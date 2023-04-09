Уход Пике из «Барсы» – один из шагов клуба ради возвращения Месси. Лео считает, что Жерар способствовал его уходу в 2021-м

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Уход Жерара Пике из «Барселоны» стал шагом к возможному возвращению Лионеля Месси в клуб

Как пишет Marca, клуб уже предпринял несколько шагов, чтобы создать нужные условия для возвращения Месси. Одним из них стал уход Пике. Если бы Жерар продолжал выступать за «Барсу», то возвращение Лео было бы крайне сложно организовать.

Отношения этих футболистов испорчены, так как Месси считает, что Пике сыграл активную роль в организации его ухода из «Барсы» летом 2021 года.

Отмечается, что возможное возвращение Месси крайне важно для президента «Барсы» Жоана Лапорты. Ему нужно внушить уверенность в стабильности «Барселоны» инвесторам проекта Espai Barça (проект постройки крупного спортивного комплекса в центре Барселоны, в который входит реконструкция «Камп Ноу» и строительство нескольких новых объектов – Sports.ru). На реконструкцию «Камп Ноу» требуется около 1,5 млрд евро.

После скандала, связанного с делом Негрейры, у некоторых инвесторов возникли сомнения и беспокойство, однако информация о возможном возвращении Месси успокоила их. Также Лапорта считает, что возвращение Лео пойдет на пользу в переговорах с потенциальными спонсорами «Барсы».

В ноябре 2022-го Месси не отреагировал на решение Пике о завершении карьеры игрока. Сообщалось, что это связано с конфликтом футболистов, который развился в последние годы.

Как сообщалось в январе 2022 года, Месси разочаровало решение Пике не снижать зарплату. Такой шаг со стороны Жерара был необходим, чтобы Лео остался в «Барсе». Тогда у них испортились отношения.

Также появлялась информация о том, что Пике советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, указывая на то, что это станет решением проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

Месси и Пике вместе играли за «Барселону» с 2008 по 2021 год. За это время они выиграли в составе команды 30 трофеев.

В этом сезоне у 35-летнего форварда 19 голов и 18 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику Месси можно найти здесь.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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62 комментария

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SLEVIN
Ответ Иван Иванов
Ну он просто в Лиге 1 не выкладывается, потому что неинтересно, плюс ещё во Франции по ногам бьют не по-детски. Эх, было бы круто, если бы он приехал в Англию, ну или в Италию. В Атлетико Мадрид наверное не приедет из принципа, хотя эта команда просто идеальная для него сейчас. Просто на него во Франции вообще неинтересно смотреть. ПСЖ слишком силён, а вот, если бы он оказался в более слабом клубе - вот это было бы ооочень интересно.
не лига 1 не интетесная, а месси уже старый. и может показать что то на коротких дистанциях типа чм. поэтому чм это вообще не показатель, 7 игр всего лишь.
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SLEVIN
Ответ Иван Иванов
Ребят, знаете что, я только что пришёл к мысли, что Месси нужно подписывать тем командам, кто очень хочет выиграть внутренний чемпионат, но им очень сложно. Потому что, давайте будем честны, Месси уже не котируется в Лиге Чемпионов, но вот во внутреннем чемпионате он реально даёт ЭФФЕКТ. Если построить игру вокруг него, как это делали в Барсе и в ПСЖ сейчас, то он реально выводит клуб на высокий уровень во внутренней лиге. Наличие Месси в составе даёт огромное преимущество над средними клубами, а средних клубов во внутренних лигах обычно от 16-и до 19-и. Таким образом, вот кому нужно подписывать Месси. Безусловно ещё не забываем о платежеспособности клуба. 1. АПЛ - Ньюкасл, МЮ, Челси 2. Ла Лига - Атлетико Мадрид 3. Серия А - Ювентус ( я думаю они всё-таки смогут найти где-нибудь денюжки) 😎 Блин, было бы реально ИНТЕРЕСНО и КРУТО, если бы Месси пришёл в один из вышеперечисленных клубов. Я бы точно смотрел бы его игру в одном из этих клубов. 🤔
какая чушь. пусть приедет в апл и затухнет там твой месси. где 8 минимум топ клубов уже
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SLEVIN
Ответ Рашпель793
Да, так же тактично умолчу, что при Месси ПСЖ бездарно сливается в 1/8 )) Если человек не тянет уровень плей-офф ЛЧ в 28 лет, то в 35 он с чего тянуть то будет? )) На ЧМ если бы не левые пенки и Мартинес на сериях, то и там был бы слив и опять всех собак бы повесили на Мартинесов, Фернандесов, Ди Марий и прочих ))
все верно брат ты расписал
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Экспертное мнение
Ответ Рашпель793
Ахах, а с чего это пенка Мбаппе в финале убирается то? ) дТам чистейшая игра рукой вообще-то. Хотя, зачем я вообще чтопто продолжаю писать мессилюбу ))
Так и думал, пенки арги бить не должны, а в их ворота ставить можно - логике хейтерка. Слив засчитан, но я не против тебя добить:

