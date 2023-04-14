Карло Анчелотти: «Уверен, что буду в «Реале» в следующем сезоне. Думаю, Перес хочет, чтобы я остался»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти заявил, что будет тренером «Реала» в следующем сезоне.

Срок нынешнего контракта итальянца с «Мадридом» рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что Анчелотти может стать тренером сборной Бразилии.

– Уверен, мы будем уважать контракт.

– Как вы думаете, Флорентино Перес хочет, чтобы вы остались?

– Думаю, Флорентино хочет, чтобы я остался, потому что он всегда проявлял большую любовь ко мне и продолжает это делать. Клуб спокоен. Я уверен, что буду здесь в следующем сезоне, что мы с уважением отнесемся к контракту.

– Вы чувствуете поддержку со стороны клуба?

– Мне нечего сказать. Каждый день клуб демонстрирует, что очень любит меня. Мне нечего добавить. Мне очень комфортно в «Реале».

– Чем вы гордитесь сильнее всего за период работы в «Реале»?

– Я горжусь всем. Пока мое возвращение получается успешным. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Возможность каждый день приезжать в Вальдебебас на работу делает меня счастливым, – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании.

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48 комментариев

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hedgehog111
Ответ Андрей Хенто
Буду только рад, если Карло останется в Мадриде. Главное чтобы Флорентино поддержал его трансферами, усиление команды необходимо, как глоток свежего воздуха.
ух ты, да ладно! глотни винца, если нужен глоток 🤣🤣🤦
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hedgehog111
Ответ иц а мэн
отличная новость для хави, может и дальше матросить риал
🤣👍👍👍👍
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hedgehog111
Ответ Schiaff1no
Даже навскидку не смогу предположить лучшего тренера для Реала, с текущим составом как минимум
Зидан?! не не знаю!
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hedgehog111
Ответ Sashabolshoy
Да 💯, уже в финале кубка короля , одной ногой в полуфинале лиги чемпионов.. нет смысла менять
ссссенит как там?🤣🤣
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hedgehog111
Ответ BZB
Дайте папе Карло спокойно работать!
у него только Буратино стругать получается! 🤣
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Михаил Стентор
Ответ Арман Мартиросян
Я не понимаю, как вообще можно работу такого тренера ставить под сомнение? Ну не может он каждый год взять и чемпионат, и ЛЧ, да и костяк Реала уже который год не меняется, а игроки не молодеют. Пересу виднее, конечно, но не вижу никого, что предпочтительнее Анчелотти на должности ГТ Реала.
Моуринью.
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hedgehog111
Ответ Артур Анадян
Надеемся, что оставят его
за пашиняна переживай 🤦🤣🤣
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Ilkin Alibeyli
Ответ Милан 19
Жду в 1/2 противостояние Реал - Милан ✊👍 ...
это ведь нереально... посмотри на сетку
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hedgehog111
Ответ Зизуха
Тонкий намёк на то, что не нужна ему сб. Бразилии
не ТУПИ, а!
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hedgehog111
Ответ headmaster
А там и карьеру может завершит по окончании контракта. Было бы красиво
сасаааать
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hedgehog111
Ответ Lost Sock
это ты был капитаном знаменитого корабля ?
чеее???
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Азат Ердынбеков
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Изначально многие скептически относились к возвращению Карло, что он уже сбитый лётчик, после ухода из Королевского клуба, он уже исчерпал как тренер, но что потом вытворил Реал при Анчелотти пройдя сумасшедшую сетку в ЛЧ, столько камбэков, столько невероятных моментов, столько счастливых вечеров подарил истинным болельщикам Королевского клуба, за это как можно не любить и уважать Анчи, фантастический тренер
Абсолютно согласен, фантастические эмоции от всех супер красивых камбеков, на характере, бесконечный респект старожилам команды и великому тренеру!
+1
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hedgehog111
Ответ Арман Мартиросян
