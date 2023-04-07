Боссы «Барсы» встретятся с руководством Ла Лиги для обсуждения трансфера Месси
«Барселона» встретится с руководством Ла Лиги для обсуждения трансфера Лионеля Месси.
Известно, что каталонский клуб предпринимает попытки вернуть аргентинского футболиста из «ПСЖ».
В связи с этим на следующей неделе представители «Барселоны» встретятся с руководителями Ла Лиги для получения информации о том, смогут ли они подписать контракт с Лионелем Месси.
Каталонцы во главе со директором клуба Матеу Алемани подготовили экономический план по сокращению зарплатного бюджета до лимита, который установлен Ла Лигой на следующий сезон.
«Барселона» ожидает, что Ла Лига разрешит вести переговоры с Месси.
Клуб хочет быть уверенным, что Ла Лига одобрит трансфер в случае достижения договоренности с футболистом. Переход Месси в «Барселону» считается выгодным как для клуба, так и для лиги.
Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не может вернуться в «Барсу» сейчас, но и в «ПСЖ» не должен быть. Парижане делают деньги на нефти и жульничают со спонсорами»
Нужны пять новых игроков: правый защитник, центральный защитник, атакующий полузащитник, центрфорвард и левый вингер. Месси был бы вишенкой на торте
Дест, Умтити, может Альба(Из-за зарплаты). Фати можно было бы и в аренду отдать, хотя бы с частичной оплатой зарплаты.
Боишься что в очередной раз унизит твоего рюналду, а ещё ты так и не ответил, Челси когда будет как клуб середняк??? а то 11 место в апл это уровень днарей.
Это как принять бывшую, после того как она два года с другим в кровати скакала, потому что у него была тачка и хата получше.
В целом, встреча как раз по тонкостям регламента и будет.