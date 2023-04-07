Боссы «Барсы» встретятся с руководством Ла Лиги для обсуждения трансфера Месси

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани деньги Футбол

«Барселона» встретится с руководством Ла Лиги для обсуждения трансфера Лионеля Месси.

Известно, что каталонский клуб предпринимает попытки вернуть аргентинского футболиста из «ПСЖ».

В связи с этим на следующей неделе представители «Барселоны» встретятся с руководителями Ла Лиги для получения информации о том, смогут ли они подписать контракт с Лионелем Месси.

Каталонцы во главе со директором клуба Матеу Алемани подготовили экономический план по сокращению зарплатного бюджета до лимита, который установлен Ла Лигой на следующий сезон.

«Барселона» ожидает, что Ла Лига разрешит вести переговоры с Месси.

Клуб хочет быть уверенным, что Ла Лига одобрит трансфер в случае достижения договоренности с футболистом. Переход Месси в «Барселону» считается выгодным как для клуба, так и для лиги.

Глава Ла Лиги Тебас: «Месси не может вернуться в «Барсу» сейчас, но и в «ПСЖ» не должен быть. Парижане делают деньги на нефти и жульничают со спонсорами»

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35 комментариев

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MESSIya
Хави Мигель: Вылет из Кубка не меняет планов Хави по усилению состава

Нужны пять новых игроков: правый защитник, центральный защитник, атакующий полузащитник, центрфорвард и левый вингер. Месси был бы вишенкой на торте
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MESSIya
Роджер Торельо: Из-за решимости Витора Роке подписать контракт с «Барсой», он попросил своего отца требовать, чтобы руководители «Барсы» поехали в Бразилию и встретились с президентом «Атлетико Паранаэнсе» и нашли формулу для его подписания
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Barca_mania
Ответ Pelerin
А если нарушит регламенты в угоду одного трансфера, то потеряет ещё больше. В failed state этого зачастую не понимают (
чё самый умный что-ли?
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Parce
Ответ Pelerin
А если нарушит регламенты в угоду одного трансфера, то потеряет ещё больше. В failed state этого зачастую не понимают (
И что потеряют? Аргументация подъедет? Ла Лига уже давно не конкурент апл с такими правилами и руководством, а если сравнивать ее с Ла лигой 10 лет назад, то плакать хочется
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Bob Ganiev
Ответ инок
Барселона сама не заинтересована в возвращении Месси. Команду опять под него перестраивать смысла нет. И денег на Месси там тоже нет, к сожалению...
по спортивным причинам скорее рикованно. но есть имеджевые и финансовые. не думаю что миллиардер Месси будет доить Барсу.
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Теннисный абсолют
Ответ Bob Ganiev
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Смешно. Он мог бы спокойно подписаться с Барсой))
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Bob Ganiev
Ответ Теннисный абсолют
Эль Бадалона совсем не имеет самоуважения. Это как принять бывшую, после того как она два года с другим в кровати скакала, потому что у него была тачка и хата получше.
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Incendier Deafening
Боже, столько шумихи из-за футбольных пенсионеров. Пора новых звезд искать, а не насиловать уже бывших-звездных футболистов.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Алемани уже устал проявлять чудеса) Если будут предложения по Рафинье, Кунде - надо рассматривать. За остальных игроков (из тех, что на выход) много не дадут.
Рафинью и Кюнде можно продать и без Алемани. На этих игроков спрос есть.
Дест, Умтити, может Альба(Из-за зарплаты). Фати можно было бы и в аренду отдать, хотя бы с частичной оплатой зарплаты.
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Greatest Of All Time
Ответ Теннисный абсолют
Эль Бадалона совсем не имеет самоуважения. Это как принять бывшую, после того как она два года с другим в кровати скакала, потому что у него была тачка и хата получше.
За то у Месси есть постоянка реал Мадрид, где он любит ее т#### на Сантьяго БернаЛЕО.
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Greatest Of All Time
А Тебас Мадрид будет против. Не хочет он что бы любимому клубу Месси забил свой 28,29,30 голы.
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Greatest Of All Time
Ответ DolJun
тебас же сказал что ла лига не зависит ни от каких личностей, так что смысл ему разрешать возвращение месси? только если барса попытается провернуть свой обычный трюк и подкупить тебаса) правда для этого нужно иметь деньги, которых у барсы нет) круг замкнулся - это утка!
Недавно Дюлжун кричал давайте верните Месси, а когда понял что это реально возможно сразу переобулся. 🤣🤣
Боишься что в очередной раз унизит твоего рюналду, а ещё ты так и не ответил, Челси когда будет как клуб середняк??? а то 11 место в апл это уровень днарей.
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Теннисный абсолют
Эль Бадалона совсем не имеет самоуважения.
Это как принять бывшую, после того как она два года с другим в кровати скакала, потому что у него была тачка и хата получше.
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А.Э.РАСИМ
Месси король футбола!
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Goshan700
Ответ MK
да привлечь внимание Ла Лиги, но упрямство Тебаса никто не отменял)
создавать прецедент, а оно ему надо?
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Mr@k
а причём тут лига? рычагами пригрозят?..
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Pelerin
Ответ Arman Markosyan 25
Пора возвращаться домой. Надеюсь, Ла Лига понимает, что если не разрешит Лео вернуться, то потеряет очень многое
А если нарушит регламенты в угоду одного трансфера, то потеряет ещё больше. В failed state этого зачастую не понимают (
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MK
Ответ Андрей Хенто
Тебас понимает, что этот трансфер необходим Примере со всех точек зрения.
да привлечь внимание Ла Лиги, но упрямство Тебаса никто не отменял)
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Азрет-Али Айбазов
Месси, игрок от которого Тебас не откажется. Но всё упрётся в зарплату игрока. Алемани должен проявить чудеса, чтобы распродать ненужных игроков.
Алемани уже устал проявлять чудеса) Если будут предложения по Рафинье, Кунде - надо рассматривать. За остальных игроков (из тех, что на выход) много не дадут.
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Pelerin
Ответ EminenceGrise
А с каких пор Тебас в Ла Лиге все решает единолично?
С тех пор, как он сам регламенты пишет по мнению фанатов бчк )

В целом, встреча как раз по тонкостям регламента и будет.
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инок
Барселона сама не заинтересована в возвращении Месси. Команду опять под него перестраивать смысла нет. И денег на Месси там тоже нет, к сожалению...
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Андрей Хенто
Ответ MK
может самой Ла Лигой можно договорится, но сам Тебас упрямится как обычно своим кислым лицом)
Тебас понимает, что этот трансфер необходим Примере со всех точек зрения.
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vals1702
сможет в Сегунде взять трофеи.
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cektor
фанат реала Тебас даст добро ?)
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Badinoko
Новости к вечеру «Тебас: Этим летом у Барселоны не будет возможности подписать новых игроков…»
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