Траньков о сезоне без международных стартов: «Слабее мы точно не стали. По крайней мере в тех видах, в которых и так доминировали, – женское одиночное и пары»

Максим Траньков высказался об уровне фигурного катания в России в условиях санкций.

«Слабее мы точно не стали. По крайней мере в тех видах, в которых мы и так доминировали, – женское одиночное катание и спортивные пары. Потому что конкуренция в этих видах внутри сраны была выше, чем на международных соревнованиях.

Очень неплохо подтянулись наши одиночники, соревнуясь между собой. Не было четкого лидера, много ребят показывали хорошее катание с большим количеством четверных. Да, это пока далеко от топового мирового уровня, но, в принципе, только на пользу пошло.

Единственное, танцы у нас немного просели, но это из-за того, что ушли лидеры.

Как долго мы еще сможем сохранять высокий уровень, выступая только у себя в стране? Я не могу ответить на этот вопрос. Как долго нас будут держать, так долго мы будем кататься», – сказал двукратный олимпийский чемпион.