Пеп об АПЛ: «Арсенал» был великолепен до сих пор. «Ман Сити» в борьбе, но они лучше нас»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Арсенала» и «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» на 6 очков отстает от лидирующего «Арсенала», проведя на одну игру меньше. 26 апреля команды проведут очный матч.

«Нам помогают стабильность и тот факт, что мы выигрываем матчи. Ранее в этом сезоне нам это не удавалось. Наши хорошие матчи были действительно, по-настоящему хорошими, но мы не были последовательны. Все знают, что если мы проиграем [в оставшихся матчах], то не выиграем титул, поэтому детали – это самое важное. Завтра будет то же самое: если мы проиграем, то не станем чемпионами. Если победим, то останемся в борьбе. Нельзя забывать, что мы отстаем от «Арсенала» на 6 очков, а эта команда крайне редко теряла очки на протяжении этого сезона. Кроме того, они проводят по одному матчу в неделю, у них есть время на восстановление и анализ.

Наша проблема заключается в том, что до сих пор «Арсенал» был великолепен. Они действительно хороши, но мы тоже неплохо выступали. Я бы не сказал, что это катастрофа. Мы все еще в борьбе, но есть команда, которая лучше нас. Нужно принимать и признавать это, а потом двигаться дальше.

Честно говоря, я не знаю [повлияет ли на борьбу за титул расписание «Арсенала»]. Иногда у меня будет матч каждые четыре дня. У «Ман Сити» есть ритм, это помогает. Мы будем до конца выступать во многих турнирах, и это помогает нам. Иногда мы теряем ритм, когда между матчами неделя. Когда мы играем в субботу и во вторник, игроки максимально сконцентрированы. Если у нас будет неделя или два дня выходных, мы потеряем этот ритм. Спустя 6-7 недель борьба закончится. А сейчас игроки сделают все, чтобы продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Завтра «Ман Сити» дома сыграет с «Лестером» в матче 31-го тура АПЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

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18 комментариев

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askhatpyn@icloud.com
Пеп как всегда джентельменом комментирует 😁👍
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StarsAndArrows
С 98г за Арсенал,но такой сити нам не осилить,шансы 1%, что бы они где то отступились,нужно чудо вроде травм 5 ключевых игроков и дисквалификации ещё 5-6х.
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Phantom1289
Ответ Jaxongir Shodiev
Где-то плачет Клопп, ведь раньше Пеп так подкатывал только к нему
Посмотрим теперь, будет Клопп после такого подкатывать к Пепу. Или это конец.
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Сергей MiKi3iP
Какой же Пеп дипломатичный
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Виталий Ан
Верю в команду! Пусть и много было ужасных разочарований, но адекватные любители футбола поймут. По силе давно должны были брать ЛЧ. Сейчас не так это очевидно, но все же очень большие шансы взять ушастого. Решающие матчи с Реалом!
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avcgloronalduMU
Ответ Tristan...
Артета - Гвардиола на минималках?
ну, не так чтобы, но многое есть в арсенале
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Tristan...
Ответ avcgloronalduMU
Арсенал как команда - дубль ман сити
Артета - Гвардиола на минималках?
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clausevenzzz
Пеп готовит требл
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Сергей Ямковой
Ответ Falsegoalkeeper
Звучит абсурдно. Сила Ман Сити в том, что просто дать контролировать матч они никому не дают.
В прошлом матче с Арсеналом, Сити просто отдал мъяч.
Также было и матче с Баварией
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Falsegoalkeeper
Ответ RealJon
Арсеналу нужно просто контролировать игру, не дать совладать МС мячом Чисто в защите Арсенал очень слаб.
Звучит абсурдно. Сила Ман Сити в том, что просто дать контролировать матч они никому не дают.
+2
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+2
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RealJon
Арсеналу нужно просто контролировать игру, не дать совладать МС мячом
Чисто в защите Арсенал очень слаб.
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-1
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Jaxongir Shodiev
Где-то плачет Клопп, ведь раньше Пеп так подкатывал только к нему
+16
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avcgloronalduMU
Арсенал как команда - дубль ман сити
+4
-3
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Mr.sgi87
какой же пеп скромный
+2
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Bashibuzuck
Ответ QWertY
Вынос тела ожидает фанатов Арселола
Че за Арселол?😳😁
+8
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DolJun
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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Bashibuzuck
Какой же Пеп комплиментарный😁
+7
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QWertY
Вынос тела ожидает фанатов Арселола
+4
-12
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