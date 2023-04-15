«Зенит» заслуженно доминирует, играя интереснее всех, стабильнее». Смородская об РПЛ

Ольга Смородская назвала заслуженным лидерство «Зенита» в Мир РПЛ.

«То, что «Зенит» безальтернативно лидирует — не очень здорово с точки зрения конкуренции в чемпионате. Но «Зенит» заслуженно доминирует в , он играет интереснее всех, стабильнее. Их футбол приятно смотреть.

подтверждает высокий уровень уже много лет. Не думаю, что так просто держать настолько высокую планку.

ЦСКА, «Спартак», «Динамо» стоят на табуретке, но « » все равно на голову выше», — сказала бывший президент «Локомотива».