Уткин об отстранении Тартаковой за критику шоу «Есть тема»: «Какая к хренам корпоративность, когда происходят откровенно гнусные вещи? Анисимов живет ниже дна»

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Василий Уткин поддержал ведущую «Матч ТВ» Софью Тартакову, отстраненную от эфира. 

«Не сразу, с опозданием в сутки, дошли руки до «горяченького» у моей любимой программы – «Есть тема». Антон Анисимов выступил в своем традиционном ключе. Я совершенно не поддерживаю формулировку «пробито дно», потому что Анисимов – совершенно не тот, кто живет над дном. Он живет ниже дна.

Но это неважно. В последнее время с «Матч ТВ» было много самых разных исходов – это и бегство Александра Шмурнова в Уругвай, и безмолвное расставание с «Матч ТВ» Сергея Кривохарченко, и более или менее объясненный демарш Нобеля Арустамяна, да и Дениса Казанского, который был очень деликатен, как всегда.

Но вот Соня Тартакова – хрупкая, красивая, женственная, я бы даже сказал маленькая, хотя Соня уже не первый год замужем и абсолютно взрослая женщина – поднялась на защиту своих друзей теннисистов [Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева], просто назвала вещи своими именами.  

Ее немедленно отстранили от эфира. Я хочу выразить поддержку Соне всеми фибрами души. Да, я во многом согласен с тем, что это поведение некорпоративно, но какая к хренам корпоративность, когда происходят просто откровенно гнусные вещи?

Поскольку тема горячая и скользкая и вызывает много, знаете, таких эффектных поеживаний внутри определенных слоев общества, я должен сказать: да, я помню, что Соня Тартакова при этом представляет пиар-интересы и является пресс-помощником и Андрея Рублева, и Дарьи Касаткиной. Но дело в другом. В том, что этой работой Соня занимается как раз потому, что является другом теннисистов, а не наоборот. Ее поступок очень мужественный, героический и красивый. Сонечка (передает воздушный поцелуй).

Если положить руку на сердце, Даша Касаткина очень подставила программу «Есть тема». Ее слова просто убили другую громокипящую тему – оказывается, Криштиану Роналду колет ботокс, и не куда-нибудь, а прямо в пенис. Оказывается, это способно увеличить объем этого самого органа на некоторое время, пока ботокс, извините, не рассосется. 

Об этом сообщила авторитетная Marca, видите, даже ей было не о чем писать на этой неделе. Думаю, тема ботокса еще не раз возникнет в программе «Есть тема», – сказал Уткин.

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