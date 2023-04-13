Родригао о Fan ID: «Грустно, что стадион не собирает прежнего количества болельщиков. Всем не хватает наших фанатов»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Родригао Fan ID Футбол

Родригао поделился мнением о Fan ID .

«Грустно смотреть, что стадион сейчас не собирает прежнего количества болельщиков. Футбол – зрелище, спектакль, он несет много разных функций. На трибунах не стало фанатов.

Да, клуб делает все возможное, чтобы нас поддерживали трибуны, многие приходят на футбол впервые, стало большей детей, но всем не хватает наших фанатов.

Надеюсь, ситуация в ближайшее время разрешится», – сказал защитник «Зенита». 

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7 комментариев

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инок
Только полная отмена Fan ID сможет увеличить посещаемость наших стадионов.
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U
Не, ну а как же "мало зрителей – хорошая идея"?
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Igor K.
Ответ Ovi174
В ближайшее время это точно не разрешится, деды принимающие этот позорный закон не умеют признавать свои ошибки. И боюсь уже не научатся…
100% закон уже не отменят, им плевать
+1
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Igor K.
Ответ Alex31
Надо же! И года не прошло! https://www.sports.ru/football/1110129254-rodrigao-o-bojkotax-iz-za-fan-id-malo-zritelej-xoroshaya-ideya-na-matc.html
дошло что тупанул жестко)
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Remy Cabella
Помнится, год назад этот супчик пел совсем иначе…
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Ovi174
В ближайшее время это точно не разрешится, деды принимающие этот позорный закон не умеют признавать свои ошибки. И боюсь уже не научатся…
+2
0
+2
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Alex31
Надо же! И года не прошло!

https://www.sports.ru/football/1110129254-rodrigao-o-bojkotax-iz-za-fan-id-malo-zritelej-xoroshaya-ideya-na-matc.html
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