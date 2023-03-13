Казанский об отсутствии хайлайтов РПЛ на Первом канале: «Где-то от футбола отстраняют ведущих программ, а у нас от программ отстраняют футбол»

канал не смог показать моменты матчей прошедшего тура Мир РПЛ.

Ведущий передачи «На футболе» рассказал, что в эфире канала не получится показать хайлайты 19-го тура чемпионата России. При этом в предыдущем выпуске передачи повторы удалось показать.

«Если вы пропустили результаты или события этого тура, мы всe вам расскажем. Но не покажем.

Эти выходные для игры особенные. Где-то от футбола отстраняют ведущих программ (видимо, речь о Гари Линекере и BBC – Sports.ru), а у нас от программ отстраняют футбол. Такое тоже бывает.

И можно задаваться вопросами: а как же популяризация игры, а ведь чем больше рассказываешь и показываешь футбол, тем лучше для болельщиков, но мы не будем. Потому что российский футбол иногда интереснее обсуждать, а не смотреть. В общем, как в старом анекдоте: «Кто же мешает нам говорить?» Вот и поехали», – сказал Казанский.

Права на показ игр Мир принадлежат « ».

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