https://youtu.be/mJ9meVj8c3w?t=489
почему в этом моменте за фол на Макаллистере Аргентина не била пенальти? За точно такой же фол Кейн бил пенальти в четвертьфинале.
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SLEVIN
Ответ Итачи Учиха
С каждой новостью уже меньше хочется этого возвращения.
интересно, почему Месси не отказался от своей зп совсем, что бы его зарегали. но вот Пике оказывается обязан был потерять в финансах. какой ужас ьам творится. Месси оказывается мутным и вредный тихарик
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Oleg
Ответ Рашпель793
Ахах, а с чего это пенка Мбаппе в финале убирается то? ) дТам чистейшая игра рукой вообще-то. Хотя, зачем я вообще чтопто продолжаю писать мессилюбу ))
До игры рукой Монтиеля, была пятерня Упемакано.
Но ты это упустила видимо из виду)
Пенки нет ибо нарушение в атаке.
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Alexander Zubkov
Что за воздухан эту новость придумал? Как Марка публикует такой откровенный звиздеж?!
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Рашпель793
Ответ Экспертное мнение
Ну давай уберем пенальти. С Польшей и Арабами вообще ни на что не повлиял. Уберем пенку с Нидерландами, при условии что уберем и левый штрафной на 98 минуте, ок? 1-1. Убирай пенку с Хорватией, ну либо 0-0, либо 2-0 в пользу аргов, моментов хорваты создали ровно 0 штук за 90 минут. Убираем пенальти в финале, при условии что и у Мбаппы тоже: итого счет - 2-1 в пользу Аргентины. Или ты хотел только пенки аргов не считать, а в их ворота ставить можно? какой хитрый, очень умным себя чувствуешь наверно))
Ахах, а с чего это пенка Мбаппе в финале убирается то? ) дТам чистейшая игра рукой вообще-то. Хотя, зачем я вообще чтопто продолжаю писать мессилюбу ))
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MauleniumiX.1987
Ответ Геннадий Тимченко
дай им волю, расскажут что Шакира восхищалась игрой М. больше, чем мужем - поэтому и расстались🤣🤣🤣
Мостового?
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alberto-m
Ответ jonnysilverhand01
Какой Роналду ? Про месси базар
Да ладно😱😱😱😱 натурально🤭🤭 блин, а я-то не понял ,спасибо что ты прояснил🙏🙏🙏
🤡🤡🤡🤡🤡
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Кино Музыка
Пике не тянет на человека, от предложений которого нельзя было отказаться. Из него явно делают стрелочника. Против Месси был кто-то другой.
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Экспертное мнение
Ответ Рашпель793
Да, ЛЧ это вообще фигня, поэтому Лео там бибу сосёт 8 лет )) За эти 8 лет сетки у него всякие бывали и отлетал даже от Ромы, но об этом умолчим )) А я пишу, что на ЧМ всё было с пенок? Нет, не всё. Но без этих самых пенок, вероятно и победы бы никакой не было )) Ну и забавно вообще, говорить о том, что ЛЧ не такой уж сложный турнир и в довод о топовости Месси приводить ЧМ. Вот уж показатель топовости и стабильности, ничего не сказать ))
Ну давай уберем пенальти. С Польшей и Арабами вообще ни на что не повлиял. Уберем пенку с Нидерландами, при условии что уберем и левый штрафной на 98 минуте, ок? 1-1. Убирай пенку с Хорватией, ну либо 0-0, либо 2-0 в пользу аргов, моментов хорваты создали ровно 0 штук за 90 минут. Убираем пенальти в финале, при условии что и у Мбаппы тоже: итого счет - 2-1 в пользу Аргентины. Или ты хотел только пенки аргов не считать, а в их ворота ставить можно? какой хитрый, очень умным себя чувствуешь наверно))
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Oleg
Ответ Рашпель793
Да, ЛЧ это вообще фигня, поэтому Лео там бибу сосёт 8 лет )) За эти 8 лет сетки у него всякие бывали и отлетал даже от Ромы, но об этом умолчим )) А я пишу, что на ЧМ всё было с пенок? Нет, не всё. Но без этих самых пенок, вероятно и победы бы никакой не было )) Ну и забавно вообще, говорить о том, что ЛЧ не такой уж сложный турнир и в довод о топовости Месси приводить ЧМ. Вот уж показатель топовости и стабильности, ничего не сказать ))
На фоне ЧМ да, ЛЧ фигня.
ЛЧ нет у Пеле и Марадоны, зато есть величие и Кубок Мира.
Так что ты прав, ЛЧ фигня.
