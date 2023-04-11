Траньков о сезоне без международных стартов: «Слабее мы точно не стали. По крайней мере в тех видах, в которых и так доминировали, – женское одиночное и пары»

Теги Максим Траньков сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Максим Траньков высказался об уровне фигурного катания в России в условиях санкций.

«Слабее мы точно не стали. По крайней мере в тех видах, в которых мы и так доминировали, – женское одиночное катание и спортивные пары. Потому что конкуренция в этих видах внутри сраны была выше, чем на международных соревнованиях.

Очень неплохо подтянулись наши одиночники, соревнуясь между собой. Не было четкого лидера, много ребят показывали хорошее катание с большим количеством четверных. Да, это пока далеко от топового мирового уровня, но, в принципе, только на пользу пошло.

Единственное, танцы у нас немного просели, но это из-за того, что ушли лидеры.

Как долго мы еще сможем сохранять высокий уровень, выступая только у себя в стране? Я не могу ответить на этот вопрос. Как долго нас будут держать, так долго мы будем кататься», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Саша Кутузова
Сказал Траньков и перекрестился, что вовремя успел завоевать олимпийские награды.
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Анастасия Прудникова
Слабее не стали, но все равно жалко спортсменов, которые не имеют возможности титулы на международных стартах завоевать.
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