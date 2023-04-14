Орлов о «Зените»: «Поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда обыграют «Спартак»
Геннадий Орлов считает, что «Зенит» оформит чемпионство в Мир РПЛ 7 мая.
— «Зенит» в непростом матче победил «Локомотив», а ближайшие конкуренты очки потеряли. Можно поздравлять с очередным чемпионством?
— Поздравлять с чемпионством будем седьмого мая, когда «Зенит» обыграет «Спартак». Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется).
Я готовлюсь к седьмому мая, — сказал комментатор.
10 лет без побед в Питере это позорище.
Ты бы лично выбрал что чемпионство Спартака и проигрыш Зениту в ничего незначащем матче или 4-е место Спартака и выигрыш у Зенита,но при этом Зенит будет чемпионом?
Не обманывай сам себя.