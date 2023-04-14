Нагучев о словах про Казанского и Арустамяна в интервью Sports.ru: «Прошу прощения у них. Они сделали для профессии многое и имеют право на любой ход»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Первый канал Денис Казанский Нобель Арустамян Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Роман Нагучев пояснил слова о Денисе Казанском и Нобеле Арустамяне в интервью Sports.ru.

Ранее Нагучев в интервью Sports.ru заявил, что Денис Казанский ушел с «Матч ТВ» на Первый канал, потому что «ощутимо вырос, и ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги».

На эти слова отреагировал Василий Уткин: «Очень интересно, только все неправда. Денис работает аки пчелка: подкасты, программа на Первом, «Коммент.Шоу», хоккейный проект».

«Мне хотелось, чтобы меня правильно поняли, но мне это с блеском не удалось. Прошу прощения у Дениса и у Ноба. Мы достаточно близки, чтобы проговорить эту часть между собой.

Тут лишь мои рассуждения о том, что и Денис и Нобель достаточно статусные комментаторы, чтобы выбирать себе тот комфорт, который они и заслуживают. Но я небрежно это сформулировал, Вася прав. Я отнесся к теме нечутко. Но речь не о том, что здесь правда/неправда.

Это лишь мои мысли о том, что получил бы Денис, уходя позапрошлой осенью, а тогда, как вы все помните, была несколько другая жизнь. Кажется, я в этом ошибся. Но так или иначе, Ноб и Дэн сделали для профессии очень многое и, ясное дело, имеют полное право на любой ход. Вот о чем я», – написал комментатор «Матч ТВ».

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева

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14 комментариев

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selso99
Мало воды в репортажах, Роман решил ещё и эпистолярный словоблудием заняться.
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dimamak10
Да правильно сделали оба что ушли. Нобелю с его слов Канделаки предъявляла что он зовет тренера сборной на свой ютуб канал , а не на Матч тв, чтоб он копался в нижнем белье Аланы и Павла Мамаевых. Денис захотел комментировать матчи сборной, олимпиады , ЧМ по хоккею, но получилось как получилось.
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dreamstep
Чисто новость из ничего, да никому не интересен этот Нагучев.
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counsel
Ответ Ебздрогыч
Сейчас на Нагучева тонны помоев выльют, а он никого не оскорбил, и извинился за слова, которые могут быть восприняты как не самые этичные. Все честно и интеллигентно
Но глупо изначально. Слишком много внимания не очень масштабному человеку …
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Ape1sin
Ничего, Роман, у кого из нас не возникало проблем с формулировками фраз. С кем не бывает, ты ж не комментатор, чтоб уметь говорить правильно
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Евгений Квасников
Ответ Pol Belov
господе, что за времена настали, сначала ляпнуть чего-то, потом извиняться до опупения... ветер что-ли в башне гуляет? слова сами наружу просятся?
я тоже не понимаю этого. мужик взрослый, зачем говорить,а потом отмазываться!???? кстати это стало происходить очень часто. куда мир катится!??
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Shadow1882
Фотки профилей будто из другой вселенной
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ТрактоПоктер
Ответ Pol Belov
господе, что за времена настали, сначала ляпнуть чего-то, потом извиняться до опупения... ветер что-ли в башне гуляет? слова сами наружу просятся?
Вот если бы он действительно жил и помнил бы "святые и благословенные 90-е", то извиняться не пришлось бы - башку бы оторвали и дело с концом....
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Garikus89
Ответ Pol Belov
господе, что за времена настали, сначала ляпнуть чего-то, потом извиняться до опупения... ветер что-ли в башне гуляет? слова сами наружу просятся?
Ну ничего постыдного в том, чтобы извиниться, если ты был неправ, нет. Я понимаю, о какого рода ты извинениях, но конкретно здесь Нагучев по делу извинился)
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Tigo_Volchara93
Комментатор, который не правильно выразился 🙉
Лишнее подтверждение его проф пригодности
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Barry
Блеееестящие извинения!
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avcgloronalduMU
флудист и трепло как и генич
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Ебздрогыч
Сейчас на Нагучева тонны помоев выльют, а он никого не оскорбил, и извинился за слова, которые могут быть восприняты как не самые этичные. Все честно и интеллигентно
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Pol Belov
господе, что за времена настали, сначала ляпнуть чего-то, потом извиняться до опупения... ветер что-ли в башне гуляет? слова сами наружу просятся?
+17
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