Месси надеется, что Лапорта лично свяжется с ним, чтобы обсудить возвращение в «Барсу». Хави уже рассказал Лео, какой будет его роль в команде

«Барселона» продолжает работу над возвращением Лионеля Месси в клуб

Как пишет Mundo Deportivo, главное препятствие для возвращения Месси – финансовый аспект.

Ни «Барса», ни Лео не пойдут на риск, который впоследствии может привести к тому, что форвард не будет зарегистрирован. Такое уже случилось в августе 2021 года, и ни президент «Барсы» , ни Месси не хотят повторять тот опыт.

В конце февраля Лапорта встретился с , отцом Лео, в Барселоне. Теперь футболист надеется, что президент «Барсы» свяжется с ним лично, чтобы обсудить возможное возвращение.

Тренеры «Барселоны» уже планируют работу с учетом возможного возвращения аргентинца. Месси часто общается с , и тренер уже рассказал форварду, какой будет его роль в случае возвращения.

Сообщалось, что «Барса» предложит Месси контракт сроком на год, если одобрит переход.

В этом сезоне у 35-летнего форварда 19 голов и 18 результативных передач в 34 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику Месси можно найти здесь.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)