Казанский об отсутствии хайлайтов РПЛ на Первом канале: «Где-то от футбола отстраняют ведущих программ, а у нас от программ отстраняют футбол»

Теги премьер-лига Россия телевидение Первый канал Денис Казанский Матч ТВ Футбол

Первый канал не смог показать моменты матчей прошедшего тура Мир РПЛ. 

Ведущий передачи «На футболе» Денис Казанский рассказал, что в эфире канала не получится показать хайлайты 19-го тура чемпионата России. При этом в предыдущем выпуске передачи повторы удалось показать. 

«Если вы пропустили результаты или события этого тура, мы всe вам расскажем. Но не покажем.

Эти выходные для игры особенные. Где-то от футбола отстраняют ведущих программ (видимо, речь о Гари Линекере и BBC – Sports.ru), а у нас от программ отстраняют футбол. Такое тоже бывает.

И можно задаваться вопросами: а как же популяризация игры, а ведь чем больше рассказываешь и показываешь футбол, тем лучше для болельщиков, но мы не будем. Потому что российский футбол иногда интереснее обсуждать, а не смотреть. В общем, как в старом анекдоте: «Кто же мешает нам говорить?» Вот и поехали», – сказал Казанский.

Права на показ игр Мир РПЛ принадлежат «Матч ТВ». 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
а чего Казанский щас комментирует ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Ответ ellsbury
Первый кАнал чем он них отличатся?
Так и я о том же. Какой смысл гос компании делать вид, что хочет делать деньги на то, чтобы вторая гос компания платила ей деньги за кадры дотационных продуктов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Параллельным импортозамещением во благо футбола российского.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ Sashka Kolovrat
Хороший комментатор, но уход на помойку в виде первого канала... 🤮
все каналы на телевидении сейчас помойка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Зря он ушёл все таки с Матч тв
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Странно было бы показывать пустые стадионы с учётом того, что фан айди оформило более 450 тысяч человек
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ellsbury
Ответ Marcus-light
Всё эти шараги, вроде Матч ТВ и РПЛ, выживая строго на государственные дотации, постоянно делают вид коммерческой деятельности.
Первый кАнал чем он них отличатся?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sashka Kolovrat
Хороший комментатор, но уход на помойку в виде первого канала... 🤮
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Государственный Матч тв принадлежащий государственному Газпром холдингу не продал государственному Первому каналу хайлайты Рпл, которая содержится на государственные деньги?
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Казанский же на Первом нынче?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
Всё эти шараги, вроде Матч ТВ и РПЛ, выживая строго на государственные дотации, постоянно делают вид коммерческой деятельности.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий