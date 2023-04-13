Уткин о словах Нагучева про Казанского в интервью Sports.ru: «Очень интересно, только все неправда. Денис работает аки пчелка: подкасты, программа на Первом, «Коммент.Шоу», хоккейный проект»

Теги Василий Уткин телевидение Первый канал Денис Казанский Нобель Арустамян Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Василий Уткин ответил на слова Романа Нагучева о Денисе Казанском.

Ранее Нагучев в интервью Sports.ru заявил, что Денис Казанский ушел с «Матч ТВ» на Первый канал, потому что «ощутимо вырос, и ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги».

«Как говорится, очень интересно, вот только все здесь неправда. В чем может убедиться каждый, прочитав интервью Казанского и Нобеля о причинах ухода с «Матча». Там все дипломатично, конечно, но ведь абсолютно ясно.

Кстати, Денис тогда был напрямую спрошен про Первый, и был прямой ответ: не было ни разговоров, ни планов на тот момент. Я решил проверить: Казанский о своем уходе сообщил в сентябре, а на Первом начал работать спустя 2 месяца.

Я прекрасно понимаю, почему Роману все видится в ином свете. Это же очевидная глупость, уж извините, о Казанском: «Ему захотелось чуть меньше работы за чуть большие деньги». Он вообще работает сейчас аки пчелка: подкасты плюс программа на Первом, дважды в неделю большие эфиры на Коммент-Шоу, хоккейный проект с постоянной ездой по разным городам… Не хочется даже продолжать. Даже мне неудобно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева

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37 комментариев

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Al561
Казанский вездесущ)))
Я его периодически даже в "Что? Где? Когда?" вижу, да и в ютюбе он часто встречается
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svft
Уткину естественно всегда хочется такой правды, которая его устраивает, он же такой правдолюб
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Илья Сутурин
Ответ Андрей Лоел
Матч ТВ это зашквар.
Первый ещё больше
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Big_Ball
Ответ Hitgoe Himgob
Вася всегда очень тепло о Казанском. Ну а здесь и по фактам все.
Уткин наверное видит в Казанском своего. Журналиста в первую очередь, прошедшего через корреспондентские низы профессии. Денис так вообще на региональном телевидении начинал. А кто такой Нагучев? Просто комментатор, как и большинство на матче. Генич вон говорил, что не считает себя журналистом. Люди попадали на НТВ плюс и становились звёздами, являясь не профессионалами журналистки, а скорее шоуменами, развлекающими зрителей. А Ден действительно делает сейчас большую работу в интернете и на телевизоре, хотя комментариев его не хватает.
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U
Нагучев как комментатор - это такой Черданцев под валиумом.
Ну и как человек, оказалось, такой же. Завистливый и закомплексованный.
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justbored
Ответ Матвей Суицидин
Нагучев из той плеяды комметаторов, которых трудно отличить друг от друга
Ну они-то думают иначе о себе очевидным образом. Узок круг.
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NIK7478
Нагучев - примитивный очень, и плохой комментатор. Но зато возомнил о себе - ого-го!
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2fdkttdgp2
А мне Нагучев нравится
А Вася необъективен
Так как явно симпатизирует Казанскому
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ezheloko
Но ведь коммент.шоу к первому каналу никакого отношения не имеет. А на первом канале за деньги большие чем на матче вести подкастик и футбольную передачу без футбола это наверное попроще чем ежедневное комментирование всякой ерунды. То, что Денис трудоголик, никто особо и не сомневался. Но это уже ЕГО проекты и они были бы вне зависимости от Матча. Как СычевПодкаст в своё время
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Leo
Ответ artem saribekyan
Слушать комментирование матчей Нагучевым просто невозможно.... Объясните человеку, что интонации в разговоре очень важны. Говорить на манер робота, однообразно, сильно раздражает..Это не изложение фактов, набранных загодя, из жизни футболистов и т.д. Много чего и не передать в словох- эТо надо слышать...
На матче остались приспособленцы и сбитые летчики типа Генича, к сожалению
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justbored
Ответ Carver
Про Нагучева все правильно Лукомский сказал, пока 20 минут назад на поле защитники Баварии сменили позиции, он все это время болтал про «лицо Кана после потери очков с «Дортмундом», потом про гол Кана «Ганзе» в 2001-м (серьезно!), мяч Джорджа Веа «Баварии» из 90-х и, конечно, про пижонов из 99-го». Смотрю футбол исключительно под иностранный комментарий, язык при этом не важен — от румынского до иврита. Лишь бы не слушать персонажей вроде Нагучева или Трушечкина. Мне интересно, что на поле происходит (потому что не всегда есть время 90 минут смотреть на поле, иногда слушаешь), а этим лишь бы свое «я» показать и рассказать, что они там в Википедии вычитали.
Интершум - величайший из комментаторов.
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Achilles 21
казанский теперь в интеллектуалы поддался по что где когда ходит и умные цитаты и афоризмы великих людей там задвигает, ну и рекламирует там винбет естественно:)
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Матвей Суицидин
Нагучев из той плеяды комметаторов, которых трудно отличить друг от друга
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Честный контроль
Уткин обиделся, что Нагучев это( ушел меньше работать за большие деньги) сказал не о нем. Вася всегда любил писать на заказ за деньги, но еще больше любит писать за еще бОльшие деньги. Поэтому всегда было непонятно, то у него одна команда продажная, а на следующий день честнее не бывает. Кто платит,тот Уткина и танцует.
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Felp
Ответ Tigo_Volchara93
Вася прав на все 100% Очень жаль что такие Мэтры как Василий, выброшены на обочину больших эфиров федеральных каналов. Тем больше уважения к нему, за то что не стал прогибаться под федеральное тв
Лол, он буквально уснул во время матча
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Carver
Про Нагучева все правильно Лукомский сказал, пока 20 минут назад на поле защитники Баварии сменили позиции, он все это время болтал про «лицо Кана после потери очков с «Дортмундом», потом про гол Кана «Ганзе» в 2001-м (серьезно!), мяч Джорджа Веа «Баварии» из 90-х и, конечно, про пижонов из 99-го».

