Уход Жерара Пике из «Барселоны» стал шагом к возможному возвращению Лионеля Месси в клуб

Как пишет Marca, клуб уже предпринял несколько шагов, чтобы создать нужные условия для возвращения Месси. Одним из них стал уход Пике. Если бы продолжал выступать за «Барсу», то возвращение Лео было бы крайне сложно организовать.

Отношения этих футболистов испорчены, так как Месси считает, что Пике сыграл активную роль в организации его ухода из «Барсы» летом 2021 года.

Отмечается, что возможное возвращение Месси крайне важно для президента «Барсы» Жоана Лапорты. Ему нужно внушить уверенность в стабильности «Барселоны» инвесторам проекта Espai Barça (проект постройки крупного спортивного комплекса в центре Барселоны, в который входит реконструкция «Камп Ноу» и строительство нескольких новых объектов – Sports.ru). На реконструкцию «Камп Ноу» требуется около 1,5 млрд евро.

После скандала, связанного с делом Негрейры, у некоторых инвесторов возникли сомнения и беспокойство, однако информация о возможном возвращении Месси успокоила их. Также Лапорта считает, что возвращение Лео пойдет на пользу в переговорах с потенциальными спонсорами «Барсы».

В ноябре 2022-го Месси не отреагировал на решение Пике о завершении карьеры игрока. Сообщалось, что это связано с конфликтом футболистов, который развился в последние годы.

Как сообщалось в январе 2022 года, Месси разочаровало решение Пике не снижать зарплату. Такой шаг со стороны Жерара был необходим, чтобы Лео остался в «Барсе». Тогда у них испортились отношения.

Также появлялась информация о том, что Пике советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, указывая на то, что это станет решением проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

Месси и Пике вместе играли за «Барселону» с 2008 по 2021 год. За это время они выиграли в составе команды 30 трофеев.

В этом сезоне у 35-летнего форварда 19 голов и 18 результативных передач в 34 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику Месси можно найти здесь.

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