«Барса» предлагает Бускетсу снизить зарплату в 3 раза – до 7 млн евро в год. Возвращение Месси может повлиять на решение Серджи

«Барселона» предлагает Серджи Бускетсу контракт со значительным снижением зарплаты.

Действующее соглашение 34-летнего полузащитника с каталонским клубом рассчитано до конца этого сезона. «Барса» предложила игроку контракт еще на один год и хочет получить ответ в ближайшее время.

На решение хавбека повлияют несколько факторов. Один из них – финансовый: клуб предлагает ему контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год до уплаты налогов. Это в три раза меньше, чем Бускетс зарабатывает сейчас. Отмечается, что хавбек понимает, какие трудности с финансами испытывает «Барса».

Также игрок рассмотрит предложения от других клубов, в частности, из МЛС.

Важную роль в решении Серджи сыграет и эмоциональный фактор. Главный тренер каталонцев убеждает его остаться. Специалист абсолютно уверен в игроке и считает, что замен такого уровня нет на рынке. Кроме того, не исключается вероятность возвращения в «Барселону», что тоже повлияет на выбор .

В текущем сезоне хавбек провел 23 матча. Его статистику можно найти здесь.