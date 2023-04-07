«Барса» предложит Месси контракт на год, если Ла Лига одобрит переход. Хави поддерживает возвращение – он считает Лео лучшим игроком мира

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барса» разработала стратегию по возвращению Лионеля Месси из «ПСЖ»

В первую очередь «Барселона» намерена встретиться с Ла Лигой, чтобы обсудить вопрос лимита зарплат. Каталонцы хотят представить план сокращения зарплат и продажи футболистов, чтобы вписаться в установленные лигой ограничения.

Если Ла Лига одобрит план «Барсы» с учетом возможного прихода Месси, «блауграна» начнет открытые переговоры с представителями аргентинца.

Кроме того, «Барселона» ждет, когда форвард окончательно прервет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта. Когда это произойдет, Месси предложат контракт сроком на один год. Отмечается, что финансово предложение не будет «астрономическим».

Тренер «Барселоны» Хави полностью одобряет идею возвращения Месси, поскольку считает его лучшим игроком мира.

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33 комментария

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olimbek
Ответ инок
Сейчас у Барсы новая команда только сыгрывается. И какой смысл это всё терять, приглашая на сезон Месси, у которого явно нет прежней мотивации. Да и платить огромные деньги ему не нужно...
Сыгрывается? Полная импотенция в атаке, обсотрять некому, штрафные и угловые полный провал, нет разрезающих пасов, не умеют вскрывать автобус, нет магии. Хотя для меня возвращение Месси - сомнительная операция, но я бы рискнул.
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Сергей Жуков
Ответ Syndycate
Лео в Сегунде, я буду весь год ржать😂
нечего ржать он и та м обосрется. в ОАЭ или Китай там звезда
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
Какая может быть мотивация после триумфа на ЧМ?) Если уж серьезно? Он собрал Флеш - Рояль, о бОльшем и не мечтают. Возможно переход в Барсу его оживит. За ПСЖ он рвать и метать не хочет и не будет.
Так зачем продолжать карьеру если нет мотивации?
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Мамаральду Кристина
Ответ зак
списаный материал, хотят придать окраску..
Отработанное масло играет в пустынях аравий, а Лео все еще топ 18+17 это некухры мухры. Даже встарости лет ему нет равных по голевым передачами.( разве что КевинД.Б?)
Эсли даже он будет стоять с вратарем соперника анекдоты рассказывает и то огром.финансы приносит ввиде рекламы,маркетинг спонсоров .
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Сергей Жуков
Ответ Oleg
Какая может быть мотивация после триумфа на ЧМ?) Если уж серьезно? Он собрал Флеш - Рояль, о бОльшем и не мечтают. Возможно переход в Барсу его оживит. За ПСЖ он рвать и метать не хочет и не будет.
он там никто только в барские на него дрочат. Рамос пришел сразу игра стала месси легенда полтора года адаптировался хорошая легенда до сих пор в жопе пусть барса берет хоть что то покажет в жизни может быть
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Syndycate
Лео в Сегунде, я буду весь год ржать😂
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Oleg
Ответ Jamil Israfilov
Раз всё так как говоришь, что ему мешает завершить карьеру? Рвать и метать в Барселоне ради чего?
Ну когда клуб как игрушку бросают под ноги 24 летнему французу, который решает кто будет спортдиром и тренером, ведь Кампуш это прихоть Мбаппе, то какой смысл тратить силы?
Еще вчера Лекип опубликовали материал, в котором рассказывается почему до ЧМ это был один ПСЖ, а после другой.
Мбаппе не понравилось что Галтье выстроил команду вокруг Месси и Неймара, поэтому сменили тактику, вот и результат.
В ПСЖ играют легенды, что покорили ЛЧ несколько раз, ЧМ, Континенты, а клуб отдали мальчику что в 24 года еще ничего значимого не выиграл на клубном уровне.
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Бестрофейник 19/20
Ответ Lionel Andres Messi 10
И когда вместо перспективного развития атаки партнёры всё равно отдавали мяч находящемуся в менее выгодной позиции Месси.
