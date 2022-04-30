Генич о комментаторах «Матч ТВ»: «Никого не выгоняли, все ушли по своим убеждениям. Мне в соцсетях пишут, чтобы тоже уходил, но почему я должен это делать?»

рассказал, что его призывают покинуть вслед за товарищами.

«Я каждый день получаю сообщения, иногда 5, иногда 3, иногда 7, в разных соцсетях: уходи с «Матч ТВ», как можно оставаться на этом канале, что ты там делаешь, все твои друзья ушли.

Я задаюсь вопросом: почему я должен уходить? У каждого ухода есть своя причина. Никого, вот так если проанализировать, никого не выгоняли. Все ушли по своим каким-то убеждениям. У Нобеля своя была причина, у Дениса Казанского была своя причина, у Сереги Кривохарченко – своя, у Шмурнова – своя. Тот же ушел тоже по своим причинам, у него, насколько я понимаю, был проработанный план.

История Нагучева и Шнякина, она такая локальная. Я надеюсь, что ребята скоро все-таки в эфир вернутся. Кто еще ушел? Миша Моссаковский просто решил вот так кардинально изменить свой род деятельности, уехал работать на Кипр.

Я меньше, чем канал. Я никогда не буду говорить, что канал – это я, и все, что произносят другие сотрудники канала, я переношу на себя и должен нести ответственность за эти слова перед аудиторией. Нет, это большая империя, структура, где у людей есть свойство высказываться – нравится это кому-то, не нравится, – отметил комментатор.