Смотрю футбол исключительно под иностранный комментарий, язык при этом не важен — от румынского до иврита. Лишь бы не слушать персонажей вроде Нагучева или Трушечкина. Мне интересно, что на поле происходит (потому что не всегда есть время 90 минут смотреть на поле, иногда слушаешь), а этим лишь бы свое «я» показать и рассказать, что они там в Википедии вычитали.
+14
-2
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Том Мунтян
Ответ lezhik
А сколько сейчас комментаторов на Матч ТВ хотя бы примерно сопоставимого уровня?
ноль.
+2
-1
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EvertoniaMen
Ответ Toni Nesta
Нагучев красавчик
Спорно.
Но тем не менее тут речь все же о его коментаторских навыках
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Кирилл Голивец
Ответ artem saribekyan
Слушать комментирование матчей Нагучевым просто невозможно.... Объясните человеку, что интонации в разговоре очень важны. Говорить на манер робота, однообразно, сильно раздражает..Это не изложение фактов, набранных загодя, из жизни футболистов и т.д. Много чего и не передать в словох- эТо надо слышать...
Плюс постоянно выдает свои пристрастия в матчах
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Pertinax Gandi
А они о себе скурпулёзно читают. Я например на этот момент в интервью Нагучева не обратил особого внимания, а Уткин умудрился найти обидные слова, причём не про себя.
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Toni Nesta
Ответ artem saribekyan
Слушать комментирование матчей Нагучевым просто невозможно.... Объясните человеку, что интонации в разговоре очень важны. Говорить на манер робота, однообразно, сильно раздражает..Это не изложение фактов, набранных загодя, из жизни футболистов и т.д. Много чего и не передать в словох- эТо надо слышать...
Нагучев красавчик
+3
-8
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Best game on Earth
Не вижу противоречия. На Первом меньше комментирования за бОльшие деньги, при этом можно работать аки пчёлка над бОльшим кол-вом проектов (на Первом или нет).
+2
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+2
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lezhik
Ответ riverman1980
Это продажный алкоголик Уткин мэтр? ))
А сколько сейчас комментаторов на Матч ТВ хотя бы примерно сопоставимого уровня?
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riverman1980
Ответ Tigo_Volchara93
Вася прав на все 100% Очень жаль что такие Мэтры как Василий, выброшены на обочину больших эфиров федеральных каналов. Тем больше уважения к нему, за то что не стал прогибаться под федеральное тв
Это продажный алкоголик Уткин мэтр? ))
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justbored
Ах, межцеховые разборки, как мы любим всё это.

Формально: "он сказал, он сказал другое". Объявление о переходе не противоречит возможным предварительным переговорам. 2 месяца могли уйти на согласование контракта, например. "Работает как пчёлка" - работа на Первом предоставляет ему массу времени для деятельности в смежных медиасферах (как и новый статус).

В общем, над аргументацией необходимо потрудиться всем.
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