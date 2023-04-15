«Зенит» заслуженно доминирует, играя интереснее всех, стабильнее». Смородская об РПЛ

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская назвала заслуженным лидерство «Зенита» в Мир РПЛ.

«То, что «Зенит» безальтернативно лидирует — не очень здорово с точки зрения конкуренции в чемпионате. Но «Зенит» заслуженно доминирует в РПЛ, он играет интереснее всех, стабильнее. Их футбол приятно смотреть.

Семак подтверждает высокий уровень уже много лет. Не думаю, что так просто держать настолько высокую планку.

ЦСКА, «Спартак», «Динамо» стоят на табуретке, но «Зенит» все равно на голову выше», — сказала бывший президент «Локомотива».

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7 комментариев

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Клирик
Ответ Аскольд Конович
Дурь не неси. «Тупо индивидуальные качества» это то что является сутью футбола и делали Пеле - Пеле, Марадону - Марадоной и далее по списку. Продолжай болеть за Спартак!
Я дурь не ношу, это 228. Вы наверное хотели написать ерунду?
И да, я не за Спартак.
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Аскольд Конович
Ответ Клирик
Интересно скорее Оренбург играет. А здесь тупо индивидуальные качества 3-4 игроков на завершающей стадии и всё.
Дурь не неси. «Тупо индивидуальные качества» это то что является сутью футбола и делали Пеле - Пеле, Марадону - Марадоной и далее по списку. Продолжай болеть за Спартак!
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Тренерские конспекты Бормана
Баба Оля, ехай на дачу! Погода, вон какая солнечная!
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nugoboss
Там даже Григоряна главным тренером поставьте и серавно станут чемпионами России.
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med
Фейенорд лидирует безальтернативно, Барселона лидирует безальтернативно, Наполи лидирует безальтернативно. Много где, "не очень здорово для конкуренции". И чо? Специально отдавать очки "для сохранения конкуренции"?
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Клирик
Интересно скорее Оренбург играет.
А здесь тупо индивидуальные качества 3-4 игроков на завершающей стадии и всё.
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Wayne Gretzky 99
Бабка, не ерзай. Назад не возьмут.
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