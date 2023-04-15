«Зенит» заслуженно доминирует, играя интереснее всех, стабильнее». Смородская об РПЛ
Ольга Смородская назвала заслуженным лидерство «Зенита» в Мир РПЛ.
«То, что «Зенит» безальтернативно лидирует — не очень здорово с точки зрения конкуренции в чемпионате. Но «Зенит» заслуженно доминирует в РПЛ, он играет интереснее всех, стабильнее. Их футбол приятно смотреть.
Семак подтверждает высокий уровень уже много лет. Не думаю, что так просто держать настолько высокую планку.
ЦСКА, «Спартак», «Динамо» стоят на табуретке, но «Зенит» все равно на голову выше», — сказала бывший президент «Локомотива».
И да, я не за Спартак.
А здесь тупо индивидуальные качества 3-4 игроков на завершающей стадии и всё.