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DolJun
ля он жерар
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Syndycate
Если честно не завидую я Хави, если Месси вернется, снова будет плести интриги в раздевалке и прочее
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Олег Комисаров
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну да, ну да, уход надо было организовать для этого прямо посреди сезона в декабре
И развелся с Шакирой из-за этого тоже, потому что Месси не нравится как поет Шакира, поэтому пришлось изменить ей.. Все ради возвращения Месси 😌
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Рашпель793
Ответ Экспертное мнение
Еще раз, а что сложного в ЛЧ при условной сетке как у Интера?)) Это не такой уж и сложный турнир при определенных раскладах, каким ты его пытаешься подать. Ну а на ЧМ решающие голы Мексике, Австралии, ассист с Нидерландами всё было с пенок? Как тебе такой факт: у Месси результативное действие в каждом матче плей-офф ЧМ без учёта пенальти, ну?
Да, ЛЧ это вообще фигня, поэтому Лео там бибу сосёт 8 лет ))
За эти 8 лет сетки у него всякие бывали и отлетал даже от Ромы, но об этом умолчим ))
А я пишу, что на ЧМ всё было с пенок? Нет, не всё. Но без этих самых пенок, вероятно и победы бы никакой не было ))
Ну и забавно вообще, говорить о том, что ЛЧ не такой уж сложный турнир и в довод о топовости Месси приводить ЧМ. Вот уж показатель топовости и стабильности, ничего не сказать ))
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Demn213
Ответ Gordon Brown
Фантазия инсайдеров не иссякаема.
Ну дык про Барселону можно любой бред написать, всё равно все СМИ подхватят и растиражируют...
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Михаил Цетенко
Следующая новость: Барселона проиграла Реалу 0:4, чтобы показать Месси, насколько они без него беспомощны
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Pb-SE
No se queda
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jonnysilverhand01
Ответ alberto-m
Роналду в Барсе????
Какой Роналду ? Про месси базар
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Адилет Асанкожоев
Ответ lizarazu
Вот что бывает, когда руководство творит дичь, спасибо Барте за это.
Так это Бартомеу выгнал Лео и Пике? Интересно
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Мамаральду Кристина
Никакой Санта Барбары! Хозяйн МИРОВОГО футбола должен вернуться в свой родной клуб. И там же заканчивать карьеру!
Хозяин мирового футбола это Инфантино
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Экспертное мнение
Ответ Рашпель793
Да, так же тактично умолчу, что при Месси ПСЖ бездарно сливается в 1/8 )) Если человек не тянет уровень плей-офф ЛЧ в 28 лет, то в 35 он с чего тянуть то будет? )) На ЧМ если бы не левые пенки и Мартинес на сериях, то и там был бы слив и опять всех собак бы повесили на Мартинесов, Фернандесов, Ди Марий и прочих ))
Еще раз, а что сложного в ЛЧ при условной сетке как у Интера?)) Это не такой уж и сложный турнир при определенных раскладах, каким ты его пытаешься подать. Ну а на ЧМ решающие голы Мексике, Австралии, ассист с Нидерландами всё было с пенок? Как тебе такой факт: у Месси результативное действие в каждом матче плей-офф ЧМ без учёта пенальти, ну?
+2
-3
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Рашпель793
Ответ Экспертное мнение
Если 8 лет не брал, это значит на 9-й тоже не получится?) Про ЧМ тоже самое говорили, но в 35 лет он там сыграл так как никогда ранее. Да и что сложного в ЛЧ, если например попасть в условную сетку, как у Интера в этом сезоне?))) Ну и про то что Барса два года подряд не выходит из группы именно после ухода Лео, тактично умолчишь)
Да, так же тактично умолчу, что при Месси ПСЖ бездарно сливается в 1/8 ))
Если человек не тянет уровень плей-офф ЛЧ в 28 лет, то в 35 он с чего тянуть то будет? ))
На ЧМ если бы не левые пенки и Мартинес на сериях, то и там был бы слив и опять всех собак бы повесили на Мартинесов, Фернандесов, Ди Марий и прочих ))
+3
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