Уткин о словах Нагучева про Казанского в интервью Sports.ru: «Очень интересно, только все неправда. Денис работает аки пчелка: подкасты, программа на Первом, «Коммент.Шоу», хоккейный проект»

Василий Уткин ответил на слова Романа Нагучева о Денисе Казанском.

Ранее Нагучев в интервью Sports.ru заявил, что ушел с « » на Первый канал, потому что «ощутимо вырос, и ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги».

«Как говорится, очень интересно, вот только все здесь неправда. В чем может убедиться каждый, прочитав интервью Казанского и Нобеля о причинах ухода с «Матча». Там все дипломатично, конечно, но ведь абсолютно ясно.

Кстати, Денис тогда был напрямую спрошен про Первый, и был прямой ответ: не было ни разговоров, ни планов на тот момент. Я решил проверить: Казанский о своем уходе сообщил в сентябре, а на Первом начал работать спустя 2 месяца.

Я прекрасно понимаю, почему Роману все видится в ином свете. Это же очевидная глупость, уж извините, о Казанском: «Ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги». Он вообще работает сейчас аки пчелка: подкасты плюс программа на , дважды в неделю большие эфиры на Коммент-Шоу, хоккейный проект с постоянной ездой по разным городам… Не хочется даже продолжать. Даже мне неудобно», – написал в своем телеграм-канале.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева