Хави высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Я вижу, что люди очень воодушевлены возможным возвращением , поскольку они скандировали его имя уже два матча подряд.

Прямо сейчас мы сосредоточены на победе в . После этого мы посмотрим, что произойдет», – сказал главный тренер «Барселоны».