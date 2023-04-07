Боссы «Барсы» встретятся с руководством Ла Лиги для обсуждения трансфера Месси

«Барселона» встретится с руководством Ла Лиги для обсуждения трансфера Лионеля Месси.

Известно, что каталонский клуб предпринимает попытки вернуть аргентинского футболиста из « ».

В связи с этим на следующей неделе представители «Барселоны» встретятся с руководителями для получения информации о том, смогут ли они подписать контракт с .

Каталонцы во главе со директором клуба Матеу Алемани подготовили экономический план по сокращению зарплатного бюджета до лимита, который установлен Ла Лигой на следующий сезон.

« » ожидает, что Ла Лига разрешит вести переговоры с Месси.

Клуб хочет быть уверенным, что Ла Лига одобрит трансфер в случае достижения договоренности с футболистом. Переход Месси в «Барселону» считается выгодным как для клуба, так и для лиги.

Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не может вернуться в «Барсу» сейчас, но и в «ПСЖ» не должен быть. Парижане делают деньги на нефти и жульничают со спонсорами»