Потому что по контракту обязательно надо было обменяться пасами с Месси, чтобы создать видимость того, что все атаки проходят через него
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Oleg
Ответ инок
Сейчас у Барсы новая команда только сыгрывается. И какой смысл это всё терять, приглашая на сезон Месси, у которого явно нет прежней мотивации. Да и платить огромные деньги ему не нужно...
Где ты увидел как команда разыгрывается?
Последнего паса нет, атака стирильна, выигрывают за счет обороны.
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Oleg
Ответ Игорь Канкулов
Осталось Де Поля купить, чтобы заработало хорошо
Не помешало бы на самом деле)
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Игорь Канкулов
Ответ Oleg
Хави наверняка подсмотрел как работает Скалони. Там фланги, полузащита, оборона, нападение как единый механизм во главе которого Месси.
Осталось Де Поля купить, чтобы заработало хорошо
+1
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инок
Сейчас у Барсы новая команда только сыгрывается. И какой смысл это всё терять, приглашая на сезон Месси, у которого явно нет прежней мотивации. Да и платить огромные деньги ему не нужно...
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Jamil Israfilov
Ответ Oleg
Какая может быть мотивация после триумфа на ЧМ?) Если уж серьезно? Он собрал Флеш - Рояль, о бОльшем и не мечтают. Возможно переход в Барсу его оживит. За ПСЖ он рвать и метать не хочет и не будет.
Раз всё так как говоришь, что ему мешает завершить карьеру? Рвать и метать в Барселоне ради чего?
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-3
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зак
списаный материал, хотят придать окраску..
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Леван Мкртчян
Ответ Растиньяк
Соскучился по унижениям от Реала?
Скорее наоборот....Реал соскучилася по унижениям от Лео, ведь у него во всем положительный баланс со сливками -- от личных встреч, до статистики побед во всех испанских турнирах (когда Лео был в Барсе)
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Рома Алиев
Чет этот Месси уже достал
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Руслан И
Закончит в Барселоне,это красиво,это его дом.А дальше к Саудитам
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Пенс
Обкекался в Париже и обратно в свою кормушку. Игрок одного клуба. Что и требовалось доказать.
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Oleg
Ответ Артём Толоконников
Ну, он не совсем адекватный
Наверняка хоть что то адекватное в нем осталось.
При Тебасе Лига из топ 1 стала топ 4.
Как то негоже.
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Oleg
Ответ Игорь Канкулов
Остаётся надеяться, что его возвращение не вернет Барселону в состоянии 4 летней давности, когда Лео получал мяч, и вся команда смотрела на него
Хави наверняка подсмотрел как работает Скалони.
Там фланги, полузащита, оборона, нападение как единый механизм во главе которого Месси.
+9
-3
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Артём Толоконников
Ответ Oleg
По идее должен быть рад. Месси вернет интерес к лиге, а то при Тебасе совсем все скучно.
Ну, он не совсем адекватный
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Oleg
Ответ Donald J. Trump
Месси спешит помочь Хави с третьего раза все таки взять ЛЕ.
Так все ЛЕ как раз без Месси)
Это только кринжатина вас со второго места могла вывести аж на шестое.
+8
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Растиньяк
Соскучился по унижениям от Реала?
+4
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Александр Нижников
Ответ Oleg
Какая может быть мотивация после триумфа на ЧМ?) Если уж серьезно? Он собрал Флеш - Рояль, о бОльшем и не мечтают. Возможно переход в Барсу его оживит. За ПСЖ он рвать и метать не хочет и не будет.
ну надеюсь только в этом и дело
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Oleg
Ответ Артём Толоконников
Не думаю, что Тебас будет рад
По идее должен быть рад. Месси вернет интерес к лиге, а то при Тебасе совсем все скучно.
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