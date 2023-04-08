Гвардиола после 4:1 с «Саутгемптоном»: «Я бы очень хотел, чтобы «Сити» был в положении «Арсенала»

Пеп Гвардиола похвалил «Саутгемптон» после его поражения от «Манчестер Сити» (1:4)

«Отдаю должное « », его план на игру был очень хорош. Порой следует отдать должное сопернику, когда играешь не на своем уровне. Нам повезло, что мы вели в счете после первого тайма.

Во втором мы стали навязывать сопернику физическую борьбу, второй наш мяч был забит после выигранной дуэли – после нее забить было легко.

очень хорош. У него был очень хороший момент в начале игры – он мог изменить наш подход к игре в первом тайме. Но порой нужно просто сохранять концентрацию. Учитывая мастерство наших атакующих игроков, именно внимательность может все решить.

– фантастический игрок и очень хороший человек. Он важен для нас. Он приносит пользу независимо от того, сколько играет, 10 минут или 90.

Мне бы хотелось быть в том положении, в котором находится « ». Я бы очень этого хотел. Но как есть, так есть. Сейчас мы переключаемся на «Баварию», – сказал главный тренер « ».