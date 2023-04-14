Траньков сравнил Моуринью с Тутберидзе: «Человек может и словом, и делом доказать»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сравнил Этери Тутберидзе с Жозе Моуринью.
Тренер группы Тутберидзе сопоставил ее с тренером «Ромы» по характеру.
– С кем можно сравнить Тутберидзе [среди футбольных тренеров]?
– Тутберидзе от футбола? Я думаю, Жозе [Моуринью], Особенный. Если брать характер человека, который может и словом, и делом доказать, своей подачей.
Для меня Этери – это Жозе, – сказал бывший фигурист в выпуске «СБГ Шоу» на ютубе.
Своими достижениями они это доказали.