Депутат Терюшков о «Химках»: «Талалаева не страшит вылет в Первую лигу. Он сможет вернуться в РПЛ в ближайшее время»

Депутат Роман Терюшков высказался о новом тренере «Химок» и возможно вылете клуба из РПЛ.

Сегодня новым главным тренером «Химок» стал . Команда занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице Мир .

«Андрей Викторович – хороший специалист. Именно он стал архитектором успеха «Химок» в сезоне‑2019/20, когда клуб получил прописку в Премьер‑лигу.

Как болельщику, хочется видеть клуб в Премьер‑лиге, тем более хороший подарок сделало столичное «Торпедо», обыгравшее «Факел» в последнем туре. Все в руках команды – побеждай и будешь в элите.

Зная Андрея Викторовича, он играет в долгую, умеет собирать боеспособный коллектив, приходит в клуб для достижения результата, построения системы подготовки футболистов.

Думаю, его не страшит вылет в Первую лигу, он прекрасно знает, что сможет вернуться в РПЛ в ближайшее время. Поэтому и контракт с ним заключен на длительный период», – сказал бывший член попечительского совета клуба и депутат Госдумы Роман Терюшков.

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️