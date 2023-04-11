Губерниев о Талалаеве в «Химках»: «Авгиевы конюшни нужно вычищать. Дорогой Андрей, почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов»

Дмитрий Губерниев уверен, что Андрею Талалаеву нужно повторить подвиги Геракла в «Химках».

50-летний тренер, ранее работавший в «Ахмате» и «Торпедо», сегодня возглавил подмосковную команду.

«Общественность Сходни будет за Талалаева, у него будут тыл и поддержка с моей стороны.

Тренер хороший, авгиевы конюшни нужно будет вычищать, дорогой , почувствуй себя Гераклом и соверши необходимое количество подвигов после работ предшественника», – сказал комментатор « » .

Микенский царь Еврисфей поручил Гераклу вычистить Авгиевы конюшни от скопившегося за многие годы навоза за один день. Тот предложил Авгию убрать стойла за один день за плату, а получив согласие, прокопал канал от ближайших рек, и вода вымыла из конюшен всю грязь. Выражение «авгиевы конюшни» стало крылатым для обозначения чего-либо чрезвычайно загрязненного, запущенного.

У «Химок» – пятый (!) тренер за сезон. А у Талалаева – третий клуб! Союз идеален ❤️