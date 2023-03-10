В Петербурге оформили 48 490 Fan ID. «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

В Санкт-Петербурге оформлено меньше Fan ID, чем вмещает стадион «Зенита».

 Петербуржцы оформили 48 490 карт болельщика, сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.

Почти 900 Fan ID выдали перед матчем Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0) – первой домашней игрой «Зенита», на которой требовался документ.

Отметим, что вместимость «Газпром Арены», домашнего стадиона сине-бело-голубых, – 68 тысяч человек.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покерный Футбол
48К в 6 млн городе это успех! У нас и так люди не особо то на футбол ходили,что же надо было сделать? Верно,все усложнить. Следующий шаг создать карту покупателя магазина,какой нибудь МагнитАйди. А то толпятся там на кассах,мало ли что…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Ивакин
А потом введут закон, имеешь FanI, и не пришёл на футбол--плати штраф или пиши объяснительную на адрес М***ра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nobrainnopain
Ответ Kr.may
Да и зимой была посещаемость в питере норм. Стадион крытый. Что толку от туристов и разовых посетителей.футбол это не кунсткамера!это убийство футбола! Его и так деньги сьели. Можно шум включать виража ! И мяч с игроками проэкцию сделать. Плчему нет!
В чем проблема через госуслуги записаться на удобное время в ближайший МФЦ и сходить оформить , вместо того, чтобы на всех ветках орать про убийство?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
путин вовка
Что-то не верится. Незнаю, с чего бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Вечно в бане
В голове среднестатистического обывателя, о котором мы сейчас говорим - фан айди на футболе, это вообще ни разу не показатель того, что «в стране что-то не по плану». Я специально оговорился про выборы и митинги под разного рода буквами - там да, можно говорить о самоуважении, когда ты размениваешь свои убеждения, на материальные плюшки. А тут какая-то непонятная штука, которая непонятно за чем нужна, но почему бы ее и не оформить.
не не не, не переобувайся. мы сейчас говорим о твоих словах, что учителю, условному, пришли угрожать премией, а он, не имея самоуважение, готов ради премии любой приказ и поручение выполнить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
Ответ Роман Сафетдинов
Я не буду заморачиваться , хотя раньше ходил. И принципиально и так. Знаю что фанатов не будет, мне не интересно. Я пришел за атмосферой
Каждый выбирает, что ближе, поддержка команды или атмосфера и какие-то свои принципы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kr.may
Ответ Homelender_666
Наверняка многих заставляют угрозой санкций на работе.
Как с прививками!это стот проц.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kr.may
Ответ nobrainnopain
Потеплеет и цифры прибавятся. Кто хочет ходить на стадион, тот оформит. Кто хочет здесь плюсики получить, будет из себя протестует строить, но часть из них втихаря оформят
Да и зимой была посещаемость в питере норм. Стадион крытый. Что толку от туристов и разовых посетителей.футбол это не кунсткамера!это убийство футбола! Его и так деньги сьели. Можно шум включать виража ! И мяч с игроками проэкцию сделать. Плчему нет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SmilingBy
Ответ Владимир
Мне в спб фэн айди знакомая оформила Она работает в мфц и им пришла разнарядка выполнить план по объему пропусков Зачастую там работницы друзей и знакомых просили Сбрасываешь свои данные и фото по телефону и они сами все делают Ps я наш внутренний ногомяч уже 7 лет не смотрю, фэн айди мне нафиг не сдался, просто помощь знакомой
Думаю так вы ей не поможете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenisUSSR
Ответ igls54
Это бюджетники и сироты, тяжелое наследие царского режима
Ерунду написал...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс 777
Ответ Albert Rrahmani
48к людей без самоуважения.
48 к тepпил
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick150486
Таким образом во всех городах статистика и поднимется, если до конца чемпионата перед матчами будут оформлять по 900 уйди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alvet
Ответ Вечно в бане
Осталось оформить ещё 20к, а потом загнать всех учителей, врачей и дворников на футбол, и можно рапортовать об идеальной посещаемости в условиях фан-айди.
Я нахватаю минусов, но мне похер. Я в отпуске буду в июне в Санкт-Петербурге, но готов оформить фан айди что бы сходить на футбол. А вы промто зажрались. И да, подскажите куда за бесплатными билетами зайти)))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitelman Abram
Мелковато звучит...Надо так:
146% петербуржцев с радостныме вопляме оформиле ФанАйди!...)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Romeo Yankovich
так а в чём он неправ??? ведь эти люди сидят и боятся больше за премию, нежели думают о том, что что-то идёт не по плану в стране, что так быть не должно. к ним как с холопами обращаются, а они покорно, с опущенной головой, выполняют. это ли не отсутствие самоуважение??
В голове среднестатистического обывателя, о котором мы сейчас говорим - фан айди на футболе, это вообще ни разу не показатель того, что «в стране что-то не по плану». Я специально оговорился про выборы и митинги под разного рода буквами - там да, можно говорить о самоуважении, когда ты размениваешь свои убеждения, на материальные плюшки. А тут какая-то непонятная штука, которая непонятно за чем нужна, но почему бы ее и не оформить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Питерский
Бедные бюджетники, жалко их. То на концерт заставляют идти, то фан айди оформить…..и все это, под угрозами увольнения….
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Егор
Ответ Albert Rrahmani
48к людей без самоуважения.
Зато есть Альберт с высоким самомнением.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
владимир семенов
То есть когда приобретали или получали кто как мог QR коды во время ковида чтоб ходить по ресторанам и кинотеатрам это норм было,а тем кто любит футбол и ходит на стадион это теперь зашквар типа,лицемеры
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Вечно в бане
Осталось оформить ещё 20к, а потом загнать всех учителей, врачей и дворников на футбол, и можно рапортовать об идеальной посещаемости в условиях фан-айди.
будущие специалисты страны с радостью пойдут на матч, если их в пятницу пораньше с пар отпустить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Вечно в бане
Ой, да причём тут самоуважение? Сидят обычные бюджетники, говорят им, “иди в МФЦ бумажку оформи, а то премию не дадим». Ну они и идут. Это, чай, не бюллетени по десять штук вкидывать, и не на путинги по указке ходить. Не стоит их судить, легко быть принципиальным, когда на твои принципы никто не покушается.
так а в чём он неправ??? ведь эти люди сидят и боятся больше за премию, нежели думают о том, что что-то идёт не по плану в стране, что так быть не должно. к ним как с холопами обращаются, а они покорно, с опущенной головой, выполняют. это ли не отсутствие самоуважение??
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михан Первый
Ответ Зубы Дзюбы
Я предлагаю дополнить закон. Не сходил на футбол ни разу за полгода - отобрать паспорт
ага, чтобы потом учителей второй раз погнали в МФЦ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
newwaver
Бюджетниками прирастать будет величие Зенита.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
А откуда такая уверенность, что это оформили люди, интересующиеся футболом? Питер многомиллионный город. Оформили чиновники, силовики, пенсионеры. Но он. Деине болельщики. Скоро трибуны всё покажут 😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Solovyev
Плюс оформленные фан айди не означают, что эти люди будут ходить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Solovyev
Ответ Garikus89
Не понимаю ни дураков, которые это ввели, ни дураков, которые про потерю чести после оформления затирают. Две стороны одной монеты, максимально упоротые)
Ну раз не понимаешь, может дурак кто то другой в этой истории?)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий