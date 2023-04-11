Губерниев о Талалаеве в «Химках»: «Авгиевы конюшни нужно вычищать. Дорогой Андрей, почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов»

Теги Химки Спартак Гогниев Андрей Талалаев премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев уверен, что Андрею Талалаеву нужно повторить подвиги Геракла в «Химках».

50-летний тренер, ранее работавший в «Ахмате» и «Торпедо», сегодня возглавил подмосковную команду.

«Общественность Сходни будет за Талалаева, у него будут тыл и поддержка с моей стороны.

Тренер хороший, авгиевы конюшни нужно будет вычищать, дорогой Андрей, почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов после работ предшественника», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Микенский царь Еврисфей поручил Гераклу вычистить Авгиевы конюшни от скопившегося за многие годы навоза за один день. Тот предложил Авгию убрать стойла за один день за плату, а получив согласие, прокопал канал от ближайших рек, и вода вымыла из конюшен всю грязь. Выражение «авгиевы конюшни» стало крылатым для обозначения чего-либо чрезвычайно загрязненного, запущенного.

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️

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14 комментариев

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hulk&boloto
Что, майонезогубый, совсем не платят на митингах, в клуб пошёл?
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Vladimir RA108
Ну тогда авгиевы конюшни - это РПЛ, и их нужно вычистить от такого срама, как нынешние Химки. Восемь туров - восемь Гераклов.
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Michael Boldyrev
Талалаев ### подмосковную мафию?!
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Денис Родионов
Ответ Roman Roman
знаменитые химкинские конюшни и шкура из терюшкова
Там скорее пилорама, а не конюшни
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Олег Мохов
Другого попа надо для начала позвать,предыдущий явно не справился.
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Roman Roman
знаменитые химкинские конюшни и шкура из терюшкова
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Красная стрела
Подвигов явно меньше стало, чем тупых владельцев в клубах. Так что чудеса всем не получится совершить чисто математически.
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Ответ Cruel Snake
Первый подвиг горгона (Терюшков). Вперёд к победе!
Не успеваешь отрубать головы - вырастают два депутата
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Ответ igls54
Не слабо так Авгий Терюшков навалил!
Губерниев то ещё, конечно, но неплохо сравнил Терюшкова с Авгием...
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Тренерские конспекты Бормана
Здесь наша команда будет создавать футбольный кластер! - пафосно сказал Терюшков и Андрюха тут же наступил в собачью какашку
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Дядя ТУРА
это сколько тратила нужно?)
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Супер, тоже тут покупаю!
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igls54
Не слабо так Авгий Терюшков навалил!
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Cruel Snake
Первый подвиг горгона (Терюшков). Вперёд к победе!
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