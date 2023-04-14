Орлов о «Зените»: «Поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда обыграют «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» оформит чемпионство в Мир РПЛ 7 мая.

— «Зенит» в непростом матче победил «Локомотив», а ближайшие конкуренты очки потеряли. Можно поздравлять с очередным чемпионством?

— Поздравлять с чемпионством будем седьмого мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется).

Я готовлюсь к седьмому мая, — сказал комментатор.

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64 комментария

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RW_4ever
Ответ El False
7:1
Асмарал в обиде на Зенит, что он его подзабыл. Историюпросеров нужно помнить 8-3
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El False
Ответ Удар Кержакова
Шаришь в вкусах говна?)
Спартаковец же
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
У вас есть Дюков,о чем ты вообще тут говоришь
А что, Дюков работает арбитром на матче?
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Удар Кержакова
Ответ Mrtg
"Когда вы поймете, что все эти ваши победы со вкусом говна, будет уже поздно"
Шаришь в вкусах говна?)
+1
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Kapitelman Abram
Канешна красивше былоб если 7го воспитанник спартака Бакаев голом оформил для шапито путёвку в Лучшую лигу мира...Как Кокорин динаме...Но-отложим до следующего сезона...)))
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Удар Кержакова
Ответ Мосгорсуд
Поздравлять Зенит было можно ещё перед первым туром))
В 1-5 туре чемпионом был Спартак. Там было нереально их опередить)
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Плевать,речь о том,что за гонор излишний зенит тогда был наказан,и судья не сумел помочь даже,хотя старался,потому,что Бог всё видит.
Зов крови у Эменике это где в правилах записано?Удаление за неприличный жест есть,ты по каким законам живёшь,зов крови?
10 лет без побед в Питере это позорище.
Ты бы лично выбрал что чемпионство Спартака и проигрыш Зениту в ничего незначащем матче или 4-е место Спартака и выигрыш у Зенита,но при этом Зенит будет чемпионом?
Не обманывай сам себя.
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RW_4ever
Ответ Дмитрий9779
Зенит-чемпион!😁
Лен области
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RW_4ever
Ответ тралмейстер
Модераторы! Почему про один город,одну команду можно писать практически что угодно,а про другую ни,ни.Даже если скопируешь пост и просто поменяешь названия? Скоро и упоминание 7 : 1 будете вымарывать.Это то-же может показаться оскорбительным?
К вам подходит токо отмазка от ВТОРДИВА не по спортивному принципу.Это навека
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Verhovn
Ответ Spartakus1984
Так до 7 мая зенит если проиграет несколько матчей то может досрочно и не станет 7 мая чемпионом
Может... Но Зенит же себе не враг. Он может проиграть только самому себе.. ну ты понимаешь))
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Spartakus1984
Ответ Александр Жердин
Опять Москалёва вытащите на судейство? И конечно, исключительно случайно.
У вас есть Дюков,о чем ты вообще тут говоришь
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El False
Ответ Mrtg
"Когда вы поймете, что все эти ваши победы со вкусом говна, будет уже поздно"
7:1
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DynamoUfa
во что обыграют? в шахматы, шашки ? во что?
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Spartakus1984
Ответ Zenith forever
Мяч круглый, может Спартак и обыграет Зенит, особенно как он последнее время выигрывает за счет наглых решений судей. Но это ни на что не повлияет. Зенит - чемпион, Спартак - середнячок.
Газпромичок)
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Spartakus1984
Ответ Verhovn
Может и не важно уже будет Зениту в плане очков, но любом случае все ждут 7 мая😄
Так до 7 мая зенит если проиграет несколько матчей то может досрочно и не станет 7 мая чемпионом
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Николай Новиков
Ответ Mrtg
"Когда вы поймете, что все эти ваши победы со вкусом говна, будет уже поздно"
Хнык-хнык
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
К тому времени Зенит уже оформил чемпионство,но спасибо что всем напомнил когда кбклуб последний раз побеждал в Питере.А Спартак в том сезоне занял 4-е место.
Плевать,речь о том,что за гонор излишний зенит тогда был наказан,и судья не сумел помочь даже,хотя старался,потому,что Бог всё видит.
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Spartakus1984
Будет хохма если будут наказаны за тщеславие,как в 2012г.
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Алар
Уверены, что обыграют...
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PobeditelZ
Ответ тралмейстер
Модераторы! Почему про один город,одну команду можно писать практически что угодно,а про другую ни,ни.Даже если скопируешь пост и просто поменяешь названия? Скоро и упоминание 7 : 1 будете вымарывать.Это то-же может показаться оскорбительным?
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посмотрел 801 игру нхл
Ответ schwein
Удивительно, но победами с тем же вкусом в 90-х вы от чего то сильно гордитесь.
Ты не понимаешь, это другое!!! Тогда страна была другая, солнце светило лучше и вообще Спартак в честной и конкурентной борьбе брал чашки, топ игроков из других команд не вытаскивали и судьям не заносил, болельщики Ротора подтвердят!!
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тралмейстер
Модераторы! Почему про один город,одну команду можно писать практически что угодно,а про другую ни,ни.Даже если скопируешь пост и просто поменяешь названия? Скоро и упоминание 7 : 1 будете вымарывать.Это то-же может показаться оскорбительным?
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Дмитрий9779
Ответ DoozBoo
2012. Кариока. Белый свитер Миллера…
К тому времени Зенит уже оформил чемпионство,но спасибо что всем напомнил когда кбклуб последний раз побеждал в Питере.А Спартак в том сезоне занял 4-е место.
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Валерий Глубокий
Ага ))) Пора пьедестал надувать )))
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DoozBoo
2012. Кариока. Белый свитер Миллера…
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