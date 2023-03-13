Рауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти. В клубе считают, что он готов к этой работе

Рауль может возглавить мадридский «Реал» в будущем.

Как сообщает As, бывший нападающий мадридской команды может возглавить ее, если уйдет с поста главного тренера. Контракт итальянского специалиста с « » рассчитан до 2024 года. Сообщалось, что в приглашении Анчелотти заинтересована сборная Бразилии.

В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью», которая занимает 4-е место в третьем дивизионе . Присутствие экс-игрока в системе клуба позволяет руководству «Реалу» спокойнее относиться к возможному уходу Анчелотти.

В пользу кандидатуры Рауля на пост главного тренера основной команды говорят его лидерские качества, харизма, знание клуба и навыки. Кроме того, в последнее время «Реал» назначает тренеров, которые прошли через систему клуба. Анчелотти – исключение из этого правила.

Сам Рауль воспринимает работу в главной команде «Реала» как приоритетный вариант продолжения карьеры. Если вариант возглавить мадридскую команду не представится, он примет любое из предложений от клубов АПЛ.

Руководство «Реала» отмечает не только общий прогресс « » под руководством Рауля, но и рост отдельных игроков. Самый известный случай – с , который недавно дебютировал за основную команду. «Альваро был несколько неуклюжим парнем, когда приехал в Мадрид, но Рауль много работал с ним и превратил его в нападающего с огромным потенциалом. Альваро многим обязан Раулю», – заявил источник в «Реале».

В «Реале» считают, что Рауль готов возглавить взрослую команду. Последнее слово по этому вопросу остается за президентом Флорентино Пересом.

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