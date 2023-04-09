Месси надеется, что Лапорта лично свяжется с ним, чтобы обсудить возвращение в «Барсу». Хави уже рассказал Лео, какой будет его роль в команде

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Хорхе Месси агенты Футбол

«Барселона» продолжает работу над возвращением Лионеля Месси в клуб

Как пишет Mundo Deportivo, главное препятствие для возвращения Месси – финансовый аспект.

Ни «Барса», ни Лео не пойдут на риск, который впоследствии может привести к тому, что форвард не будет зарегистрирован. Такое уже случилось в августе 2021 года, и ни президент «Барсы» Жоан Лапорта, ни Месси не хотят повторять тот опыт.

В конце февраля Лапорта встретился с Хорхе Месси, отцом Лео, в Барселоне. Теперь футболист надеется, что президент «Барсы» свяжется с ним лично, чтобы обсудить возможное возвращение.

Тренеры «Барселоны» уже планируют работу с учетом возможного возвращения аргентинца. Месси часто общается с Хави, и тренер уже рассказал форварду, какой будет его роль в случае возвращения.

Сообщалось, что «Барса» предложит Месси контракт сроком на год, если Ла Лига одобрит переход.

В этом сезоне у 35-летнего форварда 19 голов и 18 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику Месси можно найти здесь.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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95 комментариев

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hedgehog111
Ответ ROBINZON
Лапорта : "Будешь тренером по левым пеналям - ныркам,покатухам,ты же умеешь гримасничать под убитую обезьяну. Ну и премиальные - уборка в раздевалке и санузлах за тобой".
🤣🤣👍👍👍👍
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hedgehog111
Ответ Raul14
гнумыч надеется выиграть еще пару левых трофеев от Негрейры?))
🤣🤣👍👍
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hedgehog111
Ответ Rand
максимум в ла лиге поможет
и то не факт!!!
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Raul14
гнумыч надеется выиграть еще пару левых трофеев от Негрейры?))
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truboprovodchik2019
Ответ Muhammad Juraev
Скорее твою сестру)
не вижу разницы с его комментарием, ведь он же самый что ни на есть баран
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Евгений Максимычев
С имиджевой точки зрения решение, конечно, хорошее, но вот с игровой - хз. Команда практически закончила перестройку и смотрится сейчас довольно неплохо. И брать возрастного игрока, будь он хоть трижды Месси, который по умолчанию будет играть одну из ключевых ролей - звучит, как минимум неоднозначно. С учётом ещё того, что команда почти целиком обновилось и потребуется время на адаптацию - вспомните его первый сезон в ПСЖ, когда вообще казалось, что все, Месси закончился.
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кто-то
Ответ Alexander Nikitin
Если это произойдёт Барселона не улучшит игру, а только ухудшит. Смена обстановки в команде которая выиграла (по сути) Ла Лигу приведёт к конфликтам и снижению качества игры.
Как ты это понял? Сам придумал?
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Ja BRITER
может всё-таки контракт с арабами?
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predMBAPPE
Ответ Syndycate
Я так понимаю реконструкция спотифай арены откладывается?)
Понижение температуры до - 15 беспокоит?
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ROBINZON
Лапорта : "Будешь тренером по левым пеналям - ныркам,покатухам,ты же умеешь гримасничать под убитую обезьяну.
Ну и премиальные - уборка в раздевалке и санузлах за тобой".
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Alexander Nikitin
Если это произойдёт Барселона не улучшит игру, а только ухудшит. Смена обстановки в команде которая выиграла (по сути) Ла Лигу приведёт к конфликтам и снижению качества игры.
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Romeo Yankovich
Ответ Greatest Of All Time
Месси был в составе ??? Был. Речь о том сколько без него ЛЧ. А там 1 за 100лет.
а он принёс кубок???? с одним годом за весь турнир?
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ROBINZON
Ответ Muhammad Juraev
Месси 61 по гол+пас Бревзема 33 Винисиус 37 А у криштианитов разрыв пуканов 🤣🤣🤣
ГНОМ способен только завязывать шнурки основе - судьи свистеть под его леваки,как на ЧМ не будут.
Перейдёт - дождётся свиста и от каталонцев.
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на войне как на войне
Ждёт? Сильно ждёт?🤣
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Юрий Кечко
Ответ Muhammad Juraev
Мне так смешно когда они смеются над 5 лигой мира в то же время их кумир играет в лиге, которую таджикский Истиклол каждый год в ЛЧ Азии унижает 🤣🤣
Ага , особенно когда говорят про Лорьяны и Клермоны, не отдавай отчёт в том что они бы бульдозерном переехали арабскою лигу
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Dauren Ussenov
Вот соплей то будет на пресухе
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Кино Музыка
Если вернется, Барса не пожалеет точно.
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Greatest Of All Time
Ответ Romeo Yankovich
две. в 2006 деку или тот же Ларсон больше вклада внесли, а Месси был зелёный юнец на подмену
Месси был в составе ??? Был.
Речь о том сколько без него ЛЧ. А там 1 за 100лет.
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Экспертное мнение
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В лиге фермеров :) А где был Месси с Баварией? Ау
Ты в курсе, что вашего Бензему нашли в этой "фермер" лиге? И полсостава вашего судейского клубца состоит из игроков из этой фермы? Кем вы там восхищались после класико? Кабабингой и Бензема? Хорошая ферма, видимо.
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proeast
Ответ Jaxongir Shodiev
И по телефону Лео скажет:"Ты просишь меня, но делаешь это без уважения"
"Ты просишь меня вернуться, но делаешь это без уважения")
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Юрий Кечко
Ответ udiekemen
не стоит*
Дружище с кем не бывает ? Стрессы , возраст, да принимай наш сеалекс, надолго хватит
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Greatest Of All Time
Ответ Muhammad Juraev
Месси 61 по гол+пас Бревзема 33 Винисиус 37 А у криштианитов разрыв пуканов 🤣🤣🤣
А у кринжа сколько в Европе в этом сезоне??))))
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udiekemen
Ответ Muhammad Juraev
Скорее твою сестру)
Мне бы хотелось твою)
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Максим Галат
По ходу Месси и Лапорта общаются друг с другом через спорц 😀
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Romeo Yankovich
Ответ Greatest Of All Time
1 ЛЧ за 100 лет???
две. в 2006 деку или тот же Ларсон больше вклада внесли, а Месси был зелёный юнец на подмену
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