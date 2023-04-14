Орлов о «Зените»: «Поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда обыграют «Спартак»

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» оформит чемпионство в Мир РПЛ 7 мая.

— « » в непростом матче победил «Локомотив», а ближайшие конкуренты очки потеряли. Можно поздравлять с очередным чемпионством?

— Поздравлять с чемпионством будем седьмого мая, когда «Зенит» обыграет « ». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется).

Я готовлюсь к седьмому мая, — сказал комментатор.