Пеп об АПЛ: «Арсенал» был великолепен до сих пор. «Ман Сити» в борьбе, но они лучше нас»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Арсенала» и «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» на 6 очков отстает от лидирующего « », проведя на одну игру меньше. 26 апреля команды проведут очный матч.

«Нам помогают стабильность и тот факт, что мы выигрываем матчи. Ранее в этом сезоне нам это не удавалось. Наши хорошие матчи были действительно, по-настоящему хорошими, но мы не были последовательны. Все знают, что если мы проиграем [в оставшихся матчах], то не выиграем титул, поэтому детали – это самое важное. Завтра будет то же самое: если мы проиграем, то не станем чемпионами. Если победим, то останемся в борьбе. Нельзя забывать, что мы отстаем от «Арсенала» на 6 очков, а эта команда крайне редко теряла очки на протяжении этого сезона. Кроме того, они проводят по одному матчу в неделю, у них есть время на восстановление и анализ.

Наша проблема заключается в том, что до сих пор «Арсенал» был великолепен. Они действительно хороши, но мы тоже неплохо выступали. Я бы не сказал, что это катастрофа. Мы все еще в борьбе, но есть команда, которая лучше нас. Нужно принимать и признавать это, а потом двигаться дальше.

Честно говоря, я не знаю [повлияет ли на борьбу за титул расписание «Арсенала»]. Иногда у меня будет матч каждые четыре дня. У «Ман Сити» есть ритм, это помогает. Мы будем до конца выступать во многих турнирах, и это помогает нам. Иногда мы теряем ритм, когда между матчами неделя. Когда мы играем в субботу и во вторник, игроки максимально сконцентрированы. Если у нас будет неделя или два дня выходных, мы потеряем этот ритм. Спустя 6-7 недель борьба закончится. А сейчас игроки сделают все, чтобы продолжать в том же духе», – сказал главный тренер « ».

Завтра «Ман Сити» дома сыграет с «Лестером» в матче 31-го тура . Игра начнется в 19:30 по московскому времени.