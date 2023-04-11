Хави о возможном возвращении Месси: «Люди воодушевлены, они скандировали его имя 2 матча подряд. Посмотрим, что произойдет»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением Месси, поскольку они скандировали его имя уже два матча подряд.

Прямо сейчас мы сосредоточены на победе в Ла Лиге. После этого мы посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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35 комментариев

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Ortego
Ответ гилберт
Это не тот случай вдруг получится??? Тут надо брать если уверен на все сто, игрок поможет. Хави не сможет сказать Месси через месяцок, извини друг, не получилось, посиди ка на банке.
Это был сарказм.
Будет полной неожиданностью если у него не получится.
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Oleg
Ответ DolJun
ну если история для тебя это последние 10-15 лет, то ок) а на дистанции что чм взял красава, но всю карьеру провел в тепличных условиях в не самой сильной лиге, так что на реальную историю не тянет
Комплексы к Ла Лиге за доминацию в более чем 10 лет?)))
Можно вопрос?))
А Беккенбауэра наврят ли можно считать величайшим защитником, вся какрьера в тепличных условиях Баварии?)
Да и Мальдини тоже наврят ли номер 2 после кайзера, а то вся карьера в тепличных условиях Милана, так я понимаю?)
А Пеле вообще не футболист тогда🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вся карьера в тепличных условиях Сантоса.
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Ortego
Ответ DonaldBrashear 2.0
серьезно? заплатили людям, чтобы они скандировали имя Месси, а теперь это будут в качестве аргумента использовать? ну народ, а еще говорят, что на митингах Путина людям деньги платят, чтобы приходили и кричали, по логике Хави, получается, что эти люди за политику проводимую и все поддерживают власти, и на основании того, что люди кричали за деньги можно делать выводы ,а потом, это использовать как аргументы. Бред
Кто там кому заплатил? Просто акцию устроили.
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гилберт
Ответ Ortego
Ну может хоть немного пользы принесет, неужели сейчас в основе Барсы нет ни одного игрока хуже Месси? Просто напомню, что в текущем сезоне, по гол+пас он лучший, опережает Мбаппе и Холланда. Может дадим шанс лучшему атакующему игроку сезона и ЧМ? Вдруг у него получится и он будет одним из лучших в клубе, ну как это было всю его карьеру.
Это не тот случай вдруг получится??? Тут надо брать если уверен на все сто, игрок поможет. Хави не сможет сказать Месси через месяцок, извини друг, не получилось, посиди ка на банке.
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Ortego
Ответ Деметрио
Да, это было бы реально эпично. Точнее - привычно.Одна восьмая ЛЧ сезона 2023/24, матч против Баварии или какого-нидь МанСити. Месси с унылым и обреченным видом пешеходит еще пуще прежнего, а за его спиной табло с цифрами 4:0 или 3:0 в пользу соперников Барсы.
О, привет, знакомая ава.
Выходит и ты тут с нескольких аккаунтов строчил🤦
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DolJun
Ответ Oleg
Энцо для меня не будет проблемой от слова совсем) Чемпион Мира, лучший молодой игрок ЧМ, тот кто составил лучшую полузащиту на ЧМ и позволил величайшему в ИСТОРИИ, не в поколении должун, а в Истории ибо нет больше игрока который может Месси предьявить что то ( ЧМ, Континент, 4 ЛЧ, 12 Чемпионств лиг, 7 ЗМ, 6 ЗБ, 803 гола, 357 ассистов и тд), взять величайший трофей в истории спорта и войти в вечность. Я буду лишь рад за Энцо, все таки аргентинец)
ну если история для тебя это последние 10-15 лет, то ок) а на дистанции что чм взял красава, но всю карьеру провел в тепличных условиях в не самой сильной лиге, так что на реальную историю не тянет
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Homelender_666
Ответ Oleg
Так поэтому ФИФА и назвала величайшую тройку в истории - Месси, Марадона и Пеле. Из троих только у Пеле есть что сказать Лео, у Диего нет.
Всё равно их нельзя сравнивать. Для они все величайшие игроки своего времени.
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Oleg
Ответ Homelender_666
Олег, я понимаю, что у тебя Месси головного мозга, но Лео - лучший игрок 21 века на данный момент. Нельзя определить лучшего в истории, т.к. лучшие игроки своих поколений находились не в одинаковых условиях. Те же Марадона и Пеле не имели возможности побороться за ЗМ. Несправедливо, что только атакующие игроки считаются претендентами на звание лучшего.
Так поэтому ФИФА и назвала величайшую тройку в истории - Месси, Марадона и Пеле.
Из троих только у Пеле есть что сказать Лео, у Диего нет.
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DonaldBrashear 2.0
серьезно? заплатили людям, чтобы они скандировали имя Месси, а теперь это будут в качестве аргумента использовать?
ну народ, а еще говорят, что на митингах Путина людям деньги платят, чтобы приходили и кричали, по логике Хави, получается, что эти люди за политику проводимую и все поддерживают власти, и на основании того, что люди кричали за деньги можно делать выводы ,а потом, это использовать как аргументы.

