Уткин о словах Нагучева про Казанского в интервью Sports.ru: «Очень интересно, только все неправда. Денис работает аки пчелка: подкасты, программа на Первом, «Коммент.Шоу», хоккейный проект»
Василий Уткин ответил на слова Романа Нагучева о Денисе Казанском.
Ранее Нагучев в интервью Sports.ru заявил, что Денис Казанский ушел с «Матч ТВ» на Первый канал, потому что «ощутимо вырос, и ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги».
«Как говорится, очень интересно, вот только все здесь неправда. В чем может убедиться каждый, прочитав интервью Казанского и Нобеля о причинах ухода с «Матча». Там все дипломатично, конечно, но ведь абсолютно ясно.
Кстати, Денис тогда был напрямую спрошен про Первый, и был прямой ответ: не было ни разговоров, ни планов на тот момент. Я решил проверить: Казанский о своем уходе сообщил в сентябре, а на Первом начал работать спустя 2 месяца.
Я прекрасно понимаю, почему Роману все видится в ином свете. Это же очевидная глупость, уж извините, о Казанском: «Ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги». Он вообще работает сейчас аки пчелка: подкасты плюс программа на Первом, дважды в неделю большие эфиры на Коммент-Шоу, хоккейный проект с постоянной ездой по разным городам… Не хочется даже продолжать. Даже мне неудобно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева
Я его периодически даже в "Что? Где? Когда?" вижу, да и в ютюбе он часто встречается
Ну и как человек, оказалось, такой же. Завистливый и закомплексованный.
А Вася необъективен
Так как явно симпатизирует Казанскому
Смотрю футбол исключительно под иностранный комментарий, язык при этом не важен — от румынского до иврита. Лишь бы не слушать персонажей вроде Нагучева или Трушечкина. Мне интересно, что на поле происходит (потому что не всегда есть время 90 минут смотреть на поле, иногда слушаешь), а этим лишь бы свое «я» показать и рассказать, что они там в Википедии вычитали.
Но тем не менее тут речь все же о его коментаторских навыках
Формально: "он сказал, он сказал другое". Объявление о переходе не противоречит возможным предварительным переговорам. 2 месяца могли уйти на согласование контракта, например. "Работает как пчёлка" - работа на Первом предоставляет ему массу времени для деятельности в смежных медиасферах (как и новый статус).
В общем, над аргументацией необходимо потрудиться всем.