Рауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти. В клубе считают, что он готов к этой работе

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Рауль Ла Лига Флорентино Перес Д3 Испания Реал Мадрид Кастилья Альваро Даниэль Родригес Футбол

Рауль может возглавить мадридский «Реал» в будущем. 

Как сообщает As, бывший нападающий мадридской команды может возглавить ее, если Карло Анчелотти уйдет с поста главного тренера. Контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Сообщалось, что в приглашении Анчелотти заинтересована сборная Бразилии. 

В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью», которая занимает 4-е место в третьем дивизионе Испании. Присутствие экс-игрока в системе клуба позволяет руководству «Реалу» спокойнее относиться к возможному уходу Анчелотти. 

В пользу кандидатуры Рауля на пост главного тренера основной команды говорят его лидерские качества, харизма, знание клуба и навыки. Кроме того, в последнее время «Реал» назначает тренеров, которые прошли через систему клуба. Анчелотти – исключение из этого правила. 

Сам Рауль воспринимает работу в главной команде «Реала» как приоритетный вариант продолжения карьеры. Если вариант возглавить мадридскую команду не представится, он примет любое из предложений от клубов АПЛ. 

Руководство «Реала» отмечает не только общий прогресс «Кастильи» под руководством Рауля, но и рост отдельных игроков. Самый известный случай – с Альваро Родригесом, который недавно дебютировал за основную команду. «Альваро был несколько неуклюжим парнем, когда приехал в Мадрид, но Рауль много работал с ним и превратил его в нападающего с огромным потенциалом. Альваро многим обязан Раулю», – заявил источник в «Реале». 

В «Реале» считают, что Рауль готов возглавить взрослую команду. Последнее слово по этому вопросу остается за президентом Флорентино Пересом.

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16 комментариев

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Savarona25
Зидан и Гвардиола начинали как бывшие свои игроки с минимальным тренерским опытом. При этом отрицательных примеров много-много больше, чем успешных. Главное чтобы молодой тренер еще без заслуг был авторитетом для звезд.
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kaka10
Кроме того, в последнее время «Реал» назначает тренеров, которые прошли через систему клуба. Анчелотти – исключение из этого правила.

Видимо Моуринио, Бенитес, Лопетеги это система Реала)
Или я чего-то не знаю
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Silent Mode
Если для фанов Реала брать Хави на пост - ошибка, то брать тренера 4 команды 3 лиги Испании - нет?
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Victor Victor
Ответ etozhelesha
Пересу нужны свои люди, yes мены. Поэтому Рауль самый вероятный сменщик. Не могу представить себе условного Тухеля в клубе, который будет ныть, просить трансферы и тд
Тухель изменился, в Челси вообще не ныл и не клянчил трансферы (по крайней мере публично).
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Burel
помню, как его некрасиво выпнули из меньше, чем клуба
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Ramilgan
Такая же Легенда для Реала, как Хави для Барсы! Было бы круто увидеть их противостояние на тренерском уровне!
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rigobersong
Понятно, что меня заминусуют, но рауль бесхребетный игрок и человек, терпила готовый хавать все:) Неудивительно, что именно без него Испания сразу же стала побеждать:)) Можете заскринить, но черемшу которая схавала отжатие номера, никто не будет назначать главным:) И если честно как по мне Гути больше достоин стать тренером Реала!:)
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Victor Victor
Ответ Гриша
В барсе Хави, в реале Рауль, в юве надо Дель Пьеро 😃
В Спартак Мостового
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Виталий Ан
Большая ошибка. Может тогда Поттера? Вероятно он скоро будет свободен.
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Radik_2.0
интересно, он всё так же заматывает пластырем обручальное кольцо
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инок
Успехов Раулю в Реале если всё сложится.
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Алексей Даценко
Ответ Football poet
Мне кажется Рауль сейчас это тот самый идеальный вариант! Думаю, что он придаст Реалу свой почерк и стиль, а не постоянно играть от соперника и по ситуации, как Зидан и поздний Анчелотти
А Вы видели как играет Кастилья под его руководством?или с текста так решили
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etozhelesha
Пересу нужны свои люди, yes мены. Поэтому Рауль самый вероятный сменщик. Не могу представить себе условного Тухеля в клубе, который будет ныть, просить трансферы и тд
+4
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+4
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Football poet
Мне кажется Рауль сейчас это тот самый идеальный вариант! Думаю, что он придаст Реалу свой почерк и стиль, а не постоянно играть от соперника и по ситуации, как Зидан и поздний Анчелотти
+1
-2
-1
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evil
Ответ Гриша
В барсе Хави, в реале Рауль, в юве надо Дель Пьеро 😃
В Ювентус Сапогова
+11
-1
+10
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Гриша
В барсе Хави, в реале Рауль, в юве надо Дель Пьеро 😃
+9
0
+9
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