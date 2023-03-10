В Петербурге оформили 48 490 Fan ID. «Газпром Арена» вмещает 68 тысяч зрителей
В Санкт-Петербурге оформлено меньше Fan ID, чем вмещает стадион «Зенита».
Петербуржцы оформили 48 490 карт болельщика, сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи.
Почти 900 Fan ID выдали перед матчем Мир РПЛ с «Пари НН» (3:0) – первой домашней игрой «Зенита», на которой требовался документ.
Отметим, что вместимость «Газпром Арены», домашнего стадиона сине-бело-голубых, – 68 тысяч человек.
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
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146% петербуржцев с радостныме вопляме оформиле ФанАйди!...)))