнет. Вовремя и выгодно.Тем более, если есть выбор.
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