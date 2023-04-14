Нагучев о словах про Казанского и Арустамяна в интервью Sports.ru: «Прошу прощения у них. Они сделали для профессии многое и имеют право на любой ход»

Роман Нагучев пояснил слова о Денисе Казанском и Нобеле Арустамяне в интервью Sports.ru.

Ранее Нагучев в интервью Sports.ru заявил, что ушел с «Матч ТВ» на , потому что «ощутимо вырос, и ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги».

На эти слова отреагировал : «Очень интересно, только все неправда. Денис работает аки пчелка: подкасты, программа на Первом, «Коммент.Шоу», хоккейный проект».

«Мне хотелось, чтобы меня правильно поняли, но мне это с блеском не удалось. Прошу прощения у Дениса и у . Мы достаточно близки, чтобы проговорить эту часть между собой.

Тут лишь мои рассуждения о том, что и Денис и Нобель достаточно статусные комментаторы, чтобы выбирать себе тот комфорт, который они и заслуживают. Но я небрежно это сформулировал, Вася прав. Я отнесся к теме нечутко. Но речь не о том, что здесь правда/неправда.

Это лишь мои мысли о том, что получил бы Денис, уходя позапрошлой осенью, а тогда, как вы все помните, была несколько другая жизнь. Кажется, я в этом ошибся. Но так или иначе, Ноб и Дэн сделали для профессии очень многое и, ясное дело, имеют полное право на любой ход. Вот о чем я», – написал комментатор « ».

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева