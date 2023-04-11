Траньков о словах Родниной про командный чемпионат мира: «Наши ветераны все время высказываются плохо о том, чего у них не было»

Максим Траньков прокомментировал слова Ирины Родниной о командном чемпионате мира.

«Более надуманного турнира в фигурном катании страшно представить», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

«Я не особо слежу в этом сезоне за международными соревнованиями. Не смотрел ни чемпионат Европы, ни мира. Вряд ли буду интересоваться командным турниром.

Скажу только, что сборная России никогда не пропускала этот турнир, всегда на него отбиралась по итогам ЧМ. Это первый раз, когда нас не будет. Насколько турнир потеряет в зрелищности, нужно спрашивать у японских зрителей. С той степенью любви со стороны японцев к российским фигуристам, потери неизбежны.

Надуманный ли это турнир? Чем больше турниров, тем лучше. Наши ветераны все время высказываются плохо о том, чего у них не было», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель