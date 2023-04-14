Карло Анчелотти: «Уверен, что буду в «Реале» в следующем сезоне. Думаю, Перес хочет, чтобы я остался»

Карло Анчелотти заявил, что будет тренером «Реала» в следующем сезоне.

Срок нынешнего контракта итальянца с « » рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что Анчелотти может стать тренером сборной Бразилии.

– Уверен, мы будем уважать контракт.

– Как вы думаете, хочет, чтобы вы остались?

– Думаю, Флорентино хочет, чтобы я остался, потому что он всегда проявлял большую любовь ко мне и продолжает это делать. Клуб спокоен. Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне, что мы с уважением отнесемся к контракту.

– Вы чувствуете поддержку со стороны клуба?

– Мне нечего сказать. Каждый день клуб демонстрирует, что очень любит меня. Мне нечего добавить. Мне очень комфортно в «Реале».

– Чем вы гордитесь сильнее всего за период работы в «Реале»?

– Я горжусь всем. Пока мое возвращение получается успешным. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Возможность каждый день приезжать в Вальдебебас на работу делает меня счастливым, – сказал главный тренер «Реала».

вернулся в «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом , Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании.