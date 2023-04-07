«Барса» предложит Месси контракт на год, если Ла Лига одобрит переход. Хави поддерживает возвращение – он считает Лео лучшим игроком мира

«Барса» разработала стратегию по возвращению Лионеля Месси из «ПСЖ»

В первую очередь «Барселона» намерена встретиться с Ла Лигой, чтобы обсудить вопрос лимита зарплат. Каталонцы хотят представить план сокращения зарплат и продажи футболистов, чтобы вписаться в установленные лигой ограничения.

Если Ла Лига одобрит план «Барсы» с учетом возможного прихода Месси, «блауграна» начнет открытые переговоры с представителями аргентинца.

Кроме того, « » ждет, когда форвард окончательно прервет переговоры с « » о продлении контракта. Когда это произойдет, предложат контракт сроком на один год. Отмечается, что финансово предложение не будет «астрономическим».

Тренер «Барселоны» полностью одобряет идею возвращения Месси, поскольку считает его лучшим игроком мира.