Родригао о Fan ID: «Грустно, что стадион не собирает прежнего количества болельщиков. Всем не хватает наших фанатов»

Родригао поделился мнением о Fan ID .

«Грустно смотреть, что стадион сейчас не собирает прежнего количества болельщиков. Футбол – зрелище, спектакль, он несет много разных функций. На трибунах не стало фанатов.

Да, клуб делает все возможное, чтобы нас поддерживали трибуны, многие приходят на футбол впервые, стало большей детей, но всем не хватает наших фанатов.

Надеюсь, ситуация в ближайшее время разрешится», – сказал защитник « ».