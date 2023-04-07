«Барса» предложит Месси контракт на год, если Ла Лига одобрит переход. Хави поддерживает возвращение – он считает Лео лучшим игроком мира
«Барса» разработала стратегию по возвращению Лионеля Месси из «ПСЖ»
В первую очередь «Барселона» намерена встретиться с Ла Лигой, чтобы обсудить вопрос лимита зарплат. Каталонцы хотят представить план сокращения зарплат и продажи футболистов, чтобы вписаться в установленные лигой ограничения.
Если Ла Лига одобрит план «Барсы» с учетом возможного прихода Месси, «блауграна» начнет открытые переговоры с представителями аргентинца.
Кроме того, «Барселона» ждет, когда форвард окончательно прервет переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта. Когда это произойдет, Месси предложат контракт сроком на один год. Отмечается, что финансово предложение не будет «астрономическим».
Тренер «Барселоны» Хави полностью одобряет идею возвращения Месси, поскольку считает его лучшим игроком мира.
Эсли даже он будет стоять с вратарем соперника анекдоты рассказывает и то огром.финансы приносит ввиде рекламы,маркетинг спонсоров .
Еще вчера Лекип опубликовали материал, в котором рассказывается почему до ЧМ это был один ПСЖ, а после другой.
Мбаппе не понравилось что Галтье выстроил команду вокруг Месси и Неймара, поэтому сменили тактику, вот и результат.
В ПСЖ играют легенды, что покорили ЛЧ несколько раз, ЧМ, Континенты, а клуб отдали мальчику что в 24 года еще ничего значимого не выиграл на клубном уровне.
Последнего паса нет, атака стирильна, выигрывают за счет обороны.
При Тебасе Лига из топ 1 стала топ 4.
Как то негоже.
Там фланги, полузащита, оборона, нападение как единый механизм во главе которого Месси.
Это только кринжатина вас со второго места могла вывести аж на шестое.