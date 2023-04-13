Родригао: «Семак – лучший тренер России. «Зенит» много лет показывает высокий класс, его заслуга в этом огромна»

Защитник «Зенита» Родригао считает Сергея Семака лучшим тренером России.

«Как Сергей Семак общается с латиноамериканцами? Никаких сложностей нет. Тренер может обратиться по-испански, по-английски, по-французски. Плюс всегда на помощь может прийти Вильям [Оливейра], который играет важную роль в коммуникации. Мы много говорим на разных языках, в том числе даже на русском.

У меня на протяжении карьеры были прекрасные тренеры, с которыми удалось поработать. Семак – умный специалист, внимательный к деталям. Тренер прекрасно понимает нас, футболистов, и это очень помогает ему в его работе.

С уверенностью могу назвать его лучшим тренером России и, возможно, лучшим в моей карьере. Потому что он тренирует команду, которая много лет показывает высокий класс. И заслуга тренера в этом огромна», – сказал бразильский футболист.