Хави о возможном возвращении Месси: «Люди воодушевлены, они скандировали его имя 2 матча подряд. Посмотрим, что произойдет»
Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
«Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, поскольку они скандировали его имя уже два матча подряд.
Прямо сейчас мы сосредоточены на победе в Ла Лиге. После этого мы посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Барселоны».
Будет полной неожиданностью если у него не получится.
Можно вопрос?))
А Беккенбауэра наврят ли можно считать величайшим защитником, вся какрьера в тепличных условиях Баварии?)
Да и Мальдини тоже наврят ли номер 2 после кайзера, а то вся карьера в тепличных условиях Милана, так я понимаю?)
А Пеле вообще не футболист тогда🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вся карьера в тепличных условиях Сантоса.
Выходит и ты тут с нескольких аккаунтов строчил🤦
Из троих только у Пеле есть что сказать Лео, у Диего нет.
ну народ, а еще говорят, что на митингах Путина людям деньги платят, чтобы приходили и кричали, по логике Хави, получается, что эти люди за политику проводимую и все поддерживают власти, и на основании того, что люди кричали за деньги можно делать выводы ,а потом, это использовать как аргументы.
Бред
Парижский эксперимент был вынужденным, и закончился удачно только с точки зрения подведения Лео в лучшую форму перед Катаром. В других отношениях - результат средний, конечно. Великой славы к уже имеющейся он Лео не добавил, и, видимо, уже не добавит.
Команде нужно больше креатива, с хорошей полузащитой Месси будет создавать кучу моментов как для себя, так и для других. Сборная Аргентины яркий пример. Цепкая, молодая полузащита, надежная оборона и Месси.
Месси возвращается не просто в свой бывший клуб, он возвращается в самую удобную для себя игровую модель.
Так что тут я ставлю на повторение второго захода Джордана:)
Чемпион Мира, лучший молодой игрок ЧМ, тот кто составил лучшую полузащиту на ЧМ и позволил величайшему в ИСТОРИИ, не в поколении должун, а в Истории ибо нет больше игрока который может Месси предьявить что то ( ЧМ, Континент, 4 ЛЧ, 12 Чемпионств лиг, 7 ЗМ, 6 ЗБ, 803 гола, 357 ассистов и тд), взять величайший трофей в истории спорта и войти в вечность.
Я буду лишь рад за Энцо, все таки аргентинец)
а вот у тебя уже будут проблемки если челси выиграет лч а энцо будет выжигать оставшиеся матчи, ведь вся ваша ватага кричит про значимость трофеев, а лч плюс мч > просто чм, думаю с этим даже олеги не будут спорить)