Ответ для персонажа выше, так как этот сверхразум почему то меня сразу заблокировал. Причем тут Арарат, стрелочник? Если не можешь по факту говорить в чем я не прав, то ты просто обычный балабол.
ара-ара
попугайчик/
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Арман Мартиросян
Ответ Agilarr1
Тренер то он отличный.Но нужно уже перестраивать команду. Смотрю почти все матчи Мадрида, именно по игре есть проблемы. Хотелось бы тренера с определённым стилем игры желательно с упором на контроль мяча, прессинг( это уже лично для меня конечно) . Идеальный вариант это Клопп со следующего сезона для перестройки команды.
Прости, но я против, так как болею за Ливерпуль, и им перестройка нужна не меньше:) Так что пусть все останется так, как есть)
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Андрей Хенто
Буду только рад, если Карло останется в Мадриде. Главное чтобы Флорентино поддержал его трансферами, усиление команды необходимо, как глоток свежего воздуха.
+1
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Agilarr1
Ответ Арман Мартиросян
Я не понимаю, как вообще можно работу такого тренера ставить под сомнение? Ну не может он каждый год взять и чемпионат, и ЛЧ, да и костяк Реала уже который год не меняется, а игроки не молодеют. Пересу виднее, конечно, но не вижу никого, что предпочтительнее Анчелотти на должности ГТ Реала.
Тренер то он отличный.Но нужно уже перестраивать команду. Смотрю почти все матчи Мадрида, именно по игре есть проблемы. Хотелось бы тренера с определённым стилем игры желательно с упором на контроль мяча, прессинг( это уже лично для меня конечно) . Идеальный вариант это Клопп со следующего сезона для перестройки команды.
0
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иц а мэн
отличная новость для хави, может и дальше матросить риал
+1
-2
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Рустам Ахметдинов
Ответ ZA.RMA
И что теперь?) Менять тренера каждый сезон, если тот не смог выиграть 4 трофея?)
Подход Челси
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Lost Sock
Ответ hedgehog111
ну ара джан, не удивляюсь в том что ты ничего не понимаешь)) это тебе не в Арарате командовать.
это ты был капитаном знаменитого корабля ?
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Schiaff1no
Даже навскидку не смогу предположить лучшего тренера для Реала, с текущим составом как минимум
+2
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Милан 19
Жду в 1/2 противостояние Реал - Милан ✊👍 ...
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Арман Мартиросян
Ответ edart84
Карло умеет внедрять новых игроков, если клуб обновит 3-4 позиции на следующий сезон, то клуб останется в борьбе за лидерство во всех турнирах. Если же оставят со стареющими лидерами, а Анчи не любит лишнюю ротацию, то будет спад и тренера необоснованно заклюют.
Согласен полностью.
+1
-1
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edart84
Ответ Арман Мартиросян
Я не понимаю, как вообще можно работу такого тренера ставить под сомнение? Ну не может он каждый год взять и чемпионат, и ЛЧ, да и костяк Реала уже который год не меняется, а игроки не молодеют. Пересу виднее, конечно, но не вижу никого, что предпочтительнее Анчелотти на должности ГТ Реала.
Карло умеет внедрять новых игроков, если клуб обновит 3-4 позиции на следующий сезон, то клуб останется в борьбе за лидерство во всех турнирах. Если же оставят со стареющими лидерами, а Анчи не любит лишнюю ротацию, то будет спад и тренера необоснованно заклюют.
+2
0
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
тот кто сможет реально побороться за чемпионство в следующем сезоне, очевидно
Ну так они за ЛЧ борятся, а это как то престижнее, чем ЛаЛига, и с вероятностью 90% возьмут кубок страны. Можно сколько угодно шутить над Барселоной с ее рычагами, но они не пустое место, и в ЛаЛиге показывают отличную игру, а проиграть такой команде вовсе не зазорно.
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#SharkTeam
Ответ Арман Мартиросян
Я не понимаю, как вообще можно работу такого тренера ставить под сомнение? Ну не может он каждый год взять и чемпионат, и ЛЧ, да и костяк Реала уже который год не меняется, а игроки не молодеют. Пересу виднее, конечно, но не вижу никого, что предпочтительнее Анчелотти на должности ГТ Реала.
тот кто сможет реально побороться за чемпионство в следующем сезоне, очевидно
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