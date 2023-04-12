Депутат Терюшков о «Химках»: «Талалаева не страшит вылет в Первую лигу. Он сможет вернуться в РПЛ в ближайшее время»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Первая лига Роман Терюшков Матч ТВ Футбол

Депутат Роман Терюшков высказался о новом тренере «Химок» и возможно вылете клуба из РПЛ.

Сегодня новым главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев. Команда занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир РПЛ.

«Андрей Викторович – хороший специалист. Именно он стал архитектором успеха «Химок» в сезоне‑2019/20, когда клуб получил прописку в Премьер‑лигу.

Как болельщику, хочется видеть клуб в Премьер‑лиге, тем более хороший подарок сделало столичное «Торпедо», обыгравшее «Факел» в последнем туре. Все в руках команды – побеждай и будешь в элите.

Зная Андрея Викторовича, он играет в долгую, умеет собирать боеспособный коллектив, приходит в клуб для достижения результата, построения системы подготовки футболистов.

Думаю, его не страшит вылет в Первую лигу, он прекрасно знает, что сможет вернуться в РПЛ в ближайшее время. Поэтому и контракт с ним заключен на длительный период», – сказал бывший член попечительского совета клуба и депутат Госдумы Роман Терюшков.

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️

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3 комментария

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Кирилл.С-Пб
Талалаев знатный спец как сменить 2 команды за сезон и страсти неустойку. И этих в Химкинском лесу прикопает...)))
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bersedes699
Ответ Red_Marlboro_
Надеюсь это шапито вместе с Терюшковым и Садыговами вылетит из РПЛ и больше никогда туда не вернётся
Этот цирк развалится из-за перебора клоунов
+1
-1
0
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Red_Marlboro_
Надеюсь это шапито вместе с Терюшковым и Садыговами вылетит из РПЛ и больше никогда туда не вернётся
+4
-1
+3
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