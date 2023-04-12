«Барса» предлагает Бускетсу снизить зарплату в 3 раза – до 7 млн евро в год. Возвращение Месси может повлиять на решение Серджи

Теги Барселона Хави Лионель Месси Ла Лига Серджи Бускетс деньги Футбол

«Барселона» предлагает Серджи Бускетсу контракт со значительным снижением зарплаты.

Действующее соглашение 34-летнего полузащитника с каталонским клубом рассчитано до конца этого сезона. «Барса» предложила игроку контракт еще на один год и хочет получить ответ в ближайшее время.

На решение хавбека повлияют несколько факторов. Один из них – финансовый: клуб предлагает ему контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год до уплаты налогов. Это в три раза меньше, чем Бускетс зарабатывает сейчас. Отмечается, что хавбек понимает, какие трудности с финансами испытывает «Барса».

Также игрок рассмотрит предложения от других клубов, в частности, из МЛС.

Важную роль в решении Серджи сыграет и эмоциональный фактор. Главный тренер каталонцев Хави убеждает его остаться. Специалист абсолютно уверен в игроке и считает, что замен такого уровня нет на рынке. Кроме того, не исключается вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону», что тоже повлияет на выбор Бускетса

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 23 матча. Его статистику можно найти здесь

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14 комментариев

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Иван Иванов
Бускетсу легче будет в ПСЖ пойти вместо Месси, а Лео пусть в Барсу возвращается. 😂
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Михаил Хромаков
не очень представляю нынешних Месси и Бускетса одновременно на поле, а бегать то кто за них будет?
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hannibal ante portas
Пенсионный возраст поднимите в каталонии до 70 лет, и сможете подписать карлика обратно.
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Е.Р.
БЧК предлагает 70% зарплаты отдать доброму нежадному и скромному пареньку
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SaH4r.
Ответ Cruel Snake
Легенда, ветеран, Бускетс 7! Левандовски 20 и ему никто не предлагает снизить 👏
у него 10, а не 20. Бускетс после Де Йонга самый высокооплачиваемый
+4
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Oleg
Ответ maks44
Ради возвращения Месси предлагаю всем пенсионерам Каталонии добровольно снизить пенсии в три раза.
Ее и без этого снижать надо.
При Бартомеу даже Умтити дали 22 ляма, на которые он играл от силы год.
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DolJun
Ответ Bazilic
Как там продление Маунта?
при чем тут маунт? сфокусируйся, тут речь о барсе. или тебе кажется нормальным подобное отношение к легенде? они бы еще месси всего лишь год предложили. барса все больше себя закапывает
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Lobelopa
мгаг
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Cruel Snake
Легенда, ветеран, Бускетс 7! Левандовски 20 и ему никто не предлагает снизить 👏
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-2
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Bazilic
Ответ DolJun
какое неуважение к легенде. он для них верой и правдой нырял, позорился во всех разгромах - а они с ним вот так.
Как там продление Маунта?
+4
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Кузя Гитарист
Ответ SaH4r.
будет отлично если капитан поможет команде, шансы вернуть Месси увеличатся
Вдвоём будут доить бчк
+6
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maks44
Ради возвращения Месси предлагаю всем пенсионерам Каталонии добровольно снизить пенсии в три раза.
+6
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SaH4r.
будет отлично если капитан поможет команде, шансы вернуть Месси увеличатся
+1
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DolJun
какое неуважение к легенде. он для них верой и правдой нырял, позорился во всех разгромах - а они с ним вот так.
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