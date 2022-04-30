Генич о комментаторах «Матч ТВ»: «Никого не выгоняли, все ушли по своим убеждениям. Мне в соцсетях пишут, чтобы тоже уходил, но почему я должен это делать?»

Теги телевидение Константин Генич Денис Казанский Нобель Арустамян Михаил Моссаковский Александр Шмурнов Сергей Кривохарченко Дмитрий Шнякин Роман Нагучев Матч ТВ Роман Гутцайт Футбол

Константин Генич рассказал, что его призывают покинуть «Матч ТВ» вслед за товарищами.

«Я каждый день получаю сообщения, иногда 5, иногда 3, иногда 7, в разных соцсетях: уходи с «Матч ТВ», как можно оставаться на этом канале, что ты там делаешь, все твои друзья ушли.

Я задаюсь вопросом: почему я должен уходить? У каждого ухода есть своя причина. Никого, вот так если проанализировать, никого не выгоняли. Все ушли по своим каким-то убеждениям. У Нобеля своя была причина, у Дениса Казанского была своя причина, у Сереги Кривохарченко – своя, у Шмурнова – своя. Тот же Рома Гутцайт ушел тоже по своим причинам, у него, насколько я понимаю, был проработанный план.

История Нагучева и Шнякина, она такая локальная. Я надеюсь, что ребята скоро все-таки в эфир вернутся. Кто еще ушел? Миша Моссаковский просто решил вот так кардинально изменить свой род деятельности, уехал работать на Кипр.

Я меньше, чем канал. Я никогда не буду говорить, что канал – это я, и все, что произносят другие сотрудники канала, я переношу на себя и должен нести ответственность за эти слова перед аудиторией. Нет, это большая империя, структура, где у людей есть свойство высказываться – нравится это кому-то, не нравится, – отметил комментатор.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные