В Петербурге оформили 48 490 Fan ID. «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей

В Санкт-Петербурге оформлено меньше Fan ID, чем вмещает стадион « ».

Петербуржцы оформили 48 490 карт болельщика, сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

Почти 900 Fan ID выдали перед матчем Мир с «Пари НН» (3:0) – первой домашней игрой «Зенита», на которой требовался документ.

Отметим, что вместимость « », домашнего стадиона сине-бело-голубых, – 68 тысяч человек.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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