Хави о будущем Бускетса: «Не думаю, что его решение будет зависеть от Месси. Если Серджи останется, то по-прежнему будет важен для «Барсы»

Будущее Серджи Бускетса в «Барселоне» не будет зависеть от того, вернется ли Лионель Месси .

Об этом рассказал главный тренер каталонской команды Хави. Ранее сообщалось, что возвращение аргентинского форварда в «Барсу» может повлиять на решение полузащитника о продлении контракта.

«Самое главное, что Бускетс спокоен и будет помогать нам до конца сезона. Я не думаю, что его решение будет основано на том, что сделает .

Если он останется, то по-прежнему будет важен для «Барсы», – сказал .

Контракт Бускетса с «Барселоной» рассчитан до конца этого сезона.