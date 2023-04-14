Траньков сравнил Моуринью с Тутберидзе: «Человек может и словом, и делом доказать»

Теги Рома Жозе Моуринью Максим Траньков Этери Тутберидзе Футбол

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сравнил Этери Тутберидзе с Жозе Моуринью.

Тренер группы Тутберидзе сопоставил ее с тренером «Ромы» по характеру.

– С кем можно сравнить Тутберидзе [среди футбольных тренеров]? 

– Тутберидзе от футбола? Я думаю, Жозе [Моуринью], Особенный. Если брать характер человека, который может и словом, и делом доказать, своей подачей. 

Для меня Этери – это Жозе, – сказал бывший фигурист в выпуске «СБГ Шоу» на ютубе.

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3 комментария

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исянов
сколько можно не пойми кому пиариться на футболе? как вообще можно сравнивать никому не нужное фигурное катание с игрой миллионов и миллиардов людей? этот ноунейм хоть головой думает, о чем говорит? капец просто. какой-то там этери по сравнению с моуринью, ну угар же)) про этого этери хоть кто-нибудь в курсе вообще?
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Пако
Тутберидзе и Моуринью каждый на своём месте - выдающиеся тренеры.
Своими достижениями они это доказали.
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igls54
Для меня Этери – это Жозе...а для Ротенберга – Йозе
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