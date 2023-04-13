Родригао: «Семак – лучший тренер России. «Зенит» много лет показывает высокий класс, его заслуга в этом огромна»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Родригао Футбол

Защитник «Зенита» Родригао считает Сергея Семака лучшим тренером России.

«Как Сергей Семак общается с латиноамериканцами? Никаких сложностей нет. Тренер может обратиться по-испански, по-английски, по-французски. Плюс всегда на помощь может прийти Вильям [Оливейра], который играет важную роль в коммуникации. Мы много говорим на разных языках, в том числе даже на русском.

У меня на протяжении карьеры были прекрасные тренеры, с которыми удалось поработать. Семак – умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас, футболистов, и это очень помогает ему в его работе.

С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере. Потому что он тренирует команду, которая много лет показывает высокий класс. И заслуга тренера в этом огромна», – сказал бразильский футболист.

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14 комментариев

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Рашпель793
Зря он так. Сейчас болезные расскажут, что с Зенитом любой физрук будет чемпионства штамповать.
Правда умолчат о результатах Манчини и Луческу.
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Severfan
кукушка хвалит петуха за то, что тот ставит в состав кукушку
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-DF-
Ответ Дмитрий9779
Пришел,разгреб раздутый состав,сколотил хорошую команду и штампует чемпионства,молодец.
veni, vidi, vici
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Теннисный абсолют
Думаю Черчесов лучший русский тренер. Ждем его в клубах вроде Галатасарая или Олимпиакоса.
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Зелёный гопник
Родригао молодец !
Спасибо Сочи, что привезли такого сильного игрока в РПЛ🤝
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cektor
5 е чемпионство подряд ждет ))
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Антон Круть
Это не столько заслуга Семака, сколько в целом упавший уровень тренерской школы в стране
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Спартак сила
все знают что Семак физрук
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Удар Кержакова
Альтернативы Семаку в РПЛ просто нет. В других команд либо гастролеры либо те кто кочуют из команды в команду.
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Советник_042
И в этот момент он проснулся)
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Дмитрий9779
Пришел,разгреб раздутый состав,сколотил хорошую команду и штампует чемпионства,молодец.
+14
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Виктор Краснодар
Очередной претендент на российское гражданство в будущем
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Caniball
Мы также считаем, что Семак - лучший и пора на повышение в гранды топ-5 лиг!
+8
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rarog
Подойду через часик,почитать экспертные оценки московских всяроссийщиков
+7
-5
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