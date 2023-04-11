Губерниев о Талалаеве в «Химках»: «Авгиевы конюшни нужно вычищать. Дорогой Андрей, почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов»
Дмитрий Губерниев уверен, что Андрею Талалаеву нужно повторить подвиги Геракла в «Химках».
50-летний тренер, ранее работавший в «Ахмате» и «Торпедо», сегодня возглавил подмосковную команду.
«Общественность Сходни будет за Талалаева, у него будут тыл и поддержка с моей стороны.
Тренер хороший, авгиевы конюшни нужно будет вычищать, дорогой Андрей, почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов после работ предшественника», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Микенский царь Еврисфей поручил Гераклу вычистить Авгиевы конюшни от скопившегося за многие годы навоза за один день. Тот предложил Авгию убрать стойла за один день за плату, а получив согласие, прокопал канал от ближайших рек, и вода вымыла из конюшен всю грязь. Выражение «авгиевы конюшни» стало крылатым для обозначения чего-либо чрезвычайно загрязненного, запущенного.
У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️
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