Бред
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Игорь Климов
На Камп-Ноу все болельщики ждут возвращение Лео Месси в Барселону!
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Homelender_666
Ответ Oleg
Энцо для меня не будет проблемой от слова совсем) Чемпион Мира, лучший молодой игрок ЧМ, тот кто составил лучшую полузащиту на ЧМ и позволил величайшему в ИСТОРИИ, не в поколении должун, а в Истории ибо нет больше игрока который может Месси предьявить что то ( ЧМ, Континент, 4 ЛЧ, 12 Чемпионств лиг, 7 ЗМ, 6 ЗБ, 803 гола, 357 ассистов и тд), взять величайший трофей в истории спорта и войти в вечность. Я буду лишь рад за Энцо, все таки аргентинец)
Олег, я понимаю, что у тебя Месси головного мозга, но Лео - лучший игрок 21 века на данный момент. Нельзя определить лучшего в истории, т.к. лучшие игроки своих поколений находились не в одинаковых условиях. Те же Марадона и Пеле не имели возможности побороться за ЗМ. Несправедливо, что только атакующие игроки считаются претендентами на звание лучшего.
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Деметрио
Да, это было бы реально эпично. Точнее - привычно.Одна восьмая ЛЧ сезона 2023/24, матч против Баварии или какого-нидь МанСити. Месси с унылым и обреченным видом пешеходит еще пуще прежнего, а за его спиной табло с цифрами 4:0 или 3:0 в пользу соперников Барсы.
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bel01
Ждём Лео.
Парижский эксперимент был вынужденным, и закончился удачно только с точки зрения подведения Лео в лучшую форму перед Катаром. В других отношениях - результат средний, конечно. Великой славы к уже имеющейся он Лео не добавил, и, видимо, уже не добавит.
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Кино Музыка
С тактикой, где весь креатив исключительно на игроках, Месси будет спасением.
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Марслан Акматалиев
В отсутствии Педри и Дембеле вообще некому создавать моменты, отдать хороший пас на несколько метров, да и просто на дриблинге продвинуть мяч. Именно поэтому нужен Лео.
Команде нужно больше креатива, с хорошей полузащитой Месси будет создавать кучу моментов как для себя, так и для других. Сборная Аргентины яркий пример. Цепкая, молодая полузащита, надежная оборона и Месси.
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Tommy_2_0_7
Это было бы эпично. Не знаю в какую схему он его впишет, но сам факт его возвращения в ЛЛ - это конечно красиво. Проводят свою легенду как подобает его статусу и достижениям.
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Ortego
Ответ ML26
Просто будет повторение второго захода Криша в МЮ. Хави сделают крайним в неудачах
Да у них нет вообще ничего общего, кроме количества голов.
Месси возвращается не просто в свой бывший клуб, он возвращается в самую удобную для себя игровую модель.
Так что тут я ставлю на повторение второго захода Джордана:)
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Oleg
Ответ DolJun
а почему у меня с этим будет проблема? месси официально показал что он лучший игрок своего поколения и чтобы холанд был в разговоре на зм ему нужно сделать с сити требл. а вот у тебя уже будут проблемки если челси выиграет лч а энцо будет выжигать оставшиеся матчи, ведь вся ваша ватага кричит про значимость трофеев, а лч плюс мч > просто чм, думаю с этим даже олеги не будут спорить)
Энцо для меня не будет проблемой от слова совсем)
Чемпион Мира, лучший молодой игрок ЧМ, тот кто составил лучшую полузащиту на ЧМ и позволил величайшему в ИСТОРИИ, не в поколении должун, а в Истории ибо нет больше игрока который может Месси предьявить что то ( ЧМ, Континент, 4 ЛЧ, 12 Чемпионств лиг, 7 ЗМ, 6 ЗБ, 803 гола, 357 ассистов и тд), взять величайший трофей в истории спорта и войти в вечность.
Я буду лишь рад за Энцо, все таки аргентинец)
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Ислам Базгиев
Глупое решение. Одно возвращение мы видели чем закончилось . Барселона сейчас ничем не отличается от МЮ. В этом Перес и отличается , что не терпит сентиментальностей , надо будет и Модрича с Бензема сплавим , Но клуб должен быть на Первом месте
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Сикарио
Да ничего не произойдет. Лапорта не настолько выжил из ума.
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Ortego
Ответ Ростов-на-Дону
Дадим, хотя бы ради любопытства)
Вот и славненько. Надеюсь один из лучших игроков в истории футбола и главный претендент на ЗМ в этом сезоне, не затеряется на фоне таких топарей как Рафинья, Фати и Торрес.
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ML26
Ответ Ortego
Ну может хоть немного пользы принесет, неужели сейчас в основе Барсы нет ни одного игрока хуже Месси? Просто напомню, что в текущем сезоне, по гол+пас он лучший, опережает Мбаппе и Холланда. Может дадим шанс лучшему атакующему игроку сезона и ЧМ? Вдруг у него получится и он будет одним из лучших в клубе, ну как это было всю его карьеру.
Просто будет повторение второго захода Криша в МЮ. Хави сделают крайним в неудачах
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DolJun
Ответ Oleg
Если Пеп с Холландом не выиграет ЛЧ, то у тебя даже в этом случае проблема? Знаешь какая? У Месси будет ровно 0 конкурентов на ЗМ) Придется искать кого то в Бенфике, Наполи или Баварии)))
а почему у меня с этим будет проблема? месси официально показал что он лучший игрок своего поколения и чтобы холанд был в разговоре на зм ему нужно сделать с сити требл.
а вот у тебя уже будут проблемки если челси выиграет лч а энцо будет выжигать оставшиеся матчи, ведь вся ваша ватага кричит про значимость трофеев, а лч плюс мч > просто чм, думаю с этим даже олеги не будут спорить)
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Рнпрл Аари
Это скорее маневр для привлечения инвестиций нежели на улучшение качества игры. Да Месси может помочь Барсе на поле но такого эффекта как в былые времена уже не будет..
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Радость Ди Мария
Ни в коем случае, чтобы Месси прикрывал и ретушировал очевидную посредственность как тренера и слабохарактерность как человека Хави. И ещё с Лапортой.
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