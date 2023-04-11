Траньков о словах Родниной про командный чемпионат мира: «Наши ветераны все время высказываются плохо о том, чего у них не было»

Теги Максим Траньков сборная России Ирина Роднина командный чемпионат мира (World Team Trophy) Фигурное катание

Максим Траньков прокомментировал слова Ирины Родниной о командном чемпионате мира.

«Более надуманного турнира в фигурном катании страшно представить», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

«Я не особо слежу в этом сезоне за международными соревнованиями. Не смотрел ни чемпионат Европы, ни мира. Вряд ли буду интересоваться командным турниром.

Скажу только, что сборная России никогда не пропускала этот турнир, всегда на него отбиралась по итогам ЧМ. Это первый раз, когда нас не будет. Насколько турнир потеряет в зрелищности, нужно спрашивать у японских зрителей. С той степенью любви со стороны японцев к российским фигуристам, потери неизбежны.

Надуманный ли это турнир? Чем больше турниров, тем лучше. Наши ветераны все время высказываются плохо о том, чего у них не было», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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13 комментариев

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EuhenioV
Ответ AllaS
Командный турнир ЧМ , так его называют у нас. А это обычный коммерческий турнир под эгидой ИСУ , фигуристам дает только личный рейтинг. Весело , гонорары, щадящее судейство. Всем на радость. Это нормально. А вот то , что придумали с 2014 года , Командник ОИ . Это совсем надуманные соревнования и не дают представления в целом чья команда сильнее , нивелируется звание ОЧ . Посмотреть на катание Габи Дейлман и это ОЧ , как же тогда катаются другие фигуристы, скажет случайный зритель. Или Кондратюк в личке 15 место и он ОЧ. Итоги можно подвести очень просто на ОИ и наградить действительно самую сильную команду по итогам ОИ. Это будет более весомый результат . А вообще -то ФК индивидуальный вид спорта и поэтому лучще бы награждали и за КП и за ПП отдельно.Как в гимнастике за каждый снаряд и выход.
Ловлю вас на слове,вы сама и разрушаете искусственно созданный миф о "ФК шлеме",собранном вашей любимкой.ФКГП разве не является чисто коммерческим турниром,победой в котором вы так старательно тычете в нос другим?Зато в КЧМ и КОИ побед у неё нет,отсюда и растут ноги вашего негодования.Самая титулованная спортсменка в РЖФК-Аня и это вам следует признать и смириться.😂
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Lilek Li
Хорошо, когда есть где выступать и заработать деньги на жизнь. Мне нравится командный турнир. Позитивный турнирчик. Тем более, японцы умеют организовать все на высшем уровне
+3
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+3
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EuhenioV
Молодец Максим,не постеснялся назвать вещи своими именами.Роднина своим ядом утомила.
+6
-2
+4
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EuhenioV
Ответ AllaS
Командный турнир ЧМ , так его называют у нас. А это обычный коммерческий турнир под эгидой ИСУ , фигуристам дает только личный рейтинг. Весело , гонорары, щадящее судейство. Всем на радость. Это нормально. А вот то , что придумали с 2014 года , Командник ОИ . Это совсем надуманные соревнования и не дают представления в целом чья команда сильнее , нивелируется звание ОЧ . Посмотреть на катание Габи Дейлман и это ОЧ , как же тогда катаются другие фигуристы, скажет случайный зритель. Или Кондратюк в личке 15 место и он ОЧ. Итоги можно подвести очень просто на ОИ и наградить действительно самую сильную команду по итогам ОИ. Это будет более весомый результат . А вообще -то ФК индивидуальный вид спорта и поэтому лучще бы награждали и за КП и за ПП отдельно.Как в гимнастике за каждый снаряд и выход.
🐑
+1
-1
0
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AllaS
Командный турнир ЧМ , так его называют у нас. А это обычный коммерческий турнир под эгидой ИСУ , фигуристам дает только личный рейтинг. Весело , гонорары, щадящее судейство. Всем на радость. Это нормально.
А вот то , что придумали с 2014 года , Командник ОИ . Это совсем надуманные соревнования и не дают представления в целом чья команда сильнее , нивелируется звание ОЧ . Посмотреть на катание Габи Дейлман и это ОЧ , как же тогда катаются другие фигуристы, скажет случайный зритель. Или Кондратюк в личке 15 место и он ОЧ.
Итоги можно подвести очень просто на ОИ и наградить действительно самую сильную команду по итогам ОИ.
Это будет более весомый результат . А вообще -то ФК индивидуальный вид спорта и поэтому лучще бы награждали и за КП и за ПП отдельно.Как в гимнастике за каждый снаряд и выход.
+3
-5
-2
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Olga.t
Макс молодец, уколол Роднину в уязвимое местечко, свербит у неё от зависти к молодым )
И так корректно высказался..
+5
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Любитель_ФК
А Роднина хоть раз высказалась положительно, я уже не говорю хорошо, о нашем современном ФК. Хотя успехов у нас сейчас не меньше , чем было в ее время. Ей все время чего-то не так, все не правильно и постоянно говорит, что не смотрит фигурное катание. А у нее все время спрашивают ее мнение и она его высказывает, хотя как ты можешь судить о том , чего не смотришь и главное не интересуешься. А ведь является руководителем московской областной федерации, кому как не ей быть в курсе всех дел, особенно детских возрастов. Вот такой руководитель и ведь выбрали , думаю не по принципу деловых качеств, а за имя, короче для пиара.
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Elena Savanuk
Каждый раз Ирина Константиновна подчеркивает насколько ей неинтересно современное фигурное катание, что она его не смотрит.. А ведь правильно Макс подметил , что аксакалам, как правило, не нравится все то, чего раньше не было, как , например, коммерческий командный чемпионат мира.
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Дмитрий Агалаков
Всё правильно сказал Траньков. А Роднина - это олицетворение зависти и беспочвенной. злобы.
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Katerina Sunny
Для японцев там будет их команда. Да и интерес к своим шоу не видно, чтобы японцы потеряли.
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Александра Волкова
именно так
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Albana
Хорошо так по ветеранше проехался, даже не нахамил, сдержался. И да, прав! Чем больше классных международных турниров, тем интереснее. И обсуждать будем хотя бы несколько дней фигурное катание мирового уровня (жаль, что без России), а не бесконечные псевдогламурные фото и стрип-пластику.
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Mira Val
Траня прав.
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