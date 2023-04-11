Траньков о сокращении числа занимающихся фигурным катанием: «Думаю, это неверная информация. Много детей занимаются»

Теги Максим Траньков Министерство спорта России детский спорт массовый спорт Фигурное катание

Максим Траньков высказался о сокращении количества занимающихся фигурным катанием.

По данным Министерства спорта России в 2022-м число занимающихся фигурным катанием сократилось на 75 тысяч человек по сравнению с 2021-м.

«Это обычная статистика, на которую особо не стоит оглядываться. Фигурного катания очень много, много детей занимаются.

Не знаю, насколько сильно упала массовость, но это один из самых популярных видов спорта в стране. Думаю, это неверная информация», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

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1 комментарий

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4Lutz
Муж Липницкой убивает людей чтобы дети катались на коньках?
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