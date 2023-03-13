Казанский об отсутствии хайлайтов РПЛ на Первом канале: «Где-то от футбола отстраняют ведущих программ, а у нас от программ отстраняют футбол»
Первый канал не смог показать моменты матчей прошедшего тура Мир РПЛ.
Ведущий передачи «На футболе» Денис Казанский рассказал, что в эфире канала не получится показать хайлайты 19-го тура чемпионата России. При этом в предыдущем выпуске передачи повторы удалось показать.
«Если вы пропустили результаты или события этого тура, мы всe вам расскажем. Но не покажем.
Эти выходные для игры особенные. Где-то от футбола отстраняют ведущих программ (видимо, речь о Гари Линекере и BBC – Sports.ru), а у нас от программ отстраняют футбол. Такое тоже бывает.
И можно задаваться вопросами: а как же популяризация игры, а ведь чем больше рассказываешь и показываешь футбол, тем лучше для болельщиков, но мы не будем. Потому что российский футбол иногда интереснее обсуждать, а не смотреть. В общем, как в старом анекдоте: «Кто же мешает нам говорить?» Вот и поехали», – сказал Казанский.
Права на показ игр Мир РПЛ принадлежат «Матч ТВ».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
